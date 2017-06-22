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Илья «Lil» Ильюк: Все деньги вкладываю в свой семейный бизнес

Виталий Фомин
Виталий Фомин
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Илья «Lil» Ильюк
Илья «Lil» ИльюкФото: ВКонтакте

Во время турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2 нам удалось встретиться с одним из самых популярных русскоязычных игроков в этой дисциплине – Ильей Ильюком из Virtus.pro. Разговор состоялся еще до завершения турнира, но несмотря на это получился очень искренним и ярким.

Илья «Lil» Ильюк. 21 год. Место рождения - Киев. Профессиональный игрок в Dota 2. Является одним из самых перспективных игроков на профессиональной сцене Dota 2. Его киберспортивная карьера началась в сентябре 2014 года.


«Никогда не жалею о своих высказываниях»

- Илья, вы один из лидеров в самой успешной команды по Dota 2 в СНГ прямо сейчас, чувствуете ответственность из-за этого?
- На самом деле я чувствую ответственность перед собой и своими напарниками по команде. Если же говорить про фанатов, они в моем понимании больше создают определенное давление. Жалко, не все люди понимают, что в киберспорте, как и в спорте, всегда что-то может пойти не так, и любая команда может проиграть любой команде. Нет ни одной команды со 100% побед. Не все люди этого понимают и каждый раз, когда что-то идет не так - приходишь в интернет и читаешь не очень хорошие вещи про себя. Это сложно назвать ответственностью, это больше какое-то дурацкое давление, которое абсолютно не нужно.

- Вы частенько довольно резко высказываетесь в социальных сетях по различным вопросам. Это эмоции?
- На самом деле, я эмоциональный человек, но я очень редко их проявляю. Поэтому большинство комментариев, которые я пишу, это мои мысли, то что я думаю в конкретный момент. Иногда все это просто шоу.

- Не жалеешь потом о написанном?
- Нет. Никогда такого не было.

- Недавно на своей страничке во «Вконтакте» вы написали, что даже не представляете, что надо было сделать в финале киевского мейджора чтобы победить. Неужели OG так были сильны?
- На самом деле, OG - не самая сильная команда, и мы не считаем их сильными. Это больше было написано к тому, если постфактум ты смотришь на результат игры и понимаешь, что мог бы сделать лучше, и мы могли выиграть этот финал. А потом вспоминаешь свои мысли, ощущения и свое состояние во время той игры и понимаешь, что конкретно в тот момент лучше быть не могло. Тот пост был больше написан к этому и это не говорит о том, что OG - сильная команда. Забавно, что много людей реально считают, что мы проиграли потому, что OG были сильны. Если смотреть игры, то мы вели почти на четырех из пяти картах и просто так получилось, что мы где-то не доиграли, где-то ошиблись и отдали финал. Я бы не сказал, что это большая заслуга команды OG.

- Этот финал можно назвать самым обидным в вашей карьере?
- Да.

- Что для вас значит играть на крупных LAN-турнирах по Dota 2 в России, коим является Эпицентр?
- На самом деле это очень круто. Это совсем другие ощущения и эмоции, потому что огромное количество фанатов приходят на нас посмотреть. Постоянно проводятся турниры в Азии, Америке и Европе, но почти нигде во время нашей игры никто не скандирует Виртус.про, другое дело здесь. Когда в СНГ проходят турниры - это очень здорово.

- Во время игр вы находитесь в звуконепроницаемых кабинках, для вас важна поддержка зала? Вы ее чувствуете?
- Конечно. Они не полностью звуконепроницаемые. Ты чувствуешь, как дрожит эта кабинка от того, что люди отдают свою энергию. Стоит лишь поднять глаза и видишь, как весь зал за нас болеет.

- Вы были на многих турнирах, как вообще оцените организацию эпицентра по десятибалльной шкале?
- Если смотреть с перспективы игрока, то пока это 8 из 10. Единственная проблема с турниром - это нестабильный интернет, а все остальное хорошо продумано и сделано.

«Когда я почувствую, что достаточно, тогда, наверное, уйду»

- Недавно вы стали обладателем Кубка России по киберспорту. Коллекционируете трофеи. Можете быть дома какая-то полочка есть для них?
- На самом деле в течение карьеры я не так много турниров выигрывал. То, что мы выигрывали, обычно, кубки отдавали организации и они стоят в определенном месте в офисе, а дома у меня нет никаких трофеев. Есть одна медаль с Кубка России. Это единственный турнир, где нам давали медали.

- Если не брать Virtus.pro, какая самая сильная команда по Dota 2 на данный момент в мире?
- В данный момент - Evil Geniuses. Мы можем с ними пободаться, но пока они немного переигрывают. Это редкий пример той команды, с которой надо будет что-то придумывать. Обычно мы даже не готовимся к другим командам, потому что понимаем, что мы можем их просто переиграть на индивидуальном скилле (умениях - прим. редакции), на каких-то макроидеях. А вот EG - исключение из этого.

- А отдельного киберспортсмена можете выделить?
- Сложно выделить какого-то киберспортсмена, потому что все игроки сильны в чем-то, но при этом они могут уступать другим в некоторых вещах. Например, в моей команде есть два гениальных игрока в миде и на керри и они очень круто жмут, очень хорошо понимают игру, но когда идет эмоциональное давление, например, пятая карта мейджора, то они начинают немножко проседать. Есть другие игроки, в той же команде Evil Geniuses, которые, возможно, хуже играют, хуже понимают игру в каких-то моментах, но они более устойчивы психологически, а это очень важная часть.

- Если верить информации, то вы в доте профессионально уже 3 года. Насколько еще готовы задержаться в дисциплине именно профессионально?
- Не особо люблю планировать, тем более киберспорт это такая вещь, которая очень быстро меняется. Сегодня это одна игра, завтра выходит патч и это другая игра, а послезавтра может вообще надоесть играть, то есть все очень быстро меняется. Поэтому я не знаю сколько еще буду профессионально играть. Наверное, пока не перестанет нравится. Когда я почувствую, что достаточно, тогда, наверное, уйду.

- А вы сейчас также получаете удовольствие от игры, как три года назад, когда пришли? Или это стало просто профессией?
- Это профессия, только совсем другие эмоции. Я помню свой первый турнир и это было что-то непередаваемое, потому что до этого я семь лет сидел дома в четырех стенах и перед монитором, а здесь я сидел на сцене и почему-то перед мной пять тысяч людей, которые смотрели за моей игрой. Со временем привыкаешь ко всему в жизни, также и к игре на сцене. Турниры, которые не так значимы, то есть не мейджор и не интернешнл – их здорово выигрывать, выигрывать игры, но это совсем не то. То есть, ты понимаешь, что это не самое главное в жизни - выиграть именно этот турнир. Самый главный турнир будет через два месяца, и ты с этим живешь и играешь.

- Кстати, а сколько у вас часов уже наиграно в доте?
- Больше 15 тысяч.

- Всегда было интересно узнать, а киберспортсменам интересно выбивать скины, своего героя менять, прокачивать пропуск и так далее?
- Конечно. У всех есть такая мания, чтобы персонаж круто выглядел. Иногда Valve выпускает определенные артефакты, которые меняют анимации или еще что-то и это упрощает игру или немного портит баланс. Иногда ради этих целей приходится прокачивать тот же пропуск интернешнла, а иногда просто приятно, когда герой красиво выглядит.

- Есть ли самый любимый герой в игре, с которым вы себя ассоциируете?
- Мне сложно назвать. Мой любимый персонаж - это Visage, так как сыграл на нем больше тысячи игр, и мне он очень сильно нравится по всем параметрам. Кого-то еще я выделить не могу, потому что есть очень много персонажей, которые мне нравятся.

«Я запретил маме работать и полностью ее обеспечиваю»

- Стандартный вопрос: в начале карьеры родители осуждали ваш выбор профессии?
- Конечно. Меня очень сильно ограничивали от компьютера. «В начале карьеры» - сложно это назвать карьерой, потому что я потратил на игру примерно 10 лет. Первые семь лет я просто играл ради удовольствия, а потом я пришел к тому, что мне нужна какая-то отдача от игры и тогда у меня началась карьера. Когда я принес первые деньги меня резко все начали поддерживать. Это были небольшие деньги, это был первый турнир в Москве, на котором я заработал 20 тысяч долларов. На тот момент это были очень хорошие деньги и с того момента меня очень сильно стали поддерживать, а так с детства очень ограничивали. У меня всегда были определенные рамки: в день я могу играть два часа, например, потом не два, а четыре, в выходные можно было чуть больше. Сейчас забавно наблюдать, когда все мои родственники смотрят мои игры, начиная от бабушек и каких-то родственников, с которыми я никогда не был близок и постоянно забавно слышать: «Извини, Илюша, я была не права, то что тебя когда-то так ограничивала». Все мои родственники сейчас очень гордятся мной.

- Как я понимаю, вы заработали относительно огромные деньги в киберспорте. Вас можно назвать состоятельным человеком?
- Я думаю можно, но все зависит от потребностей. Грубо говоря, я не могу себе позволить жить в каком-то огромном доме на берегу Майами и кататься на дорогой машине. Все зависит от того, что ты хочешь от жизни.

- В Щелково просто жить? На улицах не останавливают?
- Я не так часто бываю на улице и в Щелково, потому что постоянно в разъездах, на турнирах, на тренировках на буткемпе и так далее. Но останавливают иногда на самом деле везде.

- Если взять ваш месячный доход, то какая доля его завязана на вашем окладе в команде?
- Бывают разные месяцы. Многое зависит от призовых на турнирах. Всегда все по-разному, а если так, то, наверное, процентов 20 или 10.

- У вас есть какие-то личные спонсоры?
- Личных контрактов пока нет, но мы пока в процессе.

- Вкладываете деньги во что-то?
- Я сейчас все деньги вкладываю в свой семейный бизнес и там постоянно деньги в обороте. Я постоянно помогаю всем своим родным и близким, я запретил маме работать и полностью ее обеспечиваю. Очень часто даю деньги на благотворительность, то есть на лечение больных деток. Я больше концентрируюсь на будущее.

- То есть у вас есть семейный бизнес, можете назвать, если не секрет?
- Сельхоз.

- Илья, вы ставите себе цели или нет?
- Мне нравится ставить цели, которые, иногда, имеют смысл, а иногда они абсолютно бессмысленны. Каждый день, каждые 10 минут, каждую минуту у меня возникает что-то в голове и я себе ставлю цель, например, подойти к девушке и познакомится или выиграть у EG или выиграть Эпицентр, попасть на интернешнл или выиграть интернешнл. Вся моя жизнь  это постановка целей и их достижение. Когда я их достигаю, то чувствую внутреннее удовольствие, что я красавчик и я сделал это. Так происходит всегда.


«Все считают, что у меня нет отбоя от девушек, и поэтому они даже не пытаются»

- На личную жизнь хватает времени?
- Сложный вопрос. Я могу рассказать интересную историю. До определенного момента у меня вообще не было никакого общения с девушками. Так получилось, что дота отнимает очень много времени. Мой первый опыт был, когда я в интернете просто познакомился с девочкой: начали общаться, полгода повстречались и потом разошлись. В то время, когда мы встречались, у меня был спад в карьере и не было никаких вариантов попасть в какой-то коллектив, тогда мне пришлось сделать свою команду. Мы полгода сидели дома, потому что команда была совсем другого уровня. Мы не смогли отобраться ни на один турнир. Только тогда я мог в нормальном режиме общаться с девушкой, уделять ей время и так далее. Это было в начале лета. В конце лета меня пригласили в команду, и мы до сегодняшнего момента постоянно ездим в Европу, Америку, Азию, на буткемп в Краснодар. Нужно понять, какой формат отношений должен быть. Я, например, не верю в отношения на расстоянии, но я гипотетически представляю, что можно общаться как-то с человеком. Допустим, едешь на турнир, приехал домой - неделю пообщался и опять уехал - снова приехал, пообщался... В моем представлении идеальные отношения - это когда люди развиваются независимо друг от друга, но при этом когда есть время и возможность - пересекаются и взаимодействуют.

- Вы сейчас очень популярны и, думаю, что нет отбоя от девушек желающих стать второй половинкой.
- На самом деле это заблуждение и стереотипы. Все считают, что у меня нет отбоя от девушек, и поэтому они даже не пытаются. На самом деле мне никто не пишет.

- Ну, после выхода этого интервью все точно изменится.
- (Смеется)

- Какая спортивная цель у вас сейчас самая главная?
- В доте - выиграть The International. Это сложно назвать целью, что я дальше скажу. Я не играю ради титулов и ради денег. Я играю ради игры и ради атмосферы и то, что испытываю, когда нахожусь рядом со своими друзьями, со своей командой. Это самые близкие люди в моей жизни. И когда мы идем вместе и преодолеваем сложности, выигрываем и проигрываем вместе игры, сидим обсуждаем вместе, проводим время вместе – все это для меня куда больше значит, чем выиграть эпицентр или выиграть International или еще что-то. Лучше занять второе место на интернешнле с друзьями, чем первое с людьми, с которыми тебе неприятно находиться рядом. Для меня общение и эти люди куда важнее всего остального. Цель - просто жить и чтобы все продолжалось так, как есть в плане команды.

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