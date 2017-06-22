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«Утешение для русских: во всем виноват Роналду». Взгляд из Португалии

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Утешение для русских: во всем виноват Роналду». Взгляд из Португалии
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает, как в Португалии восприняли победу над Россией в кубке конфедераций.

«РОНАЛДУ СВОДИТ СЧЕТЫ»

«Роналду сводит счеты», - такой заголовок вынесло на обложку ведущее издание Record. Смысл двойной: то ли про налоги речь, то ли про первую победу португальцев в России.

«Португалия играла как хотела, и даже под давлением сборной России сумела создать достаточно моментов, чтобы забить второй гол. У нашей команды все было под контролем. Во втором тайме ситуация немного поменялась, Россия стала прессинговать качественнее и играть агрессивнее. Но Португалия повела себя умно тактически, и быстро перестроилась под другую манеру игры соперника», - пишет издание.

Лучшим в сборной России Record признает Игоря Акинфеева.

«Акинфеев стал единственным препятствием для Португалии. С защитой, где только вратарь играл на хорошем уровне, команда России сделала ставку на физику. Хотя в центре поля Головин и Глушаков пытались придать игре сборной хоть немного качества. В атаке опасные моменты создавал лишь Смолов. Но с ним справлялись наши защитники.

Что касается Акинфеева, говорят, он мог спасти команду от гола Роналду, однако сделал еще как минимум три сэйва за игру».

***

В России и Португалии было много различных заголовков с той самой информативной пресс-конференции Станислава Черчесова. Но забавнее всего написала газета O Jogo.

«Тренер сборной России подсчитал, сколько же «Золотых мячей» получил Криштиану Роналду, - гласит первая строчка новости. – Черчесов вспомнил о всех наградах капитана и обвинил Роналду в поражении России».

«РОССИЯ ШЛА В БОЙ КАК БОКСЕР»

«В «матушке России» Роналду продолжает становиться отцом всех рекордов», - необычный заголовок принадлежит Maisfutebol, издание рассказывает об очередных достижениях Криштиану.

На этот раз португалец стал первым, кто забивал голы в восьми подряд финальных стадиях турниров сборных. Теперь Криштиану, по подсчетам Maisfutebol, находится в 10 мячах от рекордсмена всех времен Ференца Пушкаша (84). И совсем скоро доберется до Пеле, который забил за Бразилию 77 голов.

***

«Уфф, пришлось тяжело – впрочем, мы к этому же привыкли, - рассказывает Expresso. - Португалия впервые победила Россию на ее поле. Этот матч начался очень легко, но стал необыкновенно сложным в концовке. Россия играла не головой, а шла в в бой как боксер. И все равно лучшие моменты в матче были у Португалии.

Кудряшов, человек в маске, который весь первый тайм просто наблюдал за Роналду, в эпизоде с голом стал статистом и увидел, как Криштиану забивает после блестящего паса Геррейру. С забитым мячом игра Португалии не сильно изменилась. Правда в концовке пришлось сильно понервничать. Однако России не хватило таланта, именно его, чтобы добиться в этом матче чего-то существенного».

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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