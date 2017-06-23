«Я мочился, пока 24 камня не вышли». Что за тип из США будет бить Емельяненко?

Несколько важных историй от Мэта Митриона, который со второй попытки все-таки собирается выйти на бой с Федором Емельяненко в Bellator.

24 камня в почках

Мэтт Митрион пришел в студию программы MMA Hour сразу после Федора Емельяненко. Американец на фоне россиянина выглядел настоящим шоуменом. В отличие от Федора, который, как и обычно, не говорил ни одного лишнего слова, Митрион зажигал: выдавал монологи про несправедливое распределение доходов от боев, рассказывал про свои отношения с бывшей женой и нынешней девушкой и не стеснялся личных историй про здоровье. Но был гораздо вежливее по отношению к Емельяненко: никаких грубых обещаний вырубить Федора и купить ему водки.

– Вы были уже здесь, когда мы общались с Федором? – спросил ведущий.

– Да, мы даже пересеклись тут рядом со студией.

– Вы же понимаете, его приход к нам – историческое событие, а теперь на его месте вы, Мэтт, – знакомое лицо. Но знаете, что хочу сказать: пару дней назад я отправил вам сообщение, потому что мне было важно, чтобы вы пришли. Почему вы не ответили?

– А я не ответил? Хотя это логично, накануне боя я отвечаю максимум своему тренеру и спарринг-партнерам, вот и все. Так что да: я просто проигнорировал это сообщение.

– Чувствуете себя на пике формы, нет ли болей в районе спины (показывает на область почек: бой в феврале отменили из-за камней в почках у Митриона – Прим.ред.)?

– Я чувствую себя на сто процентов, мое тело в полном порядке, я готов биться на максимуме.

– У вас было 26 камней в почках тогда.

– 24.

– Хорошо, 24. Как это вообще возможно?

– Накопились, а я не проверялся во время подготовки к бою.

– Может, накануне новой даты боя с Емельяненко все же стоит провериться?

– Сейчас я точно в полном порядке. Тогда, кстати, все камни выходили у меня дома, не в больнице. Дней пяти выходили. Я просто ходил в туалет, мочился через боль, и они выходили. Это было действительно очень больно. Мне очень помогала моя девушка, она во всех смыслах была рядом, пока я мучился.

– И вы до сих пор вместе?

– Да, мы давно вместе, она вообще из того же города, что и я. Она отлично ладит с моими детьми от первого брака.

– Они, ваша девушка придут на бой?

– Нет, они даже не приехали со мной. Я в деловой поездке, поэтому ни детей, ни подруги со мной нет. К тому же я бы не хотел, чтобы они переживали за меня прямо в зале, видели мою кровь и так далее. Дома можно просто переключить канал после боя.

«Спросил «Как там Тим?» А Тим умер»

– У вас было несколько боев с Тимом Хейг. Как вы отреагировали на новость о его смерти?

– Мы даже общались иногда, последний раз – примерно год назад. У меня есть его номер. Я даже написал сообщение на него, когда он только попал в больницу. Вот смотрите (достается телефон и читает – Прим.ред.): «Привет, это Мэтт Митрион. Я правда не знаю, с кем стоит связаться. Мне очень жаль, что все так произошло. Если это кто-то прочитает, пожалуйста, дайте знать, что я могу сделать для Тима».

После одной из тренировок я сел в машину и спросил у ребят: как там Тим? А Тим умер.

Знаете, это полный отстой. Я слышал, он оставил пост в Фейсбуке незадолго до смерти: написал, что хочет подзаработать, чтобы устроить отличный День отца для своего сына. Тут очень сложно что-то приукрасить, ситуация действительно ужасная. Я знаю, как Тим был горд своим сыном, как он гордился тем, что стал отцом. Тим был отличным парнем. Так что все это – полный отстой.

Эта ситуация – звонок для всех нас, потому что мы должно объединиться. И я не стесняюсь говорить, что наша работа должна как следует оплачиваться. Мы заслуживаем этого, потому что каждый раз рискуем не выйти из этой клетки, остаться там. Всякий раз заходим внутрь и ходим на грани.

С Тимом произошло именно это. Это ужасно, но любой из нас может умереть, или получить увечие, или еще как-то пострадать из-за травмы. Так что нам действительно нужна хоть какая-то страховка на такие случаи – любому, кто, например, хоть раз дрался в UFC.

Два джентльмена

– Вы чувствуете какие-то неудобства из-за того, что несколько месяцев назад по вашей вине сорвался главный бой в вашей жизни?

– Нет, тем более Федор – очень честный и прямой человек. Да, тогда приключились неприятности, но Федор – очень скромный, его в первую очередь интересуют бои, сам спорт. Он – легенда, большой человек в мире ММА, и я это понимаю. Но это никак не влияет на меня.

– Вы сказали, что пересеклись с Федором тут недалеко от студии.

– Да, мы пожали друг другу руки, спросили друг у друга «Как дела?» Мы в хороших отношениях. Мы будем биться друг с другом и причинять друг другу боль, но при этом мы оба – джентльмены.

– Что вообще будет происходить в рейдже с Федором?

– Знаю точно, что я сейчас в полном порядке, схватка будет отличной. В борьбе я точно не собираюсь уступать, я как раз тренировался с очень сильными борцами, они были весьма похожи на Федора. Я чувствую, что действительно готов к бою с Федором.

Федор Емельяненко: Боец – не туалетная бумага, которой можно воспользоваться