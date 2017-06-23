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Как бесплатные билеты превратили поход на матч Кубка конфедераций в ад (видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Одна из болельщиц, попавшая в двухчасовую очередь за паспортом болельщика перед матчем Камеруна с Австралией в Петербурге
Одна из болельщиц, попавшая в двухчасовую очередь за паспортом болельщика перед матчем Камеруна с Австралией в ПетербургеФото: ВКонтакте

Анекдот дня: шли люди по парку, смотрят – очередь за Fan ID. Встали в нее – и простояли два часа.

В Петербурге случилось невероятное: люди хотели попасть на матч Камерун – Австралия, но не смогли. Не в обиду веселым камерунцам и отважным австралийцам, но вряд ли кто-то станет спорить, что этот матч к разряду топовых отнести сложно.

Игра началась бодро, на трибунах зажигали болельщики из Камеруна, а целые сектора подключались к их скандированиям. Желто-зеленые островки из далекой Австралии тоже выделялись на синих креслах. Но пустых сидений было больше, чем занятых. Нетоповость матча – это одна проблема, другая – начало в 18:00, когда большинство людей только заканчивают работать. 

В это же время за пределами стадиона неискушенные болельщики хотели смотреть футбол, фотографироваться с заморскими фанатами и отдыхать. У них даже билеты были! Не было только паспорта болельщика. Очереди из нескольких сотен людей стояли в три пункта выдачи Fan ID рядом со стадионом.

Под конец первого тайма люди в очереди, как и сборная Австралии, пропустили гол Камеруна. 200 человек находились у пункта получения паспорта болельщика возле первых ворот. Те, кто был почти у дверей, рассказали, что ждут уже 1 час 50 минут. Среди ждунов были и фанаты Камеруна в футболках сборной.

Логичные вопросы: почему с наплывом болельщиков в день открытия турнира пункты справились, а сегодня нет? Они, что, в четверг работали не на полную мощность? Нет, сотрудники центра Fan ID были во всех окнах. Они делали все, чтобы выдать паспорт как можно скорее, стюарды руководили очередью, стараясь сделать ее хотя бы безопасной. Проблема была в том, что большинство этой очереди – люди, которые, возможно, еще утром не знали, что пойдут на футбол. Люди, которые получили бесплатные билеты.  

На каждом билете есть маркировка: у пишущих СМИ – это «Пресса (места со столами)», у тех, кто купил – это код и имя с фамилией. А на тех, которые доставались бесплатно, слово «Волонтер». Билеты с такой маркировкой, например, разыгрывали в фан-зоне. У большинства тех, кто мучился в очередях, были билеты «Волонтер». Это мы увидели лично и в соцсетях, куда прорвавшиеся и рвущиеся на стадион люди выкладывали фотографии. Болельщики неохотно рассказывали, откуда у них такие проходки: кому-то дали знакомые, которые работают на Кубке, кто-то просто сказал, что «получил».

Бесплатные билеты – это не плохо. Идти, судя по всему, никого не вынуждали: люди сами захотели посмотреть на Венсана Абубакара и Тима Кэхилла, почувствовать футбольный праздник. Почему не купили сами? Причин масса: дорого, непонятно, сложно решиться на не совсем понятную трату. Те, кто регулярно ходит на футбол, купили за 960 рублей – эти сектора были заполнены сразу. Но ведь и тех, кто за «Зенит» на стадионе не болеет, тоже нужно привлечь.

Плохо – что эти бесплатные билеты случились в последний момент. Человек в придачу к билету наверняка получил совет: «Паспорт болельщика можно оформить прямо у стадиона». Оказалось, что оформить можно, но футбол посмотреть уже будет нельзя. Здесь неуместны популистские лозунги вроде «открыли бы больше пунктов у стадиона» или «да зачем нужен ваш паспорт болельщика?». Гораздо важнее ошибки исправить. Эти бесплатные билеты, которые могли бы привлечь людей на трибуны в следующем году, в итоге только оттолкнут.

80-я минута матча. Молодой человек спешил ко входу.

– Я еще на стадион не заходил, но вот сейчас хоть на минуту попаду. Билет мне достал друг, – сказал он с удивительным оптимизмом и спокойствием.

Рядом мужчина не так спокоен, он кричал. Когда его пропустил, он поспешил по лестнице наверх. Две женщины, наоборот, бежали вниз – им нужно было попадать внутрь через нижние входы, они зря поднимались по лестнице.

К концу игры на стадион попали все желающие.

К концу Кубка конфедераций мы точно убедимся, что раздача бесплатных билетов в последний момент – не спасение.

Самый ненужный матч Кубка конфедераций стал уникальным для арены в Петербурге. Объясняем, почему

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