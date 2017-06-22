«Читал о Слуцком. Будет трудно». Австралийцы обсудили тренера и выход из группы

Кэйхилл доволен ничьей с Камеруном, игрок Чемпионшипа ждет встречи со Слуцким, а капитан сборной готов остановить Санчеса и компанию.

«Матч с Чили – тест. Мы готовы его принять»

– Результат нормальный, – оценил исход матча с Камеруном главная звезда сборной Австралии Тим Кэйхилл. – Могли бы и выиграть матч, но в конце сохранили хладнокровие, чтобы удержать ничью. Это хороший исход для нас. Все-таки первое очко на Кубке конфедераций.

– Ждали, что у Камеруна будет много голевых моментов? Они больше били по воротам.

– Это нормально. Футбол – очень атакующая игра. Еще раз скажу, что 1:1 – хороший счет. С нетерпением ждем матча с Чили.

– Что скажете о поле?

– Все окей. Это прекрасный стадион. Мне приятно находиться в России. Здесь первоклассные объекты. То, как о нас здесь заботятся и охраняют – это очень здорово.

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– Как оцените шансы команды в матче против Чили?

– Хорошие. Для нас важно быть смелыми – мы играем против лучших команд мира. Чили – одна из сильнейших команд в группе. Это большой тест, и мы готовы его принять.

– Знаете, что следующий матч станет для вас сотым в сборной?

– Да, это здорово. Я не могу считать количество игр. За последние два месяца я всего сыграл около 60 минут. Хорошо, что мне дали сыграть некоторое время. Надеюсь, в матче с Чили я получу еще больше игровых минут, но еще важнее – помочь команде.

– Готовы сыграть еще больше, чем против Камеруна?

– Я всегда готов. Самое важное в мои 37 лет – быть профессионалом. Посмотрите на Рафу Маркеса. Он тут вышел на поле в 38 лет, а я играл с ним еще в «Нью-Йорк Ред Буллс». Надо оставаться профессионалом и быть нацеленным на помощь своей команде.

«Каждая сборная впечатляет. Например, Новая Зеландия, Россия»

– Мы выходили за победой, поэтому разочарованы, что не взяли три очка, – сказал полузащитник Джексон Ирвин, отыгравший против камерунцев 11 минут. – Однако ничья оставляет нам шансы на выход в полуфинал. Нам надо просто переакцентировать свое внимание на матч с Чили в Москве. Надеюсь, эта игра поможет нам выйти из группы.

– Верите, что возьмете три очка? Все-таки это не Германия.

– Конечно. На каждый матч нужно выходить с менталитетом победителя и надеждой, что твоего игрового плана хватит для победы. Мы хотим выиграть матч, потому что приехали сюда, чтобы выйти из группы и быть конкурентоспособными.

– Какие впечатления остались от стадиона? Строительство закончилось несколько месяцев назад, а работы тут шли десять лет.

– Это прекрасная арена. На таком турнире здесь много людей, но они очень дружелюбные. Само поле было неплохим. Все отлично.

– Вы выступаете за «Бертон» в Чемпионшипе, а команда из этой лиги «Халл Сити» назначила на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Ожидаете, что с ним они будут главным претендентами на выход в премьер-лигу?

– Думаю, так и будет. Любая команда, которая вылетела из премьер-лиги, рассчитывает вернуться. Они потеряли некоторых игроков, но остальные получат большой опыт и попытаются подняться обратно. Они будут тяжелым соперником в этом сезоне.

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– Вы когда-нибудь слышали о Слуцком?

– Не то чтобы пристально за ним следил, но знал его имя, читал о нем, когда о его назначении объявил «Халл Сити». Могу представить, что у Слуцкого хорошая история, и он сможет привнести в лигу что-то хорошее. Его команду будет трудно победить. Буду рад сыграть против «Халла».

– Как вам выступление сборной России? Она способна выиграть Кубок конфедераций?

– Конечно. Каждая команда приехала сюда за этим. Международный футбол вообще забавный: каждый болельщик видит, что происходит в последние годы. Страны со временем становятся все более конкурентоспособными. Любая сборная по-своему впечатляет. Новозеландцы понравились по матчу с Мексикой, то же самое могу сказать о сборной России. Здесь нет легких матчей. Надо фокусироваться на себе и надеяться, что одного плана будет достаточно для победы.

«В эпизоде с пенальти пришлось побеспокоиться»

– В матче с Германией мы проявили терпение и смогли реализовать свои моменты, – капитан сборной Австралии Марк Миллиган начал речь с воспоминаний о первом туре. – А вот в игре против Камеруна у нас это не очень получилось, потому мы и не смогли выиграть. Хотя шансы создавать у нас получалось.

– Когда арбитр назначил пенальти, нам пришлось побеспокоиться, – прокомментировал Миллиган эпизод, приведший к голу австралийцев. – Судья решил проверить свое решение у видеоассистентов. Да, это все заняло пару минут, но в целом судья сработал отлично.

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У полузащитника еще спросили о матче соперников по группе.

– Мы не можем влиять на результат матча Германии с Чили, а вот исход их встречи значительно повлияет на расклад перед игрой последнего тура. Но мы в любом случае будем готовиться к воскресному матчу так, чтобы продолжать улучать свои результаты: мы проиграли, сыграли вничью, постараемся победить. Постараемся сдержать чилийских форвардов.