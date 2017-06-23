«Я мочился, пока 24 камня не вышли». Что за тип из США будет бить Емельяненко?
Несколько важных
историй от Мэта Митриона, который со второй попытки все-таки собирается выйти
на бой с Федором Емельяненко в Bellator.
24 камня в почках
Мэтт Митрион пришел в студию программы MMA Hour сразу
после Федора Емельяненко. Американец на фоне россиянина выглядел настоящим
шоуменом. В отличие от Федора, который, как и обычно, не говорил ни одного
лишнего слова, Митрион зажигал: выдавал монологи про несправедливое
распределение доходов от боев, рассказывал про свои отношения с бывшей женой и
нынешней девушкой и не стеснялся личных историй про здоровье. Но был гораздо вежливее по отношению к Емельяненко: никаких грубых обещаний вырубить Федора и купить ему водки.
– Вы были уже здесь,
когда мы общались с Федором? – спросил ведущий.
– Да, мы даже пересеклись тут рядом со студией.
– Вы же понимаете,
его приход к нам – историческое событие, а теперь на его месте вы, Мэтт, –
знакомое лицо. Но знаете, что хочу сказать: пару дней назад я отправил вам
сообщение, потому что мне было важно, чтобы вы пришли. Почему вы не ответили?
– А я не ответил? Хотя это логично, накануне боя я отвечаю максимум своему тренеру и спарринг-партнерам, вот и все. Так что да: я просто проигнорировал это сообщение.
– Чувствуете себя на
пике формы, нет ли болей в районе спины (показывает на область почек: бой в
феврале отменили из-за камней в почках у Митриона – Прим.ред.)?
– Я чувствую себя на сто процентов, мое тело в полном порядке, я готов биться на максимуме.
– У вас было 26
камней в почках тогда.
– 24.
– Хорошо, 24. Как это
вообще возможно?
– Накопились, а я не проверялся во время подготовки к бою.
– Может, накануне
новой даты боя с Емельяненко все же стоит провериться?
– Сейчас я точно в полном порядке. Тогда, кстати, все камни выходили у меня дома, не в больнице. Дней пяти выходили. Я просто ходил в туалет, мочился через боль, и они выходили. Это было действительно очень больно. Мне очень помогала моя девушка, она во всех смыслах была рядом, пока я мучился.
– И вы до сих пор
вместе?
– Да, мы давно вместе, она вообще из того же города, что и я. Она отлично ладит с моими детьми от первого брака.
– Они, ваша девушка
придут на бой?
– Нет, они даже не приехали со мной. Я в деловой поездке, поэтому ни детей, ни подруги со мной нет. К тому же я бы не хотел, чтобы они переживали за меня прямо в зале, видели мою кровь и так далее. Дома можно просто переключить канал после боя.
«Спросил «Как там Тим?» А Тим умер»
– У вас было
несколько боев с Тимом Хейг. Как вы отреагировали на новость о его смерти?
– Мы даже общались иногда, последний раз – примерно год назад. У меня есть его номер. Я даже написал сообщение на него, когда он только попал в больницу. Вот смотрите (достается телефон и читает – Прим.ред.): «Привет, это Мэтт Митрион. Я правда не знаю, с кем стоит связаться. Мне очень жаль, что все так произошло. Если это кто-то прочитает, пожалуйста, дайте знать, что я могу сделать для Тима».
После одной из тренировок я сел в машину и спросил у ребят:
как там Тим? А Тим умер.
Знаете, это полный отстой. Я слышал, он оставил пост в
Фейсбуке незадолго до смерти: написал, что хочет подзаработать, чтобы устроить
отличный День отца для своего сына. Тут очень сложно что-то приукрасить,
ситуация действительно ужасная. Я знаю, как Тим был горд своим сыном, как он
гордился тем, что стал отцом. Тим был отличным парнем. Так что все это – полный
отстой.
Эта ситуация – звонок для всех нас, потому что мы должно
объединиться. И я не стесняюсь говорить, что наша работа должна как следует
оплачиваться. Мы заслуживаем этого, потому что каждый раз рискуем не выйти из
этой клетки, остаться там. Всякий раз заходим внутрь и ходим на грани.
С Тимом произошло именно это. Это ужасно, но любой из нас
может умереть, или получить увечие, или еще как-то пострадать из-за травмы. Так
что нам действительно нужна хоть какая-то страховка на такие случаи – любому,
кто, например, хоть раз дрался в UFC.
Два джентльмена
– Вы чувствуете
какие-то неудобства из-за того, что несколько месяцев назад по вашей вине
сорвался главный бой в вашей жизни?
– Нет, тем более Федор – очень честный и прямой человек. Да, тогда приключились неприятности, но Федор – очень скромный, его в первую очередь интересуют бои, сам спорт. Он – легенда, большой человек в мире ММА, и я это понимаю. Но это никак не влияет на меня.
– Вы сказали, что
пересеклись с Федором тут недалеко от студии.
– Да, мы пожали друг другу руки, спросили друг у друга «Как дела?» Мы в хороших отношениях. Мы будем биться друг с другом и причинять друг другу боль, но при этом мы оба – джентльмены.
– Что вообще будет
происходить в рейдже с Федором?
– Знаю точно, что я сейчас в полном порядке, схватка будет отличной. В борьбе я точно не собираюсь уступать, я как раз тренировался с очень сильными борцами, они были весьма похожи на Федора. Я чувствую, что действительно готов к бою с Федором.
Федор Емельяненко: Боец – не туалетная бумага, которой можно воспользоваться