Вадим Галыгин: Российским футболистам пора обзаводиться PR-менеджерами

Представитель «Нового радио», стенд-ап комик Вадим Галыгин после презентации общественного движения «Россия любит футбол» поделился с «Советским спортом» своим мнением о Кубке конфедерации, популяризации футбола и стадионе «Крестовский».

«КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ ПРОХОДИТ ХОРОШО»

- Вадим, удалось ли вам посетить матчи Кубка конфедераций? Что можете сказать об организации этого турнира?

- За Кубком конфедераций я слежу, но на матчах не присутствовал, потому что все время находился в Беларуси. Могу сказать, что по телевизору всех моментов не видно, но хочется отметить высокую посещаемость матчей, причем как со стороны российских болельщиков, так и зарубежных. Если смотреть на телевизионную картинку, глаз радуется. Была проделана большая работа: поля подготовлены великолепно, зрители на трибунах, если смотреть на их эмоции, судя по улыбающимся лицам, чувствуют себя комфортно. Когда камеры выхватывают отдельных болельщиков или какие-то пары, все в приподнятом настроении, с атрибутикой, раскрашенными лицами, флагами – матчи проходят в дружеской атмосфере. Я думаю, что если делать выводы по этим коротким штришкам, то все складывается очень неплохо. Плюс все мои друзья, которые были на матчах, говорили, что было здорово. Люди идут на стадионы целыми семьями, с детьми, т.е. учтен и вопрос безопасности. Мир сейчас очень шаток и нестабилен, поэтому посещение разного рода мероприятий вызывает у людей вопросы и опасения. И слава богу, что с этим аспектом Кубка конфедераций в России тоже проблем никаких нет.

- Подача турнира в медиа вас устраивает? Достаточно ли студий, аналитики, программ для телезрителей?

- Видно, что пишущие спортивные журналисты и телевидение очень стараются, пытаются привнести что-то новое и в процесс комментирования матчей, и, конечно же, новые эмоции дарят зрителям изменения в регламенте. Я еще лет 12-15 назад сам предлагал и обсуждал в своих кругах введение видеопросмотров. Я всю жизнь играю в футбол, правда, на любительском уровне и понимаю, что введение просмотров хотя бы с коммерческой точки зрения будет выгодно – это увеличит трансляционное время, т.е. организаторы получат возможность привлечь большее количество спонсоров, плюс это дополнительно подогревает интригу - пока судья смотрит видео, болельщики на трибунах гадают: «что же он там увидит? Какое решение примет?». Я считаю, это добавило новых интересных ноток в просмотр футбола.

- Кубок конфедераций - это генеральная репетиция перед грядущим чемпионатом мира. Поможет ли реально этот турнир лучше организовать все в 2018 году?

- Что касается телевидения и непосредственно «Матч ТВ», то очень много средств было потрачено на создание этого канала, и они вложили большие силы в освещение Кубка конфедераций: сняли презентационные ролики про таксистов, которые встречают гостей нашей страны и т.д. Сейчас важный момент не только для самих футболистов, которые на этом турнире готовятся к 2018 году, но и для организаторов, и для журналистов в том числе, поэтому все очень чутко реагируют на любые мелочи, что исправить все шероховатости в подготовке непосредственно к чемпионату мира. В будущем это обязательно поможет.

«ПРИГЛАШАЙТЕ ФИФЕРОВ»

- Многие считают, что на телевидении не хватает настоящих футбольных шоу и развлекательных программ о спорте. Как человек, приложивший руку к созданию одного из самых мощных медиа-проектов страны, вы можете сказать, что нужно делать вашим коллегам, освещающим спорт, чтобы получился качественный телевизионный продукт?

- Во-первых, нужно понимать, что создание спортивных шоу – это очень специфическая вещь. Весь опыт нашего телевидения здесь упирается в процессы, связанные с той же Олимпиадой: это огромные прописанные сценарии, летающие медведи, инсталляции, парады. Я считаю, что нам нужно отталкиваться от того, что сам народ хочет смотреть. Может быть, стоит объявлять какие-то творческие конкурсы на создание интересного перформанса, который сможет привлечь зрителя.

- Раньше, например, была передача «Назло рекордам», а сейчас почти ничего такого нет.

- Да можно посмотреть на ситуацию и под таким углом. Новое – хорошо забытое старое. Можно что-то трансформировать и включить те вещи, которых у нас еще никто не видел. Сейчас очень популярен киберспорт, он становится социальным явлением, привлекает молодежь. Можно попробовать перед официальными играми устраивать шоу – например, приглашать известных людей, тех же фиферов, которые на больших экранах будут играть в виртуальный футбол на приставке. Для привлечения дополнительного внимания к спортивным мероприятиям я бы обращался к творческой молодежи. Народ сам в состоянии придумать то, что хочет смотреть. Все будет, мы только в начале пути, и первые результаты уже видны. Само то, что мы проводим чемпионат мира, это огромное достижение.

- Стадион «Крестовский» стал именем нарицательным, как его только не называют. Вы к этой истории относитесь с иронией или все-таки с той точки зрения, что в России появился еще один крутой стадион?

- У меня есть такая шутка: «Победить коррупцию в России можно, но на это нужно очень много денег». Что касается самого стадиона, то здесь сложно судить о том: что, почему и как происходило. Я не строитель и даже не представляю, как и сколько должны строиться спортивные объекты. Мои первые впечатления от «Крестовского» - это ужасный газон. Я думаю, все видели эти фотографии, на которых видны фрагменты искусственной травы в районе угловых флажков, какие-то половики. Конечно, я считаю, что деньги потрачены огромные и это очень плохо. Не стану судить о том, что Россия получила какой-то супер-мега-крутой стадион. Мне бы там пробежаться и тогда бы я сказал: «оно или не оно». Конструкция у него сложнейшая, там что-то выдвижное и оно потом пружинило, доводилось слышать огромное количество нареканий, поэтому не возьмусь судить. Опираясь на опыт постройки других арен, в том же Краснодаре, напрашивается вывод, что хорошие стадионы можно делать и за меньшие деньги.

«ФУТБОЛИСТЫ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ И ОБЩАТЬСЯ»

- В ком из футболистов сборной России вы видите выдающуюся медиа-личность?

- Я близко дружу со многими спортсменами, в частности, с футболистами, поэтому могу сказать, что это очень стеснительные люди. Чтобы человек был выдающимся футболистом и представлял из себя видную личность в медиа-пространстве, таких людей в нашем футболе я не могу выделить. Многие игроки, в частности, Игорь Акинфеев, с которым дружу, четко и по делу выражают свои мысли в интервью, но мы почти не видим их в блогах, социальных сетях и т.д. К слову, это еще один участок работы со спортсменами – создание морального облика сборной и каждого игрока. Потому что те же спортивные журналисты в большинстве своем не очень хорошо настроены по отношению к сборной России по футболу. Наверное, пора уже футболистам обзаводиться PR-менеджерами, чтобы их учили говорить, шутить, общаться. Чтобы они выглядели круто и за пределами поля. Публичная жизнь спортсмена не должна ограничиваться площадкой.

- Вы согласны, что если наши футболисты станут попроще и будут общаться с болельщиками, например, в формате видеоблогеров, которые сейчас имеют огромную аудиторию, это поспособствует популяризации футбола?

- Сто процентов! Народ сейчас находится в немного ошеломленном состоянии, потому что с развитием социальных сетей и видео-хостингов ты сам можешь стать телевидением и радио. А тут, если вдруг твой кумир тебе что-то сказал, и ты ему смог что-то ответить, это сотрет границы, станет объединяющим моментом и поспособствует популяризации. Я думаю, это было бы здорово.

- Проблемы российского и белорусского футбола пересекаются?

- Я думаю, что российский и белорусский футбол сейчас находятся в разных весовых категориях. Раньше белорусские игроки чаще уезжали играть в российскую премьер-лигу, сейчас этого практически нет. Мне кажется, что обеим странам пора прийти к определенной системе в футболе. Нынешний подход комплектования команд – набрать кучу разного народа и попытаться сделать из них коллектив работать больше не будет. Пора делать ставку на развитие школ, академий, доморощенных футболистов. Это же просто. Все бизнесмены уже давно работают по накатанной, определенной схеме, которую раскрывают на любых бизнес-тренингах. Чем быстрее в Беларуси и России поймут, что больше не надо набирать команды по принципу: «Коля, ты мне нравишься, иди к нам», тем быстрее все наладится. Руководителям надо просто научиться наступать на горло собственным интересам, ломать хребты и работать на будущее. Чего я, безусловно, желаю российскому и белорусскому футболу.