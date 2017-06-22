Сергей Юран: Нужен состав, как с Новой Зеландией, нужны Полоз и Ерохин
Знаменитый в недавнем прошлом форвард сборных СНГ и России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0) и о тактике на игру с Мексикой.
«У НАС НЕ ХВАТИЛО ЛЮДЕЙ В АТАКЕ»
- Что
вчера не получилось?
- Психология сейчас выходит на первый план. Мы оказались психологически не готовы, по крайней мере, по первому тайму. Нам не хватило спортивной наглости. И еще, на мой взгляд, нам не хватило исполнителей. Потому что мы вышли едва ли не в шесть защитников. Если брать номинально, Комбаров - защитник, Шишкин в принципе тоже защитник. У нас не хватило людей в атаке, чтобы напрягать возрастную оборону португальцев.
-
Действительно, одному Смолову трудно
это было делать. На ваш взгляд, почему
Черчесов выбрал более оборонительный
состав?
- Могу предположить, что он насытил середину поля, чтобы затруднить атаки португальцев. Возможно, в подсознании сидело, что ничья нас устраивает. И какой-нибудь стандарт или ошибка португальцев приведет к голу. Но такая тактика не сработала в первом тайме. И, конечно, нельзя с португальцами допускать минимальные ошибки. Которую мы допустили при пропущенном голе. Кудряшов допустил позиционную ошибку, потерял Роналду, который находился в его зоне.
- Еще
в первом тайме у нас совсем не держался
мяч в середине поля, полузащиты не было
видно.
- Потому что у нас играли полузащитники оборонительного плана. Мы насытили среднюю линию, но у нас не получилось не дать португальцам контролировать мяч.
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«ВЫЙДЕМ ЗАЖАТЫМИ, МЕКСИКАНЦЫ ЭТО ПОЧУВСТВУЮТ»
- Второй
тайм навеял некоторый оптимизм.
- Вышел Ерохин вместо Шишкина, игрок атакующий, поэтому перестроились, стали больше играть в атаку. Напряжение начали создавать, хотя реальных моментов у ворот португальцев не было. Но увидели, что португальцы не так страшны. Потом у нас добавился еще нападающий и тренер португальцев сделал вынужденную замену – выпустил третьего центрального защитника. Это значило, что у них появились проблемы, и что они стали играть на удержание счета. А впереди сделали ставку на контратаки. И надо отдать должное Акинфееву, который выручил в двух почти стопроцентных эпизодах: когда Роналду ворвался в штрафную и бил почти в упор, и когда Сильва головой пробил в противоход с линии вратарской.
- Второй
тайм воодушевил, но моментов ведь мы не
создали, более того, не нанесли ни
одного удара в створ.
- Но все-таки хотел бы сказать, что наши сбросили психологический груз, что, мол, не можем победить Португалию. В любом случае второй тайм можно занести в зачет, а то, что не было моментов, это все-таки Португалия, где собраны классные футболисты. У наших ребят мало опыта таких матчей. Если бы мы почаще играли с такими соперниками, это прибавляло бы игрокам опыта, уверенности. В чемпионате России такой опыт не приобретешь.
Евгений Ловчев: С Мексикой надо играть только в атаку
- Итак,
впереди самый важный матч, в котором мы
обязаны только побеждать, а соперник,
и это очевидно, не слабее португальцев.
Как нам выиграть?
- Надо еще отметить, что в матче с Новой Зеландией тренер сборной Мексики дал отдохнуть девяти футболистам. Они специально готовятся к матчу с Россией.
Если мы с самого начала выйдем с таким настроем, как играли в последние 20-25 минут с португальцами, то шансы будут. Если же выйдем зажатыми, то мексиканцы это почувствуют.
Не знаю, какой план Черчесов выберет на игру, но мне кажется, что нужно выставлять тот же состав, который был с Новой Зеландией. Должны быть Ерохин и Полоз.
Конечно, мы не должны бежать вперед с шашками на голо, но в атаке надо сыграть более эффективно. И вновь на первый план выходит психология. Если мы покажем мексиканцам, что не готовы играть только на победу, я знаю менталитет латиноамериканцев, он схож с португальским, им только намек дай, потом будет сложно.
! Заключительный матч группового
этапа сборная России проведет с командой
Мексики 24 июня в субботу. Россия - Португалия - 0:1 (0:1) Роналду 8 (0:1). Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72 Джанлука Рокки (Италия) 21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Роналду 8 (0:1).
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Джанлука Рокки (Италия)
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция