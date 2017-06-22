Самый ненужный матч Кубка конфедераций стал уникальным для арены в Петербурге
Камерун и Австралия пытались
играть весело, но получалось не очень качественно. Хотя в истории стадиона на
Крестовском игра все равно останется.
Контраст и экономия на Роналду
На контрасте с матчем открытия игру Камерун – Австралия воспринимать
болельщикам в Петербурге было сложно. Им сразу же показали главное – победу сборной
России, потом турнир поставили на самую долгую из всех городов паузу, а прервал
ее по календарю максимально неафишный матч.
Игра Камеруна с Австралией, откровенно говоря, была самой
ненужной на всем Кубке конфедераций. По блеклости команд Новая Зеландия и
Мексика проиграли немного, но там хотя бы можно было посмотреть на будущего
соперника сборной России, на бывших игроков «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».
Австралийцы снова спрятали своего 37-летнего талисмана Тима
Кэйхилла, и самым известным в их составе остался вратарь Мэтью Райан – парень, за
которого новичок АПЛ «Брайтон» заплатил «Валенсии» рекордную для себя сумму. Венсан
Абубакар как главная звезда Камеруна соответствовал уровню.
Те, кто сэкономил на Новую Зеландию – Португалию, поступили
разумно: интриги меньше, зато Криштиану Роналду.
Хотя и тут интрига, на самом деле, оставалась только
внутриматчевой. Германия и Чили значительно сильнее, хоть в играх первого тура
и была интрига, поэтому скорее всего исход желто-зеленого матча мало на что
повлияет.
Режим сборной России и нервы от вратарей
На игру пришло 35 000 зрителей, большинство из них были
нейтральными, но отрезками атмосфера получалась стоящей. Помогала акустика
петербургского стадиона: когда в микрофон тут говорил Владимир Путин, к ней
были вопросы. А вот скандирование здесь разносилось весьма ярко.
Помогало еще и то, что камерунцы группами сидели по разным
углам: они начинали, а ближайшие сектора с русскими болельщиками подхватывали.
У австралийцев – их желтых зон тоже было несколько – такой функцией почему-то
не пользовались.
Незажигательный первый тайм с одним ударом в створ за
полчаса пытались расшевелить камерунские правый нападающий Бассогог настырными
забегами, центрфорвард Абубакар оригинальными передачами пяткой и подавальщики
угловых. Но даже на стандартах в штрафную почему-то ходило всего по четверо или
пятеро африканцев: австралийцы стягивались вдесятером, но чаще мяч прилетал в
голову первому же защитнику.
Сборная Австралии, хоть и создала пару опасностей, оказалась
удивительно вялой: лучшая команда Азии так же примитивно играла забросами, как и
с чемпионами мира два дня назад. Возможно, австралийцы просто отработали одну и
ту же тактику – самую логичную для игр с Германий и Чили, а на камерунцев не стали
перестраиваться. Проблема этой конкретной игры обострилась из-за
нефантастического умения африканцев делать что-то конструктивное.
Австралийцы включили режим сборной России во втором тайме:
они пропустили на последней минуте первого, а не на 8-й, сразу ушли в
раздевалку и вернулись уже с мотивирующим и бодрящим страхом не набрать на
Кубке конфедераций ни одного очка.
Игру развеселил гол с пенальти на 60-й минуте: судья
перестраховался и попросил повтор, хотя был в трех метрах и все отлично видел
сам, а капитан Миллиган уложил в угол и сделал матч уникальным для стадиона на
Крестовском. С четвертого раза здесь забили обе команды.
Потом выходил Кэйхилл, Абубакар мазал со свободного места в
восьми метрах от ворот, камерунский вратарь Ондоа зачем-то бегал обыгрывать
австралийца за пределы штрафной и неточно пасовал потом, а Райан нервировал,
когда пускал мяч себе за спину в пустые ворота.
Венсану Абубакару забить ножницами не помогло даже капитанство, Камерун и Австралия сыграли вничью и почти не увеличили свои шансы выйти из группы.
Матч
Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)
Голы
Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).
Состав
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки
Предупреждения:
Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция