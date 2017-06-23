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«У вас хорошая команда». После матча Германия – Чили похвалили и сборную России

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«У вас хорошая команда». После матча Германия – Чили похвалили и сборную России
Фото: Gettyimages.ru

Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

ХУАН АНТОНИО ПИЦЦИ: ПРОДОЛЖИМ ИГРАТЬ ТАКЖЕ ИНТЕНСИВНО

- Это был прекрасный матч. Было видно, что у обеих команд имелся план на игру, - сказал главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци, забыв, наверное, добавить, что каждая из команд придерживалась этого плана. И своей тактики. - Такие матчи всегда интересны – и для футболистов, и для зрителей. Мы старались играть интенсивно. Но в этот раз соперники друг друга заблокировали. Ничья – справедлива.

- Что с травмой Меделя?
- Он действительно получил повреждение. Посмотрим, как быстро он сумеет восстановиться.

- Показалось, что в последние 25 минут матча обе команды устраивала ничья. Заметно упала интенсивность матча. Согласны?
- Что касается интенсивности, на сто процентов. Но интенсивность упала не потому, что нас устраивала ничья. Мы на очень многое пошли по ходу первого тайма, потратили силы. Во втором тайме тоже пытались атаковать, но получалось хуже.

- Что думаете о предстоящем матче против Австралии?
- Мы находимся в хорошей форме. Да, будет мало времени на восстановление, но наш игровой план не изменится – мы постараемся сохранять интенсивность, характерную для нас.

ЙОАХИМ ЛЕВ: МЫ ПРОВЕЛИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МАТЧ

- Мы провели очень хорошую игру – и по интенсивности, и по тактическим моментам, - говорил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. – Для нас это был серьезный вызов. Считаю, моя команда выглядела великолепно. Главное, что сегодня требовалось – это хорошая организация в обороне. И мы это показали.

- Вы не сделали ни одной замены. Почему?
- Команда работала хорошо. Я чувствовал, что игроки достаточно устойчивы в плане игровых моментов и длинных пробежек. Они сильно выкладывались, но я не почувствовал, что кто-то сдавал. Организация работала. Во втором тайме у Чили не было ни одного шанса.

- Молодые игроки растерялись в начале матча?
- Мне так не показалось. Может, в первые десять минут были какие-то сложности. Пропустили гол из-за своей ошибки. Но, быстро собравшись, мы хорошо организовались. Делали проникающие пасы, старались вести игру. Но надо понимать, что чилийская команда в таком составе более сыгранная. Санчес и другие – слаженный оркестр. Мы не так сыгранны. Но игра в обороне нам удалась. И, например, если сравнивать этот матч с товарищеской игрой 2014 года, когда мы победили 1:0, то сегодня мы гораздо лучше сдерживали чилийцев. Тогда у нас было больше проблем.

АЛЕКСИС САНЧЕС: У РУССКИХ ХОРОШАЯ СБОРНАЯ

- Почему во втором тайме упала интенсивность игры? – задали первый из трех возможных вопросов лучшему игроку матча Алексису Санчесу.
- Мы очень хорошо сыграли в первом тайме, выложились. И не забывайте, что мы противостояли чемпионам мира.

- Вы стали лучшим бомбардиром в истории сборной Чили. Поздравляем. Но все-таки: что с вашим клубным будущим?
- Горжусь своим рекордом. О клубе не думаю. Мы сконцентрированы на победе здесь.

- Вы здорово обыгрывали добротных немецких защитников. Как, кстати, и российских несколько дней назад - в товарищеском матче. Можете передать российским болельщикам, чтобы те не сердились на защиту сборной России? Ведь и немцам от вас досталось.
- Вся команда сегодня хорошо сыграла. А что касается российской защиты, то она крепка – ее сложно пробить. Да, России не удалось забить португальцам, но команда – хорошая, - сказал Санчес, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Хоть в разведку с таким иди.

Матч

Германия - Чили - 1:1 (1:1)

Голы

Санчес 6 (0:1). Штиндль 41 (1:1).

Состав

Германия: тер Штеген, Мустафи, Гинтер, Зюле, Хектор, Киммих, Джан, Дракслер, Горецка, Руди, Штиндль

Чили: Эррера, Хара, Медель (Диас П., 71), Босежур, Исла, Видаль, Диас М., Арангис (Силва, 89), Эрнандес, Санчес, Варгас (Родригес, 82)

Предупреждения:

Штиндль, 20; Руди, 60 - Санчес, 64; Босежур, 79

Судья:

Алиреза Фагани (Иран)

Место и дата

22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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