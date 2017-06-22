Не попасть в сборную, но стать лучшим игроком мира

Анна Лешковцева Фото: FIBA

История Анны Лешковцевой, которую в последний момент отцепили от сборной в преддверии Евробаскета, а через пару дней после вылета команды с ЧЕ, баскетболистка стала MVP Чемпионата мира в баскетболе 3х3.

Баскетболистке Анне Лешковцевой 30 лет – серьезный возраст по меркам профессионального спорта. Она вернулась на площадку после рождения сына и смогла не только выйти на прежний уровень, но и в каждом следующем сезоне прогрессировать и улучшать себя.

Последние годы Лешковцева играет в московском ПБК МБА. Клубом со скромным бюджетом руководит звезда 00-х Татьяна Щеголева, а главной «фишкой» является полное отсутствие каких-либо легионеров. Сказать, что Анна лидер команды, все равно, что ограничиться определением «хороший баскетболист» для MVP последнего финала НБА Кевина Дюранта.

Она лучший снайпер не только в своем клубе, но и единственная из россиянок в первом десятке самых результативных баскетболисток нашего чемпионата. Три сезона назад МБА пробился в Премьер-лигу, а в прошлом сезоне дебютировал в Еврокубке. После окончания сезона-2016/17 она не задумываясь продлила контракт, подчеркивая, что сотрудничество с организацией важно и для личного развития.

И вот 30-летнюю Лешковцеву заметили в главной сборной. Тренер Александр Васин по окончанию сезона включил ее в расширенный список, а шансы попасть в итоговые 12 игроков на Евробаскет выглядели не таким и призрачными. Она уверенно смотрелась в контрольных матчах, четко выполняя свой спектр заданий. Но в последний момент ее отцепили, выбросив мечту о дебюте в главной команде куда подальше. Сборная отправилась в Чехию без Анны и сенсационно уступила Греции в борьбе за выход в четвертьфинал.

В это время Лешковцева уже готовилась к чемпионату мира по баскетболу 3х3, который в начале июня получил официальный статус – МОК своим решением включил младшего брата классического баскетбола в программу Игр 2020 в Токио. Для людей не посвященных в нюансы этого вида спорта стоит сказать, что несмотря на внешнюю схожесть двух дисциплин, формат 5х5 отличается от 3х3 как фигурное катание от хоккея.

Сборная России прошла по турниру уверенно и красиво, а недавняя «отчисленная» из национальной сборной стала MVP турнира и лучшем снайпером нашей команды.

– Конечно, я следила за Евробаскетом, - отвечает Лешковцева. - Переживала за девчонок. Я была в том коллективе и знала, насколько сильно все девчонки хотят побеждать и попасть на чемпионат мира. Не хочу анализировать чего именно не хватило для победы над Грецией. Это слишком большая ответственность. Думаю, тренерский штаб сам разберется. Еще раз повторю: мне очень жаль, что наша сборная досрочно закончила турнир и не смогла пробиться на Чемпионат мира.

– Быть отцепленной в последний момент, наверное, невероятно обидно?

– Не буду скрывать – я очень хотела сыграть в Чехии. Главное, что сейчас я счастлива и могу только поблагодарить руководство команды за шанс проявить себя. Для меня это первый опыт работы в национальной команде.

- Чемпионат мира по баскетболу 3х3 проходил во французском Нанте. В прошлом мировом первенстве сборная России участия не принимала, а вот в 2014 году ваша команда завоевала бронзу.

- С того самого 2014 года мы с девчонками ждали возможности получить ещё один шанс побороться за титул. Была уверенность в своих силах и желание показать все на что способны. Во Франции нам удалось прибавлять от матча к матчу и, как видите, результат не заставил себя ждать.

- Приз MVP чемпионата мира – серьезный успех. Осознаете всю серьезность достижения?

- Наверное, полного осознания еще не случилось. Пока очень много эмоций и это очень крутое ощущение. Конечно, этот приз не только мой – все девчонки большие молодцы и каждая из них заслуживает награду ровно также, как и я. У нас сложился очень классный коллектив.

- Об Олимпиаде в Токио уже задумывались?

- Очень хочется сыграть на Олимпиаде. Это, наверное, мечта для любого спортсмена. Надеюсь, что здоровье не подведет и удастся подойти к Играм в хорошей форме и показать свой максимум.

