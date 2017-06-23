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«Я просто покурить вышел!» Криштиану ждали под дождем, а другую звезду не узнали

Андрей Васильев, Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуФото: Федерация футбола Португалии

Сборную Португалии прилично охраняют в Петербурге, но болельщикам все равно пошли на уступки, а футболистов такой прием впечатлил.

«Фернанду, а Криштиану выйдет?»

В отель, где живет сборная Португалии в Петербурге, пройти нетрудно. Главное сделать серьезное лицо и никак не выдавать, что тебя интересует не бронирование номеров или латте из лобби–бара, а Криштиану Роналду.

Правда, увидеть внутри хоть какого-нибудь португальского игрока непросто: вся их жизнь в дальнем от Невского проспекта крыле, автобус там же. Когда приблизилось время отъезда сборной Португалии на тренировку, служба безопасности отеля вежливо, но настойчиво стала очищать пространство от лишних людей.

За 45 минут до поездки на занятие главный тренер португальцев Фернанду Сантуш вышел на Невский проспект, чтобы просто покурить.

Его, конечно же, быстро узнали. Парень в темной куртке подошел и показал Сантушу записку на обычном стикере. Там на португальском был сформулирован какой-то вопрос, на который главный тренер просто утвердительно кивнул. А вот когда его попросили о совместном фото, Сантуш крутил головой уже иначе – чтобы отказаться.

– Фернанду, а Криштиану тоже здесь будет? – спросил тот же настойчивый молодой человек.

– Нет, только я. Я только покурить вышел, – заботливо сказал Сантуш на английском.

Кстати, главный тренер оказался не единственным известным персонажем на Невском. Следом за ним к той же урне покурить подошел бронзовый призер Евро-2000 Жоау Пинту, он сейчас работает в штабе сборной Португалии. Его, правда, никто не идентифицировал и не атаковал. Это тоже звезда сборной Португалии – правда, несовременная и неглавная. В игровые времена Пинту всем нужен был не он, 8-й номер, а 7-й, как и сейчас. Тогда это был Луиш Фигу. 

– Обидно вам, что спиной стоите? Такое пропускаете! – болельщик с книгой про Криштиану в руках вдруг побеспокоился о сотруднике полиции – он улыбнулся и ответил, что футболом не очень интересуется.

Но когда парень с книгой отошел на другой фланг, даже этот полицейский достал телефон, обернулся к автобусу и сделал фото. Пригодится как доказательство в разговоре с друзьями, которые ценят Криштиану.

«У них есть бабки, а у нас – нет»

Автобус приехал за Роналду и компанией еще в девять утра. Уже в это время у черного входа отеля дежурил десяток человек. Семь болельщиков встали ближе всех, однако через некоторое время их отогнали. Правда, чуть позже трем пришедшим разрешили вернуться на позиции.

– Начальство разрешило, – объясняли охранники остальным болельщикам. Оказалось, эта троица караулила футболистов еще накануне вечером, когда сборная приехала в Петербург.

– Просто у них бабки есть, а у нас – нет, – иронично отреагировали люди, которым пришлось встать на проезжую часть. На время Кубка конфедераций Стремянная стала улицей с односторонним движением, и пришедшим пришлось тесниться к ограждениям, чтобы не попасть под машины.

В отеле предугадывали, что ради Криштиану Роналду люди придут и утром. К приему подготовились: весь периметр вокруг входа оцепили ограждениями, да еще и с запасом. Непосредственно у автобуса поставили десяток охранников. За ограждениями болельщиков контролировали полицейские, которых было почти в два раза больше, чем секьюрити. И такое количество пригнали только ради охраны португальцев.

– Мы вообще все время стоим на фан-зоне, но вчера нас пригнали сюда, – сказал один из сотрудников полиции болельщику с ребенком. Таких мер по безопасности не было даже у сборной России, игравшей в Петербурге неделей раньше.

Большой палец Моутиньо

В 9:40 болельщиков порадовали: футболисты выйдут через 40 минут. В это же время охранники получили инструктаж, как себя вести, если игроки пойдут к людям. Просили стоять в полоборота и следить, чтобы никто никого не бил, хотя толпа была настроена мирно.

– Они какие-то нервные, – говорил один сотрудник про португальцев. Правда, не уточнил, что именно настораживает команду.

За десять минут до намеченного выхода к автобусу поставили бойцов ОМОНа и двух сотрудников СОБРа с автоматами. Все представители сборной на такую охрану реагировали спокойно, а на болельщиков особо не обращали внимания. Первый всплеск со стороны толпы – выход Бруну Алвеша, когда-то игравшего за «Зенит». Хотя и не все об этом вспомнили. Да даже не все знали, кто такой Роналду.

– А кого вы тут ждете? – спросила водительница машины, проезжавшей по улице мимо отеля.

– Криштиану Роналду, – ответили ей.

– А, понятно, – хотя по ее выражению лица сложилось ощущение, что она не знала, кто это.

Криштиану дождались не все. Иностранец (судя по тому, что с ним обсуждали матч сборной Чили, он приехал именно оттуда) попрощался по-русски и не стал ждать полчаса. А может, чилиец просто знал, что скоро польет дождь. Он начался, когда к автобусу вышли первые игроки, а прекратился, когда команда уже уехала тренироваться на «Турбостроитель».

Одна девушка ушла за несколько минут до выхода Роналду. Хотя перед этим в точку сказала, что будет потерей, если она уйдет, а игрок выйдет через пять минут. Так и получилось. В 10:28 Криштиану появился у автобуса команды вместе с Пепе и Луишем Нету, но на призывы болельщиков об автографе не откликнулся.

Еще пару минут народ пытался призвать Роналду, а он так и не вышел. Но все-таки публика впечатлила футболистов. Кто-то даже начал снимать болельщиков на камеру прямо из автобуса, а Жоао Моутиньо показывал большой палец. 

В Петербурге Роналду и сборную Португалии в целом встретили тепло. Осталось понять, будет ли таким же прием на матче с Новой Зеландией в субботу.

Матч

Новая Зеландия - Португалия

Место и дата

24 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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