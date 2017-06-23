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«Зенит» готовит супертрансфер, а «Спартак» открывает секреты (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роберто Манчини
Роберто МанчиниФото: ФК «Зенит»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День шестой

Обсуждение игры сборной России как-то быстро затихло. Раньше страна гудела несколько дней, а в некоторых случаях – и недель. Наверное, причины две. Во-первых, отношение к Кубку конфедераций, который не воспринимается как серьезный турнир. Не чемпионат мира и Европы. А во-вторых, от нынешней сборной ничего не ждут. Проиграли, и что? К тому же впереди третий матч – еще есть надежда на то, что сборная внезапно обернется очаровательной Золушкой. Есть и такие, да.

А мне стыдно. Михаил Борзыкин – о классе сборной России

«Наши игроки не готовы к такому темпу». Смертин – о поражении сборной России


Фото: РФС

Второй тур завершился матчами Камерун – Австралия и Германия – Чили. В обоих случаях – 1:1. Ни одна команда на Кубке конфедераций не выиграла два матча. В плей-офф мы увидим, скорее всего, Мексику, Португалию, Чили и Германию. Сильнейших.

Почем футбол, Россия? Сколько стоит сходить на Кубок конфедераций

Сегодня на турнире выходной день. Завтра – матчи третьего тура. Наша команда сыграет с Мексикой.

Возвращение «Спартака»

Красно-белые готовятся к новому сезону в режиме строжайшей секретности. Как тренируется команда? Какую тактическую модель наигрывает? Какие игровые связки? Сколько молодежи занимается с основой? До вчерашнего дня ответов на эти вопросы не было. Но первый контрольный матч приподнял занавес, и мы получили возможность хоть что-то разглядеть.

Что происходит в «Спартаке»? Теперь в курсе

Против «Чертаново», клуба ПФЛ, «Спартак» играл по схеме 4–4–2. В первом тайме на поле был ближайший резерв с вкраплениями игроков основы. Во втором – дубль. Порадовала молодежь. Не порадовал Ещенко. Анализировать игру и тем более делать какие-то выводы по этому матчу, конечно, не стоит. Но полученная информация наверняка пригодится по ходу сезона.

Завтра «Спартак» отправится на австрийский сбор. Следующий спарринг – 1 июля.


В другом контрольном матче «Ростов» уступил «Видеотону» (0:1). Леонид Кучук пока без побед. Первый летний сбор завершен.


Кучук пока без побед. «Ростов» завершил первый сбор

А «Локомотив» сыграл вничью с «Рударом» (1:1).


Сводки межсезонья

Вчера некоторые СМИ сообщили о переходе защитника «Ромы» Маноласа в «Зенит» за 30 млн евро. Но официального подтверждения получено не было. Новости об этой сделке поступают с перерывом в несколько часов. «Рома» хочет столько-то… «Зенит» предлагает столько-то. Агент игрока подтвердил… Агент игрока не подтвердил… В общем, классическая трансферная «Санта-Барбара». Без нее никак!

Последняя информация от авторитетного итальянского источника – «Рома» запросила 35 млн евро. Правильно! Просите больше! Заплатят! Прямо как у классика. Судя по всему, этой сделке быть.


Вчера на австрийский сбор «Зенита» приехали Иванович, Мак и Джорджевич. Напомним, питерцы уже сыграли один контрольный матч.


А в ЦСКА может вернуться… Муса! Об этом сообщает одно иностранное издание. Утка? Возможно. Но такие сделки в духе армейцев: они очень любят возвращать своих любимцев. Сначала продадут в Европу за кругленькую сумму, а потом берут обратно за копейки. Блестящая стратегия. Тем более у Мусы в Англии не пошло. А лишний форвард-универсал команде точно не помешает.

ЦСКА продолжает готовиться в Австрии. Сообщается, что несколько игроков – Игнашевич, Оланаре и Макаров – занимаются по индивидуальной программе. Дзагоев занимается наравне со всеми. Но в сборной его почему-то нет. Как и Дзюбы.


Фото: ЦСКА

«Рубин» подпишет контракт с Джанаевым. ФК «Ростов» переезжает в Казань.


А «Краснодар» завершил первый сбор.


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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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