«Русские выбрали нас!» Тренер Камеруна доволен петербургскими болельщиками
Тренеры Австралии и Камеруна после очного матча говорили о преимуществе своей команды и отмечали сложность следующей игры.
Ангелос Постекоглу: Попытаемся навязать Чили свою игру
– Мы контролировали ход игры,
особенно последние минуты, но нам немного не хватило хладнокровия в концовке
встречи. Надо отдать должное игрокам, они работали на пределе своих
возможностей.
– Это не тот результат,
который вы хотели.
– Мы выложились насколько смогли. К сожалению, мы делаем небольшие ошибки, которые стоят нам дорого. По большому счету мы диктовали игру. Также для меня важно, что команда по ходу игры не сдается. С немцами ход встречи был похожий: мы плохо начали, но смогли переместить игру на чужую половину поля.
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– Что думаете об игре с Чили?
– Ничего не меняется: мы хотим побеждать в каждом матче и должны это сделать. Постараемся показать все возможное в игре с одной из сильнейших команд мира. Ничья в игре с Камеруном оставляеи нам шансы на продолжение борьбы. Надо продолжать делать тоже самое. Мы старались навязывать свою игру соперникам, это же попытаемся сделать в игре с Чили.
Уго Броос: Мы должны были победить Австралию
– До матча я говорил, что
Австралия – сильный соперник. Все подтвердилось, а мои парни провели отличный
матч. Но мы забили всего один гол, если бы сделали это еще несколько раз, вопрос о
победителе матча не стоял.
– У Венсана Абубакара было
много моментов, но он не смог их реализовать. Почему?
– Это жизнь нападающего. Иногда вы можете забить закрытыми глазами. У него было 2-3 шанса, но ему не повезло.
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– Вы нанесли 18 ударов, а
Австралия всего 5. Считаете ли вы, что были лучше соперника?
– Статистика говорит сама за себя. Мы должны были победить, потому что все 90 минут мы были лучше, но не смогли воспользоваться своими шансами. Без голов нельзя выиграть.
– Публика очень поддерживала
камерунцев: вас это удивило?
– Уже в матче против Чили россияне поддерживали нас. Им нравится то, как мы играем и боремся. Мы играли в хороший футбол, поэтому русские выбрали нас.
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– Вы сможете вернуться в
Россию через год?
– Вы знаете нашу ситуацию в отборе на ЧМ: мы отстаем от Нигерии на 4 очка, нам надо оба раза побеждать их, в противном случае мы не попадем в Россию в 2018-м.
– Почему вы не сделали еще две замены?
– Не понимаю, почему вы задаете мне этот вопрос. Я постоянно ищу игроков, которые могли бы забить гол. Если вы знаете футболиста, который в конкретном матче выйдет и забьет – скажите мне об этом.
Матч
Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)
Голы
Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).
Состав
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки
Предупреждения:
Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция