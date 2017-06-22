«Плохо о России говорят те, кто тут не был». Камерунец по-русски похвалил Россию
В Краснодаре и Грозном за сборную Камеруна переживать должны особенно – там играет защитник Адольф Тейку, который ненадолго заезжал в «Краснодар» и «Терек».
Камерунец Адольф Тейку в 2009-м году подписал контракт с
запорожским «Металлургом», в 2013-м съездил в «Краснодар». Затем перешел
в «Черноморец» и в 2015-м немного поиграл в «Тереке». Главное, чем запомнился
камерунец – необычной манерой вводить ауты. Он делал сальто и запускал мяч так
далеко, как у некоторых не получилось бы с места.
Тейку – образцовый легионер, он быстро выучил русский и с
журналистами тогда общался на русском. Но уже два года он во Франции – а язык
так и не забыл.
В микст-зоне из вежливости к нему обратились по-английски: «Готовы
сказать пару слов по-русски»?
– About what?
(О чем? – Прим. ред.), – зачем-то уточнил Адольф.
– About game
(Об игре, – Прим. ред.), – это были последние слова на
английском. Дальше Тейку говорил по-русски почти так же хорошо, как Федор
Смолов по-английски.
– Мы сегодня играли хорошо, но немного не хватило фарта. Мы ведь нанесли 19 ударов, 5 в створ, но не реализовали их, поэтому ничья. Я слышал, что нас поддерживали и очень удивился! Спасибо болельщикам за все.
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вы играли в Петербурге в 2013-м. Как вам город? – про сам матч было бы
спрашивать невежливо, тогда «Краснодар» пропустил шесть мячей, четыре из
которых пока Тейку был на поле.
– Санкт-Петербург изменился! И новый стадион очень красивый! Россия скоро станет большой футбольной страной.
– Вы еще можете вернуться
в Россию?
– Ну конечно!
– Ваши бывшие
партнеры по клубам Игорь Смольников и Федор Кудряшов играют за сборную. Не
писали им?
– Нет, я просто смотрел, как они играют. Очень хорошо, что они в сборной.
– Как оцениваете
шансы нашей команды?
– Хм… 99%, что выиграют последнюю игру!
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– Следили за «Зенитом»,
«Краснодаром» в еврокубках?
– Нет, я больше за «Спартаком» следил, потому что я болельщик этого клуба! Рад, что они выиграли чемпионство. Про шансы в Лиге чемпионов не могу сказать – надо посмотреть, в какую группу попадут.
– Чемпионаты России и
Франции отличаются?
– Везде играют в футбол – я не могу сказать, кто лучше. Различий больших нет.
– На Россию в
последнее время выливается много негатива. Если во Франции вас спросят о нашей
стране, что расскажете?
– Для меня в России никогда не было негатива. Везде рассказывают, что Россия плохая, но это говорят те люди, которые здесь не были. Я был здесь много раз и знаю, что Россия – хорошая страна. Я видел это сегодня, когда нас поддерживали.
– Можно сказать, что
поддержка Камеруна – это ответ тем, кто обвиняет Россию в расизме?
– Журналисты могут писать что угодно. Я знаю, что везде есть расизм – даже в Англии и Франции.
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