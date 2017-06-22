«Читал о Слуцком. Будет трудно». Австралийцы обсудили тренера и выход из группы
Кэйхилл доволен
ничьей с Камеруном, игрок Чемпионшипа ждет встречи со Слуцким, а капитан
сборной готов остановить Санчеса и компанию.
«Матч с Чили – тест. Мы готовы его принять»
– Результат нормальный, – оценил исход матча с Камеруном
главная звезда сборной Австралии Тим Кэйхилл. – Могли бы и выиграть матч, но в
конце сохранили хладнокровие, чтобы удержать ничью. Это хороший исход для нас.
Все-таки первое очко на Кубке конфедераций.
– Ждали, что у
Камеруна будет много голевых моментов? Они больше били по воротам.
– Это нормально. Футбол – очень атакующая игра. Еще раз скажу, что 1:1 – хороший счет. С нетерпением ждем матча с Чили.
– Что скажете о поле?
– Все окей. Это прекрасный стадион. Мне приятно находиться в России. Здесь первоклассные объекты. То, как о нас здесь заботятся и охраняют – это очень здорово.
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– Как оцените шансы
команды в матче против Чили?
– Хорошие. Для нас важно быть смелыми – мы играем против лучших команд мира. Чили – одна из сильнейших команд в группе. Это большой тест, и мы готовы его принять.
– Знаете, что
следующий матч станет для вас сотым в сборной?
– Да, это здорово. Я не могу считать количество игр. За последние два месяца я всего сыграл около 60 минут. Хорошо, что мне дали сыграть некоторое время. Надеюсь, в матче с Чили я получу еще больше игровых минут, но еще важнее – помочь команде.
– Готовы сыграть еще
больше, чем против Камеруна?
– Я всегда готов. Самое важное в мои 37 лет – быть профессионалом. Посмотрите на Рафу Маркеса. Он тут вышел на поле в 38 лет, а я играл с ним еще в «Нью-Йорк Ред Буллс». Надо оставаться профессионалом и быть нацеленным на помощь своей команде.
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– Мы выходили за победой, поэтому разочарованы, что не взяли
три очка, – сказал полузащитник Джексон Ирвин, отыгравший против камерунцев 11
минут. – Однако ничья оставляет нам шансы на выход в полуфинал. Нам надо просто
переакцентировать свое внимание на матч с Чили в Москве. Надеюсь, эта игра
поможет нам выйти из группы.
– Верите, что
возьмете три очка? Все-таки это не Германия.
– Конечно. На каждый матч нужно выходить с менталитетом победителя и надеждой, что твоего игрового плана хватит для победы. Мы хотим выиграть матч, потому что приехали сюда, чтобы выйти из группы и быть конкурентоспособными.
– Какие впечатления
остались от стадиона? Строительство закончилось несколько месяцев назад, а
работы тут шли десять лет.
– Это прекрасная арена. На таком турнире здесь много людей, но они очень дружелюбные. Само поле было неплохим. Все отлично.
– Вы выступаете за «Бертон»
в Чемпионшипе, а команда из этой лиги «Халл Сити» назначила на пост главного
тренера Леонида Слуцкого. Ожидаете, что с ним они будут главным претендентами
на выход в премьер-лигу?
– Думаю, так и будет. Любая команда, которая вылетела из премьер-лиги, рассчитывает вернуться. Они потеряли некоторых игроков, но остальные получат большой опыт и попытаются подняться обратно. Они будут тяжелым соперником в этом сезоне.
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– Вы когда-нибудь
слышали о Слуцком?
– Не то чтобы пристально за ним следил, но знал его имя, читал о нем, когда о его назначении объявил «Халл Сити». Могу представить, что у Слуцкого хорошая история, и он сможет привнести в лигу что-то хорошее. Его команду будет трудно победить. Буду рад сыграть против «Халла».
– Как вам выступление
сборной России? Она способна выиграть Кубок конфедераций?
– Конечно. Каждая команда приехала сюда за этим. Международный футбол вообще забавный: каждый болельщик видит, что происходит в последние годы. Страны со временем становятся все более конкурентоспособными. Любая сборная по-своему впечатляет. Новозеландцы понравились по матчу с Мексикой, то же самое могу сказать о сборной России. Здесь нет легких матчей. Надо фокусироваться на себе и надеяться, что одного плана будет достаточно для победы.
«В эпизоде с пенальти пришлось побеспокоиться»
– В матче с Германией мы проявили терпение и смогли
реализовать свои моменты, – капитан сборной Австралии Марк Миллиган начал речь
с воспоминаний о первом туре. – А вот в игре против Камеруна у нас это не очень
получилось, потому мы и не смогли выиграть. Хотя шансы создавать у нас
получалось.
– Когда арбитр назначил пенальти, нам пришлось побеспокоиться, – прокомментировал Миллиган эпизод, приведший к голу австралийцев. – Судья решил проверить свое решение у видеоассистентов. Да, это все заняло пару минут, но в целом судья сработал отлично.
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У полузащитника еще спросили о матче соперников по группе.
– Мы не можем влиять на результат матча Германии с Чили, а вот исход их встречи значительно повлияет на расклад перед игрой последнего тура. Но мы в любом случае будем готовиться к воскресному матчу так, чтобы продолжать улучать свои результаты: мы проиграли, сыграли вничью, постараемся победить. Постараемся сдержать чилийских форвардов.
Матч
Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)
Голы
Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).
Состав
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки
Предупреждения:
Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция