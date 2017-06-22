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«Русские выбрали нас!» Тренер Камеруна доволен петербургскими болельщиками

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Русские выбрали нас!» Тренер Камеруна доволен петербургскими болельщиками
Фото: ФИФА (FIFA)

Тренеры Австралии и Камеруна после очного матча говорили о преимуществе своей команды  и отмечали сложность следующей игры.

Ангелос Постекоглу: Попытаемся навязать Чили свою игру

– Мы контролировали ход игры, особенно последние минуты, но нам немного не хватило хладнокровия в концовке встречи. Надо отдать должное игрокам, они работали на пределе своих возможностей.

– Это не тот результат, который вы хотели.
– Мы выложились насколько смогли. К сожалению, мы делаем небольшие ошибки, которые стоят нам дорого. По большому счету мы диктовали игру. Также для меня важно, что команда по ходу игры не сдается. С немцами ход встречи был похожий: мы плохо начали, но смогли переместить игру на чужую половину поля. 

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– Что думаете об игре с Чили?
– Ничего не меняется: мы хотим побеждать в каждом матче и должны это сделать. Постараемся показать все возможное в игре с одной из сильнейших команд мира. Ничья в игре с Камеруном оставляеи нам шансы на продолжение борьбы. Надо продолжать делать тоже самое. Мы старались навязывать свою игру соперникам, это же попытаемся сделать в игре с Чили.

Уго Броос: Мы должны были победить Австралию 

– До матча я говорил, что Австралия – сильный соперник. Все подтвердилось, а мои парни провели отличный матч. Но мы забили всего один гол, если бы сделали это еще несколько раз, вопрос о победителе матча не стоял.

– У Венсана Абубакара было много моментов, но он не смог их реализовать. Почему?
– Это жизнь нападающего. Иногда вы можете забить закрытыми глазами. У него было 2-3 шанса, но ему не повезло.

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– Вы нанесли 18 ударов, а Австралия всего 5. Считаете ли вы, что были лучше соперника?
– Статистика говорит сама за себя. Мы должны были победить, потому что все 90 минут мы были лучше, но не смогли воспользоваться своими шансами. Без голов нельзя выиграть.

– Публика очень поддерживала камерунцев: вас это удивило?
– Уже в матче против Чили россияне поддерживали нас. Им нравится то, как мы играем и боремся. Мы играли в хороший футбол, поэтому русские выбрали нас. 

«Плохо о России говорят те, кто тут не был». Камерунец по-русски похвалил Россию

– Вы сможете вернуться в Россию через год?
– Вы знаете нашу ситуацию в отборе на ЧМ: мы отстаем от Нигерии на 4 очка, нам надо оба раза побеждать их, в противном случае мы не попадем в Россию в 2018-м.

– Почему вы не сделали еще две замены?
– Не понимаю, почему вы задаете мне этот вопрос. Я постоянно ищу игроков, которые могли бы забить гол. Если вы знаете футболиста, который в конкретном матче выйдет и забьет – скажите мне об этом. 

Матч

Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)

Голы

Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).

Состав

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар

Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки

Предупреждения:

Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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