Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мексика- : -Россия
Футбол  Новая Зеландия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Пора завязывать». Почему время Федора Емельяненко давно прошло

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Пора завязывать». Почему время Федора Емельяненко давно прошло
Фото: ТАСС

«Советский спорт» – о карьере самого успешного российского бойца в смешанных единоборствах Федора Емельяненко.

«Что-то пошло не так с самого начала. Я не смог перестроиться по ходу поединка. Пора завязывать», - это слова самого Емельяненко, которые он произнес после сенсационного поражения техническим нокаутом бразильцу Антонио Силве.

С тех пор прошло шесть лет, а Федор все еще на ринге, но уже без больших побед.

Завершать карьеру Емельяненко передумал достаточно быстро. Спустя шесть месяцев он потерпел еще более разгромное поражение — от Дэна Хендорсона. Что было дальше — даже вспоминать неудобно.

Федор привез в Россию на свой «первый» прощальный бой Джеффа Монсона. Да, было время, когда о нем в России не слышали, и с восторгом встретили его появление Джеффа под гимн СССР.

К моменту встречи с Федором у американского коммуниста и будущего гражданина ЛНР уже было 13 поражений. Сейчас — вдвое больше. Такого бойца открыл для России Федор.

После победы над откровенно слабым Педро Риззо Федор еще раз заявил о завершении карьеры и три с половиной года был верен слову.

Но в 2015 году он неожиданно решил вернуться в единоборства. Мотивы? Возможно, ему захотелось более яркого завершения карьеры, но скорее главным фактором стали деньги. Ну, а что еще?

В спортивном плане победы над Джайдипом Сингхом и Фабио Мальдонадо россиянину ничего не принесли. Более того, поединок с Мальдонадо закончился большим скандалом. По мнению многих специалистов бой стоило заканчивать техническим нокаутом в первом раунде после того, как Емельяненко пропустил серию ударов.

Этого не произошло. Рефери поединка был Радмир Габдуллин - вице-президент Союза ММА России и прямой подчиненный Емельяненко. Конфликт интересов налицо.

Скандал дошел до Всемирной Ассоциацией ММА (WMMAA), которая рекомендовала изменить судейское решение с победы Федора по очкам на ничью. Это заключение сделала независимая комиссия. Но союз MMA России отказался пересматривать принятое решение.

А теперь соперником россиянина будет 38-летний Мэтт Митрион, страдающий из-за камней в почках. Они стали причиной сорванного боя в феврале.

Емельяненко на замену не согласился и стал ждать восстановления своего соперника. В это воскресенье россиянин постарается нанести Митриону шестое поражение в 12 последних боях. Понятно, что победа над таким соперником репутацию не улучшит, зато может еще серьезнее ее подмочить. И это уже не говоря о том, что Емельяненко может пропустить и более сильные удары, чем те, которые наносил Мальдонадо. И ведь Федору явно поздно мериться силами с лучшими бойца современности. Его время давно ушло.

Зачем ему это надо? Может, пора уже завязать? И завязать потуже.

Что? Где? Когда? Вся информация о поединке Емельяненко — Митрион

Голосование: Нужно ли Федору Емельяненко продолжать карьеру?

Голосование: Как завершится бой Федор Емельяненко – Мэтт Митрион?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Митрион почти на 10 кг тяжелее ЕмельяненкоСостоялось взвешивание перед поединком между американцем Мэттом Митрионом и россиянином Федором Емельяненко. Тяжелее оказался американский спортсмен, сообщает сайт Союза ММА России.Александр Мичков: Митрион по зубам ЕмельяненкоРоссийский тренер Александр Мичков, ранее работавший с Федором Емельяненко, сказал, что Мэтт Митрион вполне по силам россиянину.«Я мочился, пока 24 камня не вышли». Что за тип из США будет бить Емельяненко?«Я мочился, пока 24 камня не вышли». Что за тип из США будет бить Емельяненко?Несколько важных историй от Мэта Митриона, который со второй попытки все-таки собирается выйти на бой с Федором Емельяненко в Bellator.Шаматава выписан из больницы и заявил о готовности провести бой в августеРоссийский боец смешанных единоборств выписан из больницы Краснодара. Спортсмен был госпитализирован 15 августа в день боя за титул чемпиона мира на в отделение торакальной хирургии Краевой клинической больницы №1 им. проф. С.В.Очаповского» с сильными болями в грудной клетке. Диагноз - пневмомедиастинум.Мухамед Берхамов: Купер показывает жесткие и зрелищные боиПретендент на титул чемпиона ACB в полусреднем весе Мухамед Берхамов — о своем следующем сопернике.Мухамед Берхамов: Думаю, я заслужил бой за титул чемпиона лиги ACBПретендент на титул чемпиона ACB в полусреднем весе Мухамед Берхамов — о старте подготовки к титульному бою.Альберт Туменов: Пока дело не коснется титула, поединок с Берхамовым не интересенИнтервью бойца полусреднего веса АСВ Альберта Туменова о режиме в период поста, планах возвращения в клетку и потенциальном бое против Мухамеда Берхамова.M-1 Challenge 82. Борис Полежай против Тони Валтонена5 августа на международном турнире M-1 Challenge 82 один из лучших украинских бойцов Борис Полежай (Украина, 16-6) сразится с ветераном командного чемпионата мира M-1 Challenge 2009, одним из самых заслуженных ветеранов MMA в стране Суоми – Тони Валтонен ом (Финляндия, 27-15).Мухамед Берхамов: Сейчас тренируюсь в лайт-режиме, потому что сейчас РамаданПретендент на титул чемпиона ACB в полусреднем весе Мухамед Берхамов — об отдыхе после крайнего поединка против Шарафа Давлатмурадова.Глава Международной федерации самбо: Трамп – фанат ЕмельяненкоГлава Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал, что президент США Дональд Трамп является поклонников российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко.Что? Где? Когда? Вся информация о поединке Емельяненко — МитрионЧто? Где? Когда? Вся информация о поединке Емельяненко — МитрионКогда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.Федор Емельяненко — Мэтт Митрион. Прогноз «Советского спорта»25 июня в Нью-Йорке состоится турнир Bellator 180, в рамках которого российский боец ММА Федор Емельяненко встретится с американцем Мэттом Митрионом.Глава Международной федерации самбо: Для развития самбо никто не сделал больше, чем ЕмельяненкоГлава Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал о вкладе Федора Емельяненко в развитие самбо.Макгрегор украсил свой зал фреской, на которой избивает Мэйвезера (фото)Чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор продолжает готовиться к боксерскому поединку против американца Флойда Мэйвезера-младшего, который состоится 26 августа на T-Mobile Arene в Лас-Вегасе.Дальнобойщик дерется с бойцом ВДВ, морпех — с программистом. Что такое «Стрелка»Дальнобойщик дерется с бойцом ВДВ, морпех — с программистом. Что такое «Стрелка»«Советский спорт» рассказывает о турнирах «Стрелка», участие в которых могут принять все желающие.Федор Емельяненко: Боец – не туалетная бумага, которой можно воспользоватьсяФедор Емельяненко: Боец – не туалетная бумага, которой можно воспользоватьсяФедор Емельяненко за несколько дней до боя с Мэттом Митрионом пришел в студию популярной американской программы MMA Hour.Федор Емельяненко: Приглашаю Трампа на бой с МитриономРоссийский боец смешанных единоборств заявил, что хотел бы пригласить на свой поединок с Мэттом Митрионом президента США Дональда Трампа.Мэтт Митрион: Емельяненко будет в нокаутеАмериканский боец MMA Мэтт Митрион заявил, что отправит в нокаут Федора Емельяненко в бое, который пройдет 24 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.Смерть мозга. Бывший боец ММА скончался после боксерского поединка (видео)Смерть мозга. Бывший боец ММА скончался после боксерского поединка (видео)34-летний экс-боец UFC, выступавший в тяжелом весе Тим Хейг, скончался в госпитале канадского Эдмонтона. Что случилось?Самый дешевый билет на бой Мэйвезера и Макгрегора стоит больше двух тысяч долларов26 августа 2017 года состоится поединок между известным американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.
Футбол
Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Арбелоа завершил карьеру
Футбол
Майкл Кэррик: Вернется ли Роналду в «Манчестер Юнайтед» - не мое дело
Футбол
«Зенит» проведет переговоры с полузащитником «Ромы» Паредесом
Хоккей
Швейцарец Нико Хишиер - первый номер драфта НХЛ, канадец Патрик - второй
все новости
Мэтт Митрион
Мэтт Митрионвсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Bellator
Bellatorвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства