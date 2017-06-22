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Клаудио Браво: Сегодня в моей голове только Россия. А потом буду думать

Татьяна Редкова
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Июнь 2016 года. Только что сборная Чили победила по пенальти Аргентину 4:2 и во второй раз выиграла Кубок Америки
Июнь 2016 года. Только что сборная Чили победила по пенальти Аргентину 4:2 и во второй раз выиграла Кубок АмерикиФото: Gettyimages.ru

Капитан чилийской сборной, вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво рассказал газете As о личных и коллективных целях, а также о команде, с которой приехал на Кубок конфедераций.

«НАШ ТРЕНЕР ОЧЕНЬ УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

– Если считать чемпионат мира в Бразилии, а также два подряд Кубка Америки и нынешний Кубок конфедераций, игроки вашей сборной уже четвертый года без отпуска. Вместе с ЧМ-2018 будет пять лет. Не чувствуете усталости?
– Да, случаются периоды, когда ты лишен каникул, играешь без остановки. Много матчей в течение года, а еще и большие перелеты между ними! Но я не жалуюсь. Это то, что я выбрал, ведь с малых лет хотел быть футболистом. Моменты, когда смогу наслаждаться временем со своей семьей, уходить в отпуск так, как все, у меня еще будут. Сейчас остается только полностью сфокусироваться на работе. Мне повезло в жизни. Только представьте – практически каждый день находиться на стадионе, на воздухе, играть в футбол – такое бесценно! Что я меньше всего имею право делать, так это жаловаться.

– У вас была травма. Как себя чувствуете сегодня?
– Могу двигаться, ходить, бегать, но лучше не перегружаться, потому что в любой момент могу почувствовать боль. Необходимо двигаться постепенно, шаг за шагом, следовать советам врачей. Я это и делаю.

– Хуан Антонио Пицци полтора года возглавляет команду, вы хорошо друг друга знаете. К решающим матчам в группе подойдете более уверенными в себе?
– Время покажет. Мы успешно выступаем с Пицци. Он, кстати, еще не оценен так, как того заслуживает.

– Марсело Бьелса когда-то начал победный марш, потом Хорхе Сампаоли выполнил задачу – завоевал Кубок Америки. Как вы описали бы то, что делает Пицци?
– Все началось с Марсело. Он показал нам, что мы способны на большие свершения. Мы были самой молодой командой на чемпионате в ЮАР, но сыграли там заметную роль. В том отборочном цикле мир увидел команду Чили, которая впервые в истории хорошо проводила матчи на выезде. Потом Сампаоли воспользовался тем, что в сборной было уже опытное поколение с очень ясными футбольными идеями в голове и голодное до побед. Пицци пришел, чтобы превратить команду в слаженный ансамбль. Он отлично воспринял все предыдущие идеи и продолжил вести нас в нужном направлении. Тренер пришел в очень подходящий момент.

– Дело Пицци – собрать команду воедино?
– Он очень умный человек. Работа тренеров и до его прихода не вызывала вопросов, но именно Пицци смог направить все в нужное русло – так, чтобы мы работали и оставались мотивированными. Мы верим в тренерский штаб, он дает инструменты, с помощью которых удается прогрессировать.

«ПРОИСХОДЯТ СТРАННЫЕ ВЕЩИ»

– Как сборная Чили сохраняет мотивацию для новых достижений?
– Мы единственное поколение чилийцев, которым удалось добиться чего-то значимого: стать первыми, стать чемпионами, поднять над головой трофей! Подобных событий не случалось за все сто лет игры в футбол. Это не значит, что я недооцениваю третье место на чемпионате мира в 1962 году или участие в финалах Кубка Америки. Там тоже были важные матчи, которые придали нам уверенности. Сейчас мотивация сильна как никогда. Мы играем с тем же вечным желанием добиваться чего-то великого для страны. Мысли об этом поддерживают в нас боевой дух.

– ФИФА наказала Боливию, которая на матч против вас включила в состав парагвайца Нельсона Кабреру. Вам присудили два очка, но решение неокончательное. Дело разбирает Спортивный арбитражный суд. У вас есть предчувствие, что вердикт может быть отменен?
– Не нужно волноваться о событиях, которые происходят вокруг нас. Надо думать лишь о том, чтобы добывать очки, чтобы команда Чили смогла принять участие в чемпионате мира.

Вообще происходят странные вещи. Нас же тоже наказывали за подобное, в том числе дисквалификацией стадиона. У нас было очень много таких происшествий за пределами страны, со столкновениями и оскорблениями. Как игроки мы фокусируемся только на футбольных темах, думаем лишь о том, чтобы команда Чили попала на мундиаль невзирая на происходящее вокруг. Если наш стадион под санкциями, необходимо побеждать на другой арене. Если накажут каких-то футболистов нашей сборной, надо выигрывать с теми, кто останется.

«У МЕНЯ ВСЕ ЧЕТКО РАСПИСАНО»

– Судя по всему, конец вашей карьеры не так близок.
– Если вы спрашиваете, как далеко простираются мои планы, могу сказать, что в голове все четко расписано. Это не значит, что я уже назначил дату ухода из сборной. Мой мозг всегда четко обозначает следующие задачи. Потом будет видно, удастся их решить или нет.

– Задача, которая стоит перед вами сегодня, – чемпионат мира в России?
– Дальше я планировать не могу, ведь тогда нужно думать о следующем отборочном цикле. ЧМ-2022 мне не очень доступен из-за возраста. Поэтому сегодня в моей голове – Россия. А потом надо проанализировать мои кондиции, в каком состоянии я буду на тот момент, позволит ли здоровье соревноваться.

– Мундиаль в Катаре выглядит туманным для игроков нынешнего поколения?
– Это будет зависеть от их желаний и возраста. Опять же – травмы. С годами становишься к ним более внимателен. Конечно, хотелось бы всегда хорошо себя чувствовать, иметь возможность выступать на высшем уровне.

– Сегодня в Чили много классных вратарей: Габриэль Кастельон, Брайан Кортес, Маурисио Виана, Дарио Мело. Кого видите своим преемником?
– В свое время узнаем. Я не могу никому повесить медаль на грудь, так нечестно. Они способны в какой-то момент сделать это сами. Игра за сборную заставляет футболиста прогрессировать.

Клаудио Браво
ВРАТАРЬ
РОДИЛСЯ: 15 апреля 1983 года в Буине, Чили.
КАРЬЕРА: выступал за «Коло-Коло» (2002–2006), испанские «Реал Сосьедад» (2006–2014) и «Барселону» (2014–2016). В «Манчестер Сити» – с августа 2016 года.
ДОСТИЖЕНИЯ: чемпион Чили (2006), двукратный чемпион Испании (2014/15, 2015/16), двукратный победитель Кубка Америки (2015/16, 2016/17).
ЗА СБОРНУЮ ЧИЛИ провел 112 матчей (рекорд национальной команды), пропустил 131 мяч.

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