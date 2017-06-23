Детский пресс-центр международной начал работу в 64 странах

Детский пресс-центр международной социальной программы «ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ», организованный официальным партнером ФИФА и чемпионата мира по футболу 2018 компанией ПАО «Газпром», начал свою работу. Пресс-центр объединил юных журналистов из 64 стран. Как часть глобальной инициативы, двенадцатилетние дети: мальчики и девочки из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америк, готовят материалы для СМИ и внешних информационных ресурсов «ФУТБОЛА ДЛЯ ДРУЖБЫ».

Основная идея гуманитарной инициативы заключается в возможности детям говорить о детях и готовить медийные материалы о международных послах программы, которые продвигают важнейшие человеческие ценности, такие как: мир, дружба и равенство. Это позволяет детям со всего мира быть услышанными взрослыми.

Со старта Пятого сезона программы дети были вовлечены в эстафету дружбы и как часть глобального процесса, встречались с известными футболистами, международными журналистами, политиками и знаменитыми артистами.

«Я верю, что возможность принять участие в такой восхитительной инициативе программы «ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ» в этом году в России заставит нас – детей, проснуться. Участники из 64 стран и возможность донести идею мир и дружбы, которую дает программа, не смотря на различия, просто невероятна. Я хочу добавить в свой профессиональный багаж множество добрых историй о мероприятиях программы и участниках со всего мира. Я верю, что встречу новых друзей и установлю с ними связь на долгие годы» – делится эмоциями Эдуардо Морейро Боргес, юный журналист из Бразилии.

Ключевые события международного детского пресс-центра «ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ» пройдут в Санкт-Петербурге с 26 июня по 3 июля, когда все участники встретятся друг с другом во время главных событий Пятого сезона. Юные журналисты будут работать по 4 основным направлениям: международный детский ТВ канал, новые медиа – социальные сети и блоги, сайт «ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ», а также новости для материалов для ведущих спортивных СМИ мира. Дети будут освещать все события первого чемпионата по футболу для дружбы и детского международного форума.

«Я очень счастлив, видеть, что Международный детский пресс-центр дает уникальную возможность всем вовлеченным участникам получить опыт в реальной журналистике. Я верю, что мои будущие коллеги отдадут все силы, чтобы достойно освещать финальные мероприятия программы «ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ», - считает Морейро Боргес.