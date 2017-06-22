«Русские выбрали нас!» Тренер Камеруна доволен петербургскими болельщиками

Тренеры Австралии и Камеруна после очного матча говорили о преимуществе своей команды и отмечали сложность следующей игры.

Ангелос Постекоглу: Попытаемся навязать Чили свою игру

– Мы контролировали ход игры, особенно последние минуты, но нам немного не хватило хладнокровия в концовке встречи. Надо отдать должное игрокам, они работали на пределе своих возможностей.

– Это не тот результат, который вы хотели.

– Мы выложились насколько смогли. К сожалению, мы делаем небольшие ошибки, которые стоят нам дорого. По большому счету мы диктовали игру. Также для меня важно, что команда по ходу игры не сдается. С немцами ход встречи был похожий: мы плохо начали, но смогли переместить игру на чужую половину поля.

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– Что думаете об игре с Чили?

– Ничего не меняется: мы хотим побеждать в каждом матче и должны это сделать. Постараемся показать все возможное в игре с одной из сильнейших команд мира. Ничья в игре с Камеруном оставляеи нам шансы на продолжение борьбы. Надо продолжать делать тоже самое. Мы старались навязывать свою игру соперникам, это же попытаемся сделать в игре с Чили.

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– До матча я говорил, что Австралия – сильный соперник. Все подтвердилось, а мои парни провели отличный матч. Но мы забили всего один гол, если бы сделали это еще несколько раз, вопрос о победителе матча не стоял.

– У Венсана Абубакара было много моментов, но он не смог их реализовать. Почему?

– Это жизнь нападающего. Иногда вы можете забить закрытыми глазами. У него было 2-3 шанса, но ему не повезло.

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– Вы нанесли 18 ударов, а Австралия всего 5. Считаете ли вы, что были лучше соперника?

– Статистика говорит сама за себя. Мы должны были победить, потому что все 90 минут мы были лучше, но не смогли воспользоваться своими шансами. Без голов нельзя выиграть.

– Публика очень поддерживала камерунцев: вас это удивило?

– Уже в матче против Чили россияне поддерживали нас. Им нравится то, как мы играем и боремся. Мы играли в хороший футбол, поэтому русские выбрали нас.

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– Вы сможете вернуться в Россию через год?

– Вы знаете нашу ситуацию в отборе на ЧМ: мы отстаем от Нигерии на 4 очка, нам надо оба раза побеждать их, в противном случае мы не попадем в Россию в 2018-м.

– Почему вы не сделали еще две замены?

– Не понимаю, почему вы задаете мне этот вопрос. Я постоянно ищу игроков, которые могли бы забить гол. Если вы знаете футболиста, который в конкретном матче выйдет и забьет – скажите мне об этом.