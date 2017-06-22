Ждем золото в Токио? Россиянки – чемпионки мира в новом олимпийском виде

Российские баскетболистки празднуют победу вместе с сербами, выигравшими мужской турнир Фото: FIBA

Женская сборная России выиграла чемпионат мира по баскетболу 3 на 3. «Советский спорт» отвечает на вопросы – что это за вид спорта, попавший в программу Олимпиады-2020. И что нам светит в Токио?

ЧТО ТАКОЕ «БАСКЕТБОЛ 3 НА 3»?

По сути – «узаконенный» стрит-бол. Международная баскетбольная федерация (FIBA) активно развивает разные дисциплины, ориентируясь на молодежь. То, что вчера еще считалось дворовой забавой, теперь – официальный вид спорта. Более того – включенный в программу Олимпийских игр.

Итак, в чем основные отличия баскетбола 3 на 3 от обычного баскетбола?

- Как следует из названия, в каждой команде на площадку выходит 3 человека. В заявке – 4 игрока. По ходу встречи допускаются замены.

- Сам матч проходит на одной половине площадки. Команда, переходя из защиты в атаку, должна вывести мяч за трехочковую дугу, прежде чем начать нападение.

- Сама игра длится 10 минут чистого времени либо до тех пор, когда пока кто-то из соперников не наберет 21 очко.

- Обычный бросок оценивается в 1 очко, дальний – в 2 балла.

- Время на атаку ограничено 12 секундами (вместо 24 в классическом баскетболе)

- После точного броска игра не останавливается – пропустившая команда сразу после подбора начинает ведение мяча, но ей нельзя мешать в трехсекундной зоне.

- Тренер не имеет права присутствовать на площадке или руководить командой с трибуны. В течение матча он оказывается в роли обычного зрителя.

КАК ОН ПОПАЛ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР?

Международный олимпийский комитет на боится экспериментов. Особенно – по части тех видов спорта, которые популярны среди молодежи. Вошли же в программу Игр BMX, сноуборд, маунтинбайк? Вошли! Причем – давно. И оказались довольно популярным. Почему бы не продолжить в том же духе?

Олимпиада в Токио станет первой в истории, на которой разыграют медали в каратэ, серфинге, скалолазании и скетборде (плюс вернется в бейсбол, но, видимо, ненадолго). Решение об их включении в программу было принято давно. Но до самих игр еще – 3 с лишним года. 9 июня на очередной сессии МОК было одобрено решение о включении баскетбола 3 на 3 в разряд олимпийских дисциплин.

Ничего неожиданного. Все – в духе современных тенденций.

А НАМ ЧТО СВЕТИТ?

- Говорить о шансах наших сборных в Токио преждевременно. Однако исторически на протяжении последних пяти лет российские команды успешно выступают на крупных турнирах. Были победы на Всемирных играх в Баку, медали чемпионатов мира и Европы. Мы сильны в баскетболе 3 на 3, - слова президента РФБ Андрея Кириленко.

Экс-звезда НБА, конечно, осторожничает с заявлениями, но не спроста оговорился про пять лет – именно столько проводятся первенства планеты (впервые они состоялись в 2012 году). Одно из них прошло в Москве – в 2014-м. Тогда наша мужская сборная завоевала бронзу, женская – серебро. Успехи россиян этим и ограничились, а вот россиянки порадовали нас прямо на днях – ЧМ-2017 во французском Нанте принес нашим девушкам золото! В финале была обыграна Венгрия – 19-12. Бронзу забрали украинки.

Вот только Кириленко прав – делать прогнозы сложно. Олимпийским видом баскетбол 3 на 3 стал две недели назад. Теперь все сильнейшие национальные федерации начнут его активно развивать. Побед Катара (ЧМ-2014, мужчины) здесь больше ждать не приходится. В тот же Нант не приехала сборная США – сами участники турнира удивляются, как так получилось. Система отбора на крупнейшие форумы сырая и неотлаженная, многое будет меняться в ближайшие годы. То, что россиянки взяли золото во Франции, не делает их фаворитками Токио.

Но претендентами на медали делает однозначно.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Анна Лешковцева и Анастасия Логунова еще две недели назад были в составе обычной женской сборной России – готовящейся к чемпионату Европы. Однако главный тренер Александр Васин отцепил двух девушек, как «проигравших конкуренцию за место в команде на своих позициях». В Чехии россиянки, в итоге, с треском провалились – вылетели в 1/8 финала, уступив Греции. А Лешковцева и Логунова (вместе с Татьяной Петрушиной и Александрой Столяр) поехали в Нант на ЧМ по баскетболу 3 на 3.

И взяли золото!