Криштиану Роналду на стадионе «Турбостроитель». И это не сон (видео)

Сборная Португалии провела тренировку, которая вполне могла стать полностью открытой, если смотреть ее с крыши соседнего дома.

При Камеруне такого не было

Каждый шаг Криштиану Роналду в России привлекает огромный интерес: болельщики встречали его у отеля, ждали возле автобуса команды и использовали любую возможность увидеть кумира. На утро 23 июня еще оставались билеты на матч Португалии с Новой Зеландией, но и они к началу встречи наверняка будут раскуплены.

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Тренировка сборной Португалии – еще один повод увидеть Роналду в деле. Перед входом на стадион «Турбостроитель» даже образовалась небольшая толпа из школьников: один из них в футболке «Реала» с семеркой на спине.

– Если ждете Роналду, вы стоите не с той стороны. Автобус с командой приедет к другому входу, – спасли подростков от неоправданных ожиданий журналисты.

– Спасибо большое, – в один голос, как будто репетировали, ответили пацаны и рванули к нужному выходу.

Непонятно, увидели ли они приезд португальского автобуса на территорию стадиона, но журналистам этого сделать не удалось.

– Проходите в пресс-центр. Представители сборной Португалии попросили не пускать журналистов к полю, пока тренировка не начнется официально, – вежливо просит волонтер.

При сборной Камеруна, которая три дня тренировалась на «Турбостроителе», такого не было.

Шпагат Роналду

Когда журналистам все-таки разрешили подойти к полю, команда в почти полном составе была уже на газоне и работала с мячом. Не хватало только Рафаэла Геррейру, который хоть и избежал перелома в матче с Россией, но тренироваться не может, и вингера «Бенфики» Элизеу.

– Он приболел. Но, думаю, к игре с Новой Зеландией будет готов, – рассказал португальский журналист.

Перед началом тренировки Роналду, Пепе, Рикардо Куарежма, Нани и Бернарду Силва стояли в круге и показывали журналистам технику владения мячом. Если кто-то из присутствующих не был уверен в ее наличии, последние сомнения отпали после того, как Куарежма в одном прыжке поймал мяч на носок, подбил его пяткой, а затем второй пяткой отправил его Нани.

Определить, что тренировка началась, оказалось непросто: от основной массы лишь отделились вратари, которые побежали заниматься отдельно от команды. Основной состав поделили пополам: к группе из пяти «технарей» добавились Бруну Алвеш, Жозе Фонте, Седрик и Жоао Моутиньо.

Все остальные португальцы, в том числе Луиш Нету, остались во второй группе. Всю открытую тренировку португальцы играли в квадрат, чередуя действия в одно касание и в два. Не самое интересное, что могли показать португальцы журналистам, но лучше, чем бег по кругу от камерунцев.

Роналду трижды заходил в центр квадрата и исполнял роль собачки, а чаще всех там оказывался Нани.

Самый забавный эпизод тренировки случился, когда представители ФИФА уже просили журналистов покинуть поле: Роналду не дотянулся до мяча и в шпагате так и остался лежать на газоне.

Все на крышу!

На этом открытая часть занятия закончилась. Чтобы увидеть продолжение, можно было залезть на крышу одного из домов рядом со стадионом: с любой многоэтажки открывается отличный вид на весь «Турбостроитель».

Крыши соседних многоэтажек - лучшее место для просмотра тренировки чемпионов Европы Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Июн 23 2017 в 2:49 PDT

Это, кстати, нарушение ФИФА. Но организаторы, видимо, были восхищены тем, как преобразился «Турбостроитель» и решили сильно не придираться.

Все о том, что такое стадион «Турбостроитель» и как получилось, что на нем тренируется Роналду, читайте здесь.

Уже на выходе со стадиона журналистов остановила машина ДПС, из которой сотрудник прокричал «Роналду-то к нам сюда приехал?» Полицейский услышал утвердительный ответ, широко улыбнулся и поехал дальше. Все-таки Петербург живет футболом.