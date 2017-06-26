«Черчесов так и не объяснил, почему отцепил от сборной». Анонс свежего «ССФ»

27 июня, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт - Футбол». Представляем его главные материалы (и напоминаем, что полностью номер можно посмотреть здесь)

«Акинфеев не должен выступать за сборную на крупных турнирах»

Этот и четыре других вывода о выступлении россиян на Кубке конфедераций от шеф-редактора «ССФ» Николая Роганова.

Две радости на четыре неприятности

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев рассуждает о том, что мы узнали про сборную за последнюю неделю.

Между нами тает лед

Как россияне становились счастливыми хотя бы на время, кто сверг памятники соцреализму и почему мексиканцы ничего не боятся - в репортаже «ССФ» с Кубка конфедераций из Казани.

«Друзья до сих пор играют за копейки»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов работал со сборной накануне Кубка конфедераций, но в окончательный состав не попал. «ССФ» обсудил с футболистом эту ситуацию, а также многое другое.

«Поступок Дзюбы и Кокорина - безобразие»

Обозреватель «ССФ» Евгений Ловчев высказывает мнение по поводу скандального видеоролика с участием нападающих «Зенита».

Особенный и Спасатель для Карреры

«Спартак» подписал контракты с двумя тренерами - Аттилой Мальфатти и Джорджо Д`Урбано. «ССФ» изучил биографии итальянских специалистов и нашел в них немало интересного.

Бегущие по волнам

В Дни Кубка конфедераций по Москве-реке курсирует теплоход «Советского спорта». На нем мы смотрим футбол в компании друзей, делимся новостями и обсуждаем интересные проекты. Смотрите яркий фоторепортаж на страницах «ССФ»!

Счет, пожалуйста!

Близятся решающие матчи Кубка конфедераций-2017. На предыдущих турнирах главным действующим лицом плей-офф были бразильцы. «ССФ» подробно обсчитал игры этой стадии.

Как мы стали первыми в Европе

Ровно полвека назад, в 1967 году, журнал France Football признал сборную СССР лучшей в Европе. Сегодня это кажется невероятным - наши оказались впереди Испании, Англии, Италии, ФРГ и других грандов!