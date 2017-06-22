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Кучук пока без побед. «Ростов» завершил первый сбор

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонид Кучук
Леонид КучукФото: «Советский спорт»

«Ростов» завершил первый летний сбор, который проходил в Австрии. «Советский спорт» подвел его итоги.

МЕТОДЫ КУЧУКА

С «Ростовом» новый главный тренер команды Леонид Кучук познакомился 9 июня. В этот день у желто-синих начался первый сбор, который планировал еще Курбан Бердыев. Для тренировок им было выбрано тихое австрийское местечко - Бад-Радкерсбург, где в стороне от посторонних глаз ростовчане занимались 13 дней и провели две контрольные встречи.

Интересно, что Бердыев планировал закончить первый сбор «Ростова» 20 июня, а вот Кучук на три дня продлил тренировки. Все для того, чтобы успеть выполнить заготовленный план по подготовке команды к сезону.

С первых дней новый тренер желто-синих начал устанавливать свои порядки. Например, теперь футболисты стараются приходить на завтра, обед и ужин одновременно. Такого не было даже при Бердыеве. Он, к слову, с командой никогда не ел.

Что касается тренировок, то с первого дня «Ростов» начал работать в двухразовом режиме. Беговые и силовые упражнения, «квадраты» – порой занятия команды продолжались по 2,5 часа. Но больше всего времени Кучук уделял тактике. Здесь он даже превзошел даже своего предшественника, который порой водил игроков по полю за руки.

ПОТЕРИ

После ухода Бердыева в «Ростове» тут же начались перемены. Ушли Медведев, Джанаев, Сесар Навас, Терентьев, Нобоа, Симич, Гранат, Девич. Одной ногой в «Зените» Полоз и Ерохин. Об их трансфере должны объявить после окончания выступления сборной России на Кубке конфедераций.

Кроме того, с большой долей вероятности в «Рубине» окажется другой сборник – Кудряшов. В услугах защитника заинтересован новый тренерский штаб казанцев. Непонятна судьба Азмуна, который до сих пор находится в Иране и приходит в себя после матчей за национальную сборную.

В итоге, из прошлогодней основы на Дону, скорее всего, останутся Калачев, Гацкан, Бухаров и Мевля. Вокруг последнего желто-синие, видимо, и будут строить новую линию обороны.

ЮСУПОВ НА ПРОСМОТРЕ

В сложившейся ситуации руководство «Ростова» срочно начало искать замены ушедшим. В оборону взяли Макеева, Паршивлюка и поляка Вилюша. За место в воротах будут спорить Абаев и Песьяков. Половину сбора в расположении команды находился Юсупов. Пока что хавбек «Зенита» на просмотре, но, скорее всего, желто-синие арендуют игрока до конца сезона. Юсупов, кстати, сыграл в контрольном матче с «Видеотоном», но своей новой команде не помог. «Ростов» уступил венграм и отправился домой не в самом лучшем настроении.

Следующий сбор команда Кучука начнет 26 июня, а пока у нового тренера ростовчан есть время, чтобы заняться поиском усиления и подвести итоги первого этапа работы.

По слухам, желто-синие активно ищут футболистов на место атакующего полузащитника. Разгонять атаки команды после ухода Нобоа некому.

СТАТИСТИКА

Товарищеский матч

«Ростов» (Россия) - «Видеотон» (Венгрия) - 0:1 (0:0)

«Ростов»: Песьяков (Абаев, 46), Макеев, Вилюш, Гацкан (Юсупов, 60), Обивалин (Трошечкин, 74), Паршивлюк (Скопинцев, 30), Могилевец, (Рукас, 70), Юсупов (Препелицэ, 46), Калачев (Сиденко, 51), Байрамян, Григорьев.

22 июня. Бад-Радкерсбург. (Австрия).



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