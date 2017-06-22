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Что происходит в «Спартаке»? Теперь в курсе

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Что происходит в «Спартаке»? Теперь в курсе
Фото: ФК «Спартак»

В первом контрольном матче чемпион страны одержал волевую победу над клубом ПФЛ «Чертаново» (2:1).

В летнее межсезонье «Спартак» – самый закрытый российский клуб. Ни живописных репортажей с тренировок, ни познавательного и смешного видео, ни даже самых обычных фотогалерей – как лучи света не выходят из черной дыры, так и новости не просачиваются из лагеря красно-белых. Известно лишь то, что Массимо Каррера привез из Италии огромный замок, заперся в Тарасовке и уже больше недели дрессирует футболистов.

Сегодняшний контрольный матч подарил отличную возможность хоть немного понять, что же происходит в «Спартаке». И пусть одна группа игроков, россияне, радует нас на Кубке конфедераций, а другая, легионеры, недавно вернулась из сборных и сейчас работает в другом режиме, все равно было на что посмотреть. На функциональную готовность, тактику и, конечно, молодежь. Ее было очень много. И вряд ли вы знаете всех.

1 тайм

«Спартак» придерживался модели, которую можно охарактеризовать как 4–4–2. В каждой линии – по представителю дубля. И только в атаке вышли игроки основной обоймы. Адриано чаще оттягивался назад для приема мяча и разгона комбинации, а Мельгарехо, этот невезучий парагвайский парень (ему не везет даже в контрольных матчах – неплохо открывался, обострял, но запомнился ударом в штангу), дежурил в штрафной площади.

В первом тайме было много вертикального футбола. Центральный защитник, получив мяч, делал пас вперед. То же самое – на флангах и в опорной зоне. Уже который по счету сбор с основой проводит Тимофеев. Каждый раз он выделяется отменной игрой в отборе, но по окончании сбора пропадает с радаров основы. Он все так же хорош и даже освоил новые приемы – диагонали (научился у Фернандо) и дальние удары (у Глушакова).

Самбу произвел впечатление техничного, неглупого парня. Он оказался одним из трех футболистов, кто провел на поле все 90 минут. И за это время отметился фактически на четырех разных позициях. Теми же словами можно описать и игру Бакаева. На фоне команды ПФЛ – как Роналду против Кудряшова. Техника, скорость, понимание своего маневра, своевременные смещения и баланс между командным и индивидуальным.

Пока «Спартак» раскручивал свой вертикальный футбол, соперник забил. Ещенко даже здесь не смог сыграть надежно. Гол пришел с его фланга. Как и еще десяток атак в первом тайме. Тигиева не оказалось даже в заявке.

2 тайм

Как и положено на первом сборе, после перерыва Каррера выпустил совсем другой состав – футболисты находятся под нагрузками и большие игровые отрезки проводить не готовы. Если в первом тайме «Спартак» отдаленно напоминал основу, то во втором вышли парни, которых, признаться, не сразу получилось расставить на схеме. Но вот она перед вами. С Кутиным в центре обороны, Нимели на левом фланге и Давыдовым в роли Адриано.

Несколько штрихов. Фланговые полузащитники менялись позициями с центральными нападающими. То ли была такая установка, то ли это всего лишь случайность – не знаю. Но смотрелось интересно. В первом тайме «Спартак» стремился играть вертикально, во втором – держал мяч на чужой половине поля. И, надо сказать, блестяще. Разумеется, со сноской на уровень оппонента. Понравились абсолютно все. Даже Давыдов.

Первую голевую комбинацию начал и закончил Нимели. Учитывая давние фланговые проблемы «Спартака», к игре этого 18-летнего нападающего сборной Либерии хочется присмотреться получше. И желательно против более классного соперника. Надеюсь, Каррера предоставит такую возможность. А второй гол – Самсонов исполнил штрафной удар в стиле Цымбаларя. Ну, не описать! Смотреть надо…

Завтра игроки «Спартака» насладятся единственным выходным, а в субботу отправятся на австрийский сбор. Следующий контрольный матч – 2 июля. Ждем.

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Михаил Борзыкин
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