Самый ненужный матч Кубка конфедераций стал уникальным для арены в Петербурге

Камерун и Австралия пытались играть весело, но получалось не очень качественно. Хотя в истории стадиона на Крестовском игра все равно останется.

Контраст и экономия на Роналду

На контрасте с матчем открытия игру Камерун – Австралия воспринимать болельщикам в Петербурге было сложно. Им сразу же показали главное – победу сборной России, потом турнир поставили на самую долгую из всех городов паузу, а прервал ее по календарю максимально неафишный матч.

Игра Камеруна с Австралией, откровенно говоря, была самой ненужной на всем Кубке конфедераций. По блеклости команд Новая Зеландия и Мексика проиграли немного, но там хотя бы можно было посмотреть на будущего соперника сборной России, на бывших игроков «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Австралийцы снова спрятали своего 37-летнего талисмана Тима Кэйхилла, и самым известным в их составе остался вратарь Мэтью Райан – парень, за которого новичок АПЛ «Брайтон» заплатил «Валенсии» рекордную для себя сумму. Венсан Абубакар как главная звезда Камеруна соответствовал уровню.

Те, кто сэкономил на Новую Зеландию – Португалию, поступили разумно: интриги меньше, зато Криштиану Роналду.

Хотя и тут интрига, на самом деле, оставалась только внутриматчевой. Германия и Чили значительно сильнее, хоть в играх первого тура и была интрига, поэтому скорее всего исход желто-зеленого матча мало на что повлияет.

Режим сборной России и нервы от вратарей

На игру пришло 35 000 зрителей, большинство из них были нейтральными, но отрезками атмосфера получалась стоящей. Помогала акустика петербургского стадиона: когда в микрофон тут говорил Владимир Путин, к ней были вопросы. А вот скандирование здесь разносилось весьма ярко.

Помогало еще и то, что камерунцы группами сидели по разным углам: они начинали, а ближайшие сектора с русскими болельщиками подхватывали. У австралийцев – их желтых зон тоже было несколько – такой функцией почему-то не пользовались.

Незажигательный первый тайм с одним ударом в створ за полчаса пытались расшевелить камерунские правый нападающий Бассогог настырными забегами, центрфорвард Абубакар оригинальными передачами пяткой и подавальщики угловых. Но даже на стандартах в штрафную почему-то ходило всего по четверо или пятеро африканцев: австралийцы стягивались вдесятером, но чаще мяч прилетал в голову первому же защитнику.

Сборная Австралии, хоть и создала пару опасностей, оказалась удивительно вялой: лучшая команда Азии так же примитивно играла забросами, как и с чемпионами мира два дня назад. Возможно, австралийцы просто отработали одну и ту же тактику – самую логичную для игр с Германий и Чили, а на камерунцев не стали перестраиваться. Проблема этой конкретной игры обострилась из-за нефантастического умения африканцев делать что-то конструктивное.

Австралийцы включили режим сборной России во втором тайме: они пропустили на последней минуте первого, а не на 8-й, сразу ушли в раздевалку и вернулись уже с мотивирующим и бодрящим страхом не набрать на Кубке конфедераций ни одного очка.

Игру развеселил гол с пенальти на 60-й минуте: судья перестраховался и попросил повтор, хотя был в трех метрах и все отлично видел сам, а капитан Миллиган уложил в угол и сделал матч уникальным для стадиона на Крестовском. С четвертого раза здесь забили обе команды.

Потом выходил Кэйхилл, Абубакар мазал со свободного места в восьми метрах от ворот, камерунский вратарь Ондоа зачем-то бегал обыгрывать австралийца за пределы штрафной и неточно пасовал потом, а Райан нервировал, когда пускал мяч себе за спину в пустые ворота.

Венсану Абубакару забить ножницами не помогло даже капитанство, Камерун и Австралия сыграли вничью и почти не увеличили свои шансы выйти из группы.