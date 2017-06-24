«Пора завязывать». Почему время Федора Емельяненко давно прошло

«Советский спорт» – о карьере самого успешного российского бойца в смешанных единоборствах Федора Емельяненко.

«Что-то пошло не так с самого начала. Я не смог перестроиться по ходу поединка. Пора завязывать», - это слова самого Емельяненко, которые он произнес после сенсационного поражения техническим нокаутом бразильцу Антонио Силве.

С тех пор прошло шесть лет, а Федор все еще на ринге, но уже без больших побед.

Завершать карьеру Емельяненко передумал достаточно быстро. Спустя шесть месяцев он потерпел еще более разгромное поражение — от Дэна Хендорсона. Что было дальше — даже вспоминать неудобно.

Федор привез в Россию на свой «первый» прощальный бой Джеффа Монсона. Да, было время, когда о нем в России не слышали, и с восторгом встретили его появление Джеффа под гимн СССР.

К моменту встречи с Федором у американского коммуниста и будущего гражданина ЛНР уже было 13 поражений. Сейчас — вдвое больше. Такого бойца открыл для России Федор.

После победы над откровенно слабым Педро Риззо Федор еще раз заявил о завершении карьеры и три с половиной года был верен слову.

Но в 2015 году он неожиданно решил вернуться в единоборства. Мотивы? Возможно, ему захотелось более яркого завершения карьеры, но скорее главным фактором стали деньги. Ну, а что еще?

В спортивном плане победы над Джайдипом Сингхом и Фабио Мальдонадо россиянину ничего не принесли. Более того, поединок с Мальдонадо закончился большим скандалом. По мнению многих специалистов бой стоило заканчивать техническим нокаутом в первом раунде после того, как Емельяненко пропустил серию ударов.

Этого не произошло. Рефери поединка был Радмир Габдуллин - вице-президент Союза ММА России и прямой подчиненный Емельяненко. Конфликт интересов налицо.

Скандал дошел до Всемирной Ассоциацией ММА (WMMAA), которая рекомендовала изменить судейское решение с победы Федора по очкам на ничью. Это заключение сделала независимая комиссия. Но союз MMA России отказался пересматривать принятое решение.

А теперь соперником россиянина будет 38-летний Мэтт Митрион, страдающий из-за камней в почках. Они стали причиной сорванного боя в феврале.

Емельяненко на замену не согласился и стал ждать восстановления своего соперника. В это воскресенье россиянин постарается нанести Митриону шестое поражение в 12 последних боях. Понятно, что победа над таким соперником репутацию не улучшит, зато может еще серьезнее ее подмочить. И это уже не говоря о том, что Емельяненко может пропустить и более сильные удары, чем те, которые наносил Мальдонадо. И ведь Федору явно поздно мериться силами с лучшими бойца современности. Его время давно ушло.

Зачем ему это надо? Может, пора уже завязать? И завязать потуже.