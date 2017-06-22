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Сергей Юран: Нужен состав, как с Новой Зеландией, нужны Полоз и Ерохин

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Юран: Нужен состав, как с Новой Зеландией, нужны Полоз и Ерохин
Фото: Gettyimages.ru

Знаменитый в недавнем прошлом форвард сборных СНГ и России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0) и о тактике на игру с Мексикой.

«У НАС НЕ ХВАТИЛО ЛЮДЕЙ В АТАКЕ»

- Что вчера не получилось?
- Психология сейчас выходит на первый план. Мы оказались психологически не готовы, по крайней мере, по первому тайму. Нам не хватило спортивной наглости. И еще, на мой взгляд, нам не хватило исполнителей. Потому что мы вышли едва ли не в шесть защитников. Если брать номинально, Комбаров - защитник, Шишкин в принципе тоже защитник. У нас не хватило людей в атаке, чтобы напрягать возрастную оборону португальцев.

- Действительно, одному Смолову трудно это было делать. На ваш взгляд, почему Черчесов выбрал более оборонительный состав?
- Могу предположить, что он насытил середину поля, чтобы затруднить атаки португальцев. Возможно, в подсознании сидело, что ничья нас устраивает. И какой-нибудь стандарт или ошибка португальцев приведет к голу. Но такая тактика не сработала в первом тайме. И, конечно, нельзя с португальцами допускать минимальные ошибки. Которую мы допустили при пропущенном голе. Кудряшов допустил позиционную ошибку, потерял Роналду, который находился в его зоне.

- Еще в первом тайме у нас совсем не держался мяч в середине поля, полузащиты не было видно.
- Потому что у нас играли полузащитники оборонительного плана. Мы насытили среднюю линию, но у нас не получилось не дать португальцам контролировать мяч.

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«ВЫЙДЕМ ЗАЖАТЫМИ, МЕКСИКАНЦЫ ЭТО ПОЧУВСТВУЮТ»

- Второй тайм навеял некоторый оптимизм.
- Вышел Ерохин вместо Шишкина, игрок атакующий, поэтому перестроились, стали больше играть в атаку. Напряжение начали создавать, хотя реальных моментов у ворот португальцев не было. Но увидели, что португальцы не так страшны. Потом у нас добавился еще нападающий и тренер португальцев сделал вынужденную замену – выпустил третьего центрального защитника. Это значило, что у них появились проблемы, и что они стали играть на удержание счета. А впереди сделали ставку на контратаки. И надо отдать должное Акинфееву, который выручил в двух почти стопроцентных эпизодах: когда Роналду ворвался в штрафную и бил почти в упор, и когда Сильва головой пробил в противоход с линии вратарской.

- Второй тайм воодушевил, но моментов ведь мы не создали, более того, не нанесли ни одного удара в створ.
- Но все-таки хотел бы сказать, что наши сбросили психологический груз, что, мол, не можем победить Португалию. В любом случае второй тайм можно занести в зачет, а то, что не было моментов, это все-таки Португалия, где собраны классные футболисты. У наших ребят мало опыта таких матчей. Если бы мы почаще играли с такими соперниками, это прибавляло бы игрокам опыта, уверенности. В чемпионате России такой опыт не приобретешь.

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- Итак, впереди самый важный матч, в котором мы обязаны только побеждать, а соперник, и это очевидно, не слабее португальцев. Как нам выиграть?
- Надо еще отметить, что в матче с Новой Зеландией тренер сборной Мексики дал отдохнуть девяти футболистам. Они специально готовятся к матчу с Россией.

Если мы с самого начала выйдем с таким настроем, как играли в последние 20-25 минут с португальцами, то шансы будут. Если же выйдем зажатыми, то мексиканцы это почувствуют.

Не знаю, какой план Черчесов выберет на игру, но мне кажется, что нужно выставлять тот же состав, который был с Новой Зеландией. Должны быть Ерохин и Полоз.

Конечно, мы не должны бежать вперед с шашками на голо, но в атаке надо сыграть более эффективно. И вновь на первый план выходит психология. Если мы покажем мексиканцам, что не готовы играть только на победу, я знаю менталитет латиноамериканцев, он схож с португальским, им только намек дай, потом будет сложно.

! Заключительный матч группового этапа сборная России проведет с командой Мексики 24 июня в субботу.

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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