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Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?
Фото: «Советский спорт»

Президент МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет введет санкции против России за нарушение антидопинговых правил.

Это заявление в интервью New York Times взывало много вопросов и сейчас мы постараемся на них ответить.

Томас Бах: «Вы не сможете просто взять и забыть Сочи. Наказание неизбежно» 

ЧТО СКАЗАЛ БАХ?

-- У нас сложилось впечатление, что некоторые в России полагают, что разбираясь с проблемами будущего, прошлое будет забыто. Это не так. Мы не можем забыть того, что случилось в Сочи.

С одной стороны – президент России заявил: «Да, у нас была проблема, мы должны признать это». С другой стороны – некоторые чиновники в правительстве и члены парламента пытаются все отрицать.

Мы дали четко понять, что за то, что произошло на Играх-2014, будут введены санкции. Мы хотим разобраться во всем как можно скорее, чтобы понять, насколько глубоко укоренилась система манипуляций и какие именно санкции будут адекватны выявленным нарушениям.

ПОЧЕМУ БАХ СКАЗАЛ ЭТО ИМЕННО СЕЙЧАС?

Все просто: глава МОК в эти дни находится в США и в четверг у него должна состояться встреча с президентом Трампом. Главная тема: Игры-2024 или -2028 в Лос-Анджелесе (пока не принято решение, в каком порядке Париж и Город Ангелов примут Олимпиады), однако, наверняка, будут подниматься и другие проблемы. Кстати, это будет первая встреча Баха и Трампа.

Глава МОК – весьма опытный политик и знает, что и где он должен сказать. Учитывая отношения России и США, это заявление должно быть высоко оценено за океаном.

НА ОСНОВЕ ЧЕГО БУДЕТ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ?

Проблемы нарушения антидопинговых правил в России изучают две комиссии МОК, которые используют результаты работы и выводы Ричарда Макларена.

Первая комиссия под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой сочинских проб и выявлением следов вскрытия. Вторая, которую возглавляет экс-президента Швейцарии Самуэль Шмид, выясняет, имело ли место государственное участие в допинговой системе в России.

КОГДА БУДЕТ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ?

Самым поздним сроком Томас Бах назвал октябрь этого года. Скорее всего, результаты работы комиссий будут объявлены накануне заседания исполкома МОК и 130-й сессии организации в Лиме (Перу). Они пройдут соответственно 10-12 и 13-16 сентября.

КАКОВ НАИХУДШИЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ?

Тотальная дисквалификация олимпийской сборной России. Она возможна, но маловероятна. Если все же это произойдет, день, когда это случится, станет самым черным днем российского спорта.

Вариант, который применили перед Рио, когда право принимать окончательное решение МОК делегировал международным федерациям, тоже вряд ли будет использован. Ведь он будет свидетельствовать о том, что Международный олимпийский комитет боится брать ответственность на себя.

Наказание, скорее всего, будет точечным. При этом точечность не означает незначительность. Накажут всех, кого сочтут напрямую или косвенно связанным с манипуляционными схемами.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ждать. Больше мы уже ничего не можем сделать. При этом «некоторым чиновникам в правительстве и членам парламента» необходимо отдавать себе отчет в том, как их слова воспринимаются за границей и какие последствия эти слова могут иметь.

Не только и не столько для них.

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