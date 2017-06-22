«Грасия отказался от неустойки». Мэр Казани – о самом крутом граффити и о делах

Мэр Казани и экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин на пресс-конференции, посвященной Кубку конфедераций, рассказал о готовности города к ЧМ-2018, о «Рубине» и создании самого крутого граффити на турнире.

«НАШ ПОВАР ПОСЛЕ ПОХОДА НА ФУТБОЛ ГОТОВИТЬ НЕ МОГ»

- Как оцениваете уровень проведения Кубка конфедераций в Казани? Всем ли довольны гости города?

- Общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино, он дал высокую оценку. Искренне поблагодарил, сказав, что все, о чем заверяли организаторы, выполняется. Мы работаем в напряженном, но штатном режиме. Пока все идет по плану. Кстати, у меня была встреча с президентом португальской федерации футбола и с Криштиану Роналду. Они сказали, что счастливы в Казани. Что на базе «Рубина», которую мы реконструировали, созданы великолепные условия. И поле такого же качества, как и на «Казань Арене». Сказали, что мечтают вернуться в Казань во время чемпионата мира, - говорит Метшин.

- Каким Роналду показался в общении?

- Знаете, чем ярче звезда, тем, как ни странно, она проще в общении. Роналду по телевизору кажется недосягаемым. Но в личном разговоре это дружелюбный, простой и открытый человек. Поверьте, это не просто хвалебные слова.

- Как идут дела по выдвижению Казани на проведение летней Олимпиады - 2028?

- Конкретных движений нет. Пока мечтаем, но не лежа на печке, а работая. Потому что такие соревнования, как Кубок конфедераций, чемпионаты мира по водным видам спорту и грядущий - по футболу, приближают и делают Казань готовой к любым состязаниям. Выводят инфраструктуру на совершенно новый уровень. Это касается и энергетики, и водоснабжения и вывоза мусора. Все, что мы делаем, останется на благо жителей города.

- Что еще нужно сделать перед ЧМ-2018?

- После Кубка запланированы работы по дорожному строительству, благоустройству электрических сетей. Но, в целом, на 95 процентов мы готовы к чемпионату мира.

- Вы будете рады возвращению Роналду в полуфинале Кубка конфедераций? Всех очень впечатляет граффити, которое сделано в честь португальца на одном из домов. Правда, доступ к нему закрыт.

- Мы ко всем относимся с одинаковой любовью. А граффити – это известная история. У меня еще с Универсиады появилась привычка обходить все гостиницы, где будут жить гости Казани. Забираешься на крышу и смотришь – что, где надо подправить. И вот я спросил, где будет жить Роналду. Зашел в комнату, посмотрел, куда выходят окна. А там гараж стоял – не очень красивого вида. Поговорили с собственниками, они пошли на встречу, подремонтировали. А идея граффити появилась, когда из этого же окна увидел трехэтажный памятник соцреализму. Снести его не получалось. Обратились к нашим друзьям, талантливым ребятам художникам. Они свой талант реализуют, согласовывая с нами, окрашивая заборы, например. И была идея нарисовать подмигивающего Роналду на этом трехэтажном доме. Чтобы португалец, выглядывая из окна, видел себя. Приятно же. Но мы думаем и о будущем. Те, кто выберут этот отель лет через пять-десять, будут знать, что здесь останавливался Роналду. Так я заработал 50-процентную скидку в кафе отеля. Шутка, конечно.

- Появится ли граффити Месси, если он приедет в Казань?

- Обещаю. Для нас приезд таких великих игроков – мечта. Зданий хватает. Это же праздник. Знаете, слышал от некоторых людей, мол, им до футбола фиолетово. Но есть пример нашего повара из администрации – он не хотел на футбол, говорил: «Пусть жена одна сходит». Но побывав на матче, целые сутки потом ходил под впечатлением, готовить не мог – так был поражен красотой, энергетикой.

«ЗА ДВА ГОДА ПЕШКОМ ИСХОДИЛ ВЕСЬ ГОРОД»

- Пока поток туристов не такой большой. Готова ли Казань к приезду футбольных хулиганов? Как сделать так, чтобы избежать марсельских событий?

- Идет огромная работа оперативного штаба – 24 часа в сутки. Он готов моментально отреагировать на любые вызовы. Конечно, никто не застрахован от неприятных инцидентов, но мы сделали все необходимое для предупреждения таких ситуаций. Что касается англичан, то к нам приезжали на матч Лиги Европы фанаты «Ливерпуля», например. И все было предельно уважительно с обеих сторон.

- Некоторые иностранные болельщики говорят, что далеко не везде обслуживающий персонал знает английский язык.

- Для этого и нужны тестовые соревнования. Такие требования к ресторанам и отелям были. Обратим на это дополнительное внимание.

- Сообщалось, что часть билетов в Казани будет раздаваться бесплатно. Это так?

- Никаких бесплатных билетов у нас нет. Я мэр города, у меня семья из семи человек и во время матчей мы всем сидим на местах с купленными билетами. Можете провести журналистское расследование. Это не потому, что я такой принципиальный. Просто нет бесплатных билетов. И никому их не раздавали. Вопрос распространения билетов – сфера ответственности ФИФА. Есть спонсорские пакеты, возможно, они раздаются своим партнерам. Но бесплатных билетов нет.

- Недавно в сети появилось видео, на котором молодые ребята продают билеты за 2000 рублей. У них такая огромная пачка была.

- Я не могу комментировать каждый слух. Пусть этим займутся правоохранительные органы. Может быть, они поддельные билеты продавали. Еще раз: ни город, ни Республика ни имеют доступа к программе распространения билетов – это полностью ответственность ФИФА. Поэтому это просто нереально.

- Есть статистика того, сколько болельщиков приехало в город?

- Цифры будут позже. Но хочу сказать, что с 2005 года, когда проводилось празднование тысячелетия Казани, годовое количество туристов увеличилось на 16-18 процентов.

- Одна из проблем при подготовке: не всегда красочные фасады жилых домов. Как удалось привести их к единообразию?

- Рецепт прост: есть около 400 маршрутов, ты выдвигаешься и пешком проходишь часа четыре с половиной в одну сторону, смотришь, где и что можно сделать, общаешься с владельцами магазинов, жильцами домов. За два года мы исходили весь город. И вот результат.

«ГРАСИЯ ОТКАЗАЛСЯ ОТ КОМПЕНСАЦИИ»

- На первом матче Кубка Конфедераций в Казани собралось 37 тысяч человек. Но на «Рубин» в конце сезона ходило очень мало людей. Даст ли турнир дополнительный толчок для зрительского интереса?

- Рядом с «Казань Ареной» есть хороший отель, ресторан, кинотеатр. Поэтому мы были вынуждены использовать стадион не по назначению на чемпионате мира по водным видам спорта. Не жалеем, что так сделали. Это было шикарное мероприятие. Но для футбольных болельщиков создались некоторые неудобства – играли то на Центральном стадионе, то на «Казань Арене», то было разрешение на парковку, то нет. Но, считаю, Кубок конфедераций и чемпионат мира намолят место для зрителей. Тем более, вернулсяКурбан Бердыев – и игра команда будет улучшаться. В прошлом сезоне команда давала не много поводов, чтобы болельщики ходили на стадион. Но вот на сборах «Рубин» одержал победу в первом же матче. Искренне желаем успехов новому старому тренеру «Рубина».

- «Рубином» теперь заведует компания «ТАИФ». Однако, новым президентом клуба стал Радик Шаймиев, младший сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Насколько местные власти вовлечены в дела «Рубина»?

- Клуб хочет соответствовать политике финансового «фэйр-плей». И все знают позицию президента государства Владимира Путина, что частные инвестиции в профессиональный спорт должны преобладать. Мы шли к этому крайние полтора года. Клуб остается символом и гордостью Казани – он тренируется на базе, которая принадлежит муниципалитету. Финансовая группа компаний «ТАИФ» - социально ответственная бизнес структура. А Радик Шаймиев – талантливый управленец, успешный спортсмен. Думаю, все получится. И мы вновь увидим ту игру и те результаты, которые заслуживает Татарстан.

- Правда ли, что клуб в прошедшем сезоне потратил 200 млн евро?

- Абсолютная неправда. Не 200, не 100, не 50 млн евро. Были потрачены обыкновенные трансферные суммы. Ничего нового для «Рубина» не происходило. С 2004-го года клуб всегда приобретал от 10 до 15 футболистов. Самое меньшее – девять, большее – 16. Каждый год! Другое дело, за что, кстати, «Рубин» сильно критиковали журналисты, клуб был всегда закрыт, в том числе и в плане переходов. Поэтому после взятия курса на открытость все так удивились: «Аж десять новых игроков!». Это была совершенно стандартная кампания. И взяли мы топовых футболистов: Жонатас, Рочина, М’Вила, Сонг. Подписали молодых Ахметова и Жемалетдинова, которые, уверен, станут завтрашним днем сборной России.

- Сколько составила неустойка Хавьера Грасии за разрыв контракта?

- Я, как и вы, читал сообщение пресс-службы клуба, что расставания случилось по обоюдному согласию. Без компенсации.