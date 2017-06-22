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«Плохо о России говорят те, кто тут не был». Камерунец по-русски похвалил Россию

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Плохо о России говорят те, кто тут не был». Камерунец по-русски похвалил Россию
Фото: Gettyimages.ru

В Краснодаре и Грозном за сборную Камеруна переживать должны особенно – там играет защитник Адольф Тейку, который ненадолго заезжал в «Краснодар» и «Терек».

Камерунец Адольф Тейку в 2009-м году подписал контракт с запорожским «Металлургом», в 2013-м съездил в «Краснодар». Затем перешел в «Черноморец» и в 2015-м немного поиграл в «Тереке». Главное, чем запомнился камерунец – необычной манерой вводить ауты. Он делал сальто и запускал мяч так далеко, как у некоторых не получилось бы с места.

Тейку – образцовый легионер, он быстро выучил русский и с журналистами тогда общался на русском. Но уже два года он во Франции – а язык так и не забыл.

В микст-зоне из вежливости к нему обратились по-английски: «Готовы сказать пару слов по-русски»?

– About what? (О чем? – Прим. ред.), – зачем-то уточнил Адольф.

– About game (Об игре, – Прим. ред.), – это были последние слова на английском. Дальше Тейку говорил по-русски почти так же хорошо, как Федор Смолов по-английски.  
– Мы сегодня играли хорошо, но немного не хватило фарта. Мы ведь нанесли 19 ударов, 5 в створ, но не реализовали их, поэтому ничья. Я слышал, что нас поддерживали и очень удивился! Спасибо болельщикам за все.

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– За молодежку «Краснодара» вы играли в Петербурге в 2013-м. Как вам город? – про сам матч было бы спрашивать невежливо, тогда «Краснодар» пропустил шесть мячей, четыре из которых пока Тейку был на поле.
– Санкт-Петербург изменился! И новый стадион очень красивый! Россия скоро станет большой футбольной страной.

– Вы еще можете вернуться в Россию?
– Ну конечно!

20 апреля 2013-го. Предыдущий матч Адольфа Тейку в Петербурге: молодежка «Краснодара» проиграла 0:6, а камерунец провел на поле первый тайм
20 апреля 2013-го. Предыдущий матч Адольфа Тейку в Петербурге: молодежка «Краснодара» проиграла 0:6, а камерунец провел на поле первый таймФото: ФК «Зенит»

– Ваши бывшие партнеры по клубам Игорь Смольников и Федор Кудряшов играют за сборную. Не писали им?
– Нет, я просто смотрел, как они играют. Очень хорошо, что они в сборной.

– Как оцениваете шансы нашей команды?
– Хм… 99%, что выиграют последнюю игру!

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– Следили за «Зенитом», «Краснодаром» в еврокубках?
– Нет, я больше за «Спартаком» следил, потому что я болельщик этого клуба! Рад, что они выиграли чемпионство. Про шансы в Лиге чемпионов не могу сказать – надо посмотреть, в какую группу попадут.

– Чемпионаты России и Франции отличаются?
– Везде играют в футбол – я не могу сказать, кто лучше. Различий больших нет.

– На Россию в последнее время выливается много негатива. Если во Франции вас спросят о нашей стране, что расскажете?
– Для меня в России никогда не было негатива. Везде рассказывают, что Россия плохая, но это говорят те люди, которые здесь не были. Я был здесь много раз и знаю, что Россия – хорошая страна. Я видел это сегодня, когда нас поддерживали.

– Можно сказать, что поддержка Камеруна – это ответ тем, кто обвиняет Россию в расизме?
– Журналисты могут писать что угодно. Я знаю, что везде есть расизм – даже в Англии и Франции.

Самый ненужный матч Кубка конфедераций стал уникальным для арены в Петербурге

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