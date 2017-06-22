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Томас Бах: «Вы не сможете просто взять и забыть Сочи. Наказание неизбежно»

Источник:  The New York TimesКомментарии
Томас Бах: «Вы не сможете просто взять и забыть Сочи. Наказание неизбежно»
Фото: Gettyimages.ru

Главная новость международной спортивной политики - заявление президента МОК Томаса Баха в интервью The New Yorlk Times о том, что Россия не избежит наказания за допинговые манипуляции во время Игр в Сочи. «Советский спорт» публикует сокращенный вариант этой статьи.

«Россия ввела уголовную ответственность за использование допинга, выделила дополнительные средства на тестирование спортсменов, разработала план введения обязательного антидопингового просвещения. Президент Владимир В. Путин назвал эти изменения - вызванные угрозой серьезных санкций за систематическое употребление допинга российскими спортсменами - «огромной работой,  основанной на принципах чистоты спорта».

Однако, вне зависимости от того, насколько большую работу проделает Россия, страна не сможет полностью избежать санкций - заявил на этой неделе президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«У нас сложилось впечатление, что в России считают, будто меры, направленные в будущее, позволят нам полностью забыть о прошлом,» - сказал Бах во вторник, накануне встречи в Белом доме с президентом США Трампом. - «Но вы не можете просто взять и забыть то, что случилось в Сочи. Мы ясно дали понять, что прошлое - то, что произошло в Сочи - должно привести к наказанию». 

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Бах не стал предсказывать, насколько серьезным должно быть такое наказание. Он сослался на то, что все еще продолжают свою работу две комиссии МОК, которые тщательно изучают вопрос о степени вовлеченности российских спортсменов и правительственных чиновников в создание системы допинговых нарушений. Эти комиссии изучают обширные доказательства, представленные Ричардом Маклареном - следователем, который провел большую часть прошлого года, проверяя показания бывшего руководителя российской государственной антидопинговой лаборатории доктора Григория Родченкова.

Родченков спровоцировал международный скандал, когда в прошлом году накануне Олимпиады в Рио подробно описал, как он вместе с сотрудниками ФСБ России помогал членам сборной России принимать запрещенные стероиды, повышающие производительность организма, во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Россия выиграла командный зачет на Олимпиаде-2014, завоевав 33 медали (в том числе 13 золотых). В то время, как в ходе расследований МОК почти две дюжины российских олимпийцев уже лишились медалей, завоеванных на предыдущих Олимпиадах, результаты Игр в Сочи все еще не пересматривались.

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Комиссии МОК примут во внимание недавние изменения в России, но Бах подчеркнул, что наказание, несомненно, последует. По его словам, он надеется, что вопрос будет решен «не позднее октября» - до начала отборочных соревнований к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

«Мы хотим сделать это как можно скорее, - пояснил  Бах. - Но прежде чем определить меру наказания, нам нужно выяснить, насколько глубоко укоренилась эта система манипуляций».

В конце прошлого года Ричард Макларен пришел к выводу, что невозможно определить, как далеко простирается эта система. Он представил доказательства, непосредственно связанные с заместителем министра спорта и антидопинговым советником министерства - оба уже уволены. Доктор Родченков уволился из антидопинговой лаборатории России еще в ноябре 2015 года и теперь живет в неизвестном месте в США и дает показания в рамках федерального расследования системы спортивного мошенничества в России.

Ранее в этом месяце Кремль объявил, что Россия будет следовать рекомендациям национальной антидопинговой комиссии, назначенной Путиным, чтобы восстановить репутацию антидопинговых органов России, антидопинговой лаборатории и профессиональных спортсменов.

«С одной стороны, мы видели, как президент России сказал: «Да, у нас была эта проблема, мы должны это признать», - говорит Бах, вспоминая извинения Путина, который заявил об отказе от от спонсируемого государством допинга. - С другой стороны, некоторые правительственные чиновники или парламентарии прождолжают игнорировать это».

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Бах, который живет в Швейцарии, где находится штаб-квартира МОК, прибыл в Соединенные Штаты для встречи с президентом  Трампом в Белом доме, чтобы обсудить заявку Лос-Анджелеса на проведение летней Олимпиады 2024 года, подтвердил официальный представитель Белого дома. 

Ранее президент Трамп уже  выразил свою поддержку заявки Лос-Анджелеса - в том числе во время телефонной беседы с Томасом Бахом еще до своей инаугурации, а теперь состоится их первая личная встреча. 

В последний год МОК столкнулся с проблемами, выходящими за рамки допингового скандала. Ряд городов, претендовавших на проведение Олимпиад, отозвали свои заявки, и теперь у олимпийских чиновников осталось только два города-кандидата - Лос-Анджелес и Париж. Бах и другие олимпийские официальные лица предложили разделить между ними Игры 2024 и 2028 годов». 


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