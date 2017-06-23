Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Криштиану Роналду на стадионе «Турбостроитель». И это не сон (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Криштиану Роналду на стадионе «Турбостроитель». И это не сон (видео)
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Сборная Португалии провела тренировку, которая вполне могла стать полностью открытой, если смотреть ее с крыши соседнего дома.

При Камеруне такого не было

Каждый шаг Криштиану Роналду в России привлекает огромный интерес: болельщики встречали его у отеля, ждали возле автобуса команды и использовали любую возможность увидеть кумира. На утро 23 июня еще оставались билеты на матч Португалии с Новой Зеландией, но и они к началу встречи наверняка будут раскуплены.

«Я просто покурить вышел!» Криштиану ждали под дождем, а другую звезду не узнали

Тренировка сборной Португалии – еще один повод увидеть Роналду в деле. Перед входом на стадион «Турбостроитель» даже образовалась небольшая толпа из школьников: один из них в футболке «Реала» с семеркой на спине.

– Если ждете Роналду, вы стоите не с той стороны. Автобус с командой приедет к другому входу, – спасли подростков от неоправданных ожиданий журналисты.
– Спасибо большое, – в один голос, как будто репетировали, ответили пацаны и рванули к нужному выходу.

Непонятно, увидели ли они приезд португальского автобуса на территорию стадиона, но журналистам этого сделать не удалось.

– Проходите в пресс-центр. Представители сборной Португалии попросили не пускать журналистов к полю, пока тренировка не начнется официально, – вежливо просит волонтер.

При сборной Камеруна, которая три дня тренировалась на «Турбостроителе», такого не было.

Шпагат Роналду

Когда журналистам все-таки разрешили подойти к полю, команда в почти полном составе была уже на газоне и работала с мячом. Не хватало только Рафаэла Геррейру, который хоть и избежал перелома в матче с Россией, но тренироваться не может, и вингера «Бенфики» Элизеу.

– Он приболел. Но, думаю, к игре с Новой Зеландией будет готов, – рассказал португальский журналист.

Перед началом тренировки Роналду, Пепе, Рикардо Куарежма, Нани и Бернарду Силва стояли в круге и показывали журналистам технику владения мячом. Если кто-то из присутствующих не был уверен в ее наличии, последние сомнения отпали после того, как Куарежма в одном прыжке поймал мяч на носок, подбил его пяткой, а затем второй пяткой отправил его Нани.

Определить, что тренировка началась, оказалось непросто: от основной массы лишь отделились вратари, которые побежали заниматься отдельно от команды. Основной состав поделили пополам: к группе из пяти «технарей» добавились Бруну Алвеш, Жозе Фонте, Седрик и Жоао Моутиньо.

Все остальные португальцы, в том числе Луиш Нету, остались во второй группе. Всю открытую тренировку португальцы играли в квадрат, чередуя действия в одно касание и в два. Не самое интересное, что могли показать португальцы журналистам, но лучше, чем бег по кругу от камерунцев.

Роналду трижды заходил в центр квадрата и исполнял роль собачки, а чаще всех там оказывался Нани.

Самый забавный эпизод тренировки случился, когда представители ФИФА уже просили журналистов покинуть поле: Роналду не дотянулся до мяча и в шпагате так и остался лежать на газоне.

Все на крышу!

На этом открытая часть занятия закончилась. Чтобы увидеть продолжение, можно было залезть на крышу одного из домов рядом со стадионом: с любой многоэтажки открывается отличный вид на весь «Турбостроитель».

Крыши соседних многоэтажек - лучшее место для просмотра тренировки чемпионов Европы

Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

Это, кстати, нарушение ФИФА. Но организаторы, видимо, были восхищены тем, как преобразился «Турбостроитель» и решили сильно не придираться.

Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Все о том, что такое стадион «Турбостроитель» и как получилось, что на нем тренируется Роналду, читайте здесь.

Уже на выходе со стадиона журналистов остановила машина ДПС, из которой сотрудник прокричал «Роналду-то к нам сюда приехал?» Полицейский услышал утвердительный ответ, широко улыбнулся и поехал дальше. Все-таки Петербург живет футболом.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Масалитин: Не буду ругать сборную за вылет, таков наш уровень на сегодняВалерий Масалитин: Не буду ругать сборную за вылет, таков наш уровень на сегодняБывший нападающий московского «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных России и Мексики.Валерий Масалитин: У Головина все летит в стиле регби, нужно работать над ударомБывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру полузащитника армейцев Александра Головина в составе сборной России на Кубке конфедераций.Сами вы похороны! О Германии и посещаемости Кубка конфедераций в РоссииСами вы похороны! О Германии и посещаемости Кубка конфедераций в России«Советский спорт» сравнил показатели посещаемости группового этапа предыдущих кубков конфедераций с российским турниром.Порноактриса предложила пари игрокам сборной РоссииРоссийская порноактриса Алина Henessy предложила пари игрокам сборной России. В случае, если национальная команда выиграет Кубок конфедераций, девушка готова заняться сексом одновременно со всеми игроками сборной.Фернанду Сантуш: На чемпионате мира в Бразилии были похожие ситуации с полями, как на Кубке конфедераций в РоссииГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о состоянии поля на стадионе «Санкт-Петербург».Луиш Нету: Нам сказали, что поле стадиона «Санкт-Петербург» пока не готово, мы тренировались на другомЗащитник «Зенита» и сборной Португалии Луиш Нету поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Рафаэл Геррейру не сыграет против Новой ЗеландииЗащитник сборной Португалии Рэфаэл Геррейру не сможет принять участие в матче Кубка конфедерации против Новой Зеландии.Луиш Нету: У меня будет достаточно времени сработаться с МанчиниЗащитник «Зенита» и сборной Португалии Луиш Нету поделился мнением о новом главном тренере петербургского клуба Роберто Манчини.Луиш Нету на пресс-конференции ответил на один из вопросов по-русскиЗащитник «Зенита» и сборной Португалии Луиш Нету на пресс-конференции перед матчем с Новой Зеландией показал знание русского языка.Александр Кержаков: Смолов может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг ЕвропыПосол чемпионата мира-2018 и нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о перспективах Федора Смолова в Европе.Вячеслав Малафеев: Если сборная начнет матч с Мексикой как концовку игры с Португалией – мы их додавимПосол чемпионата мира-2018 Вячеслав Малафеев поделился мнением о предстоящем матче Кубка конфедераций Россия - Мексика.Александр Кержаков: Мы все ждем, что 2 июля сборная России сыграет в ПетербургеПосол чемпионата мира-2018 и нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об игре сборной России на Кубке конфедераций.Геннадий Орлов: Смолов из «Краснодара», Самедов – из «Спартака». Как им найти взаимодействие?Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении сборной России в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций от команды Португалии (0:1).Александр Кержаков: Неважно, чем буду заниматься до ЧМ-2018. С удовольствием совмещу это с ролью послаПосол чемпионата мира-2018 и нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал свои планы на ближайшее время.Петербург подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионовПредседатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал о планах по использованию стадиона на Крестовском острове.Главный тренер Новой Зеландии Хадсон: Чем хочу быть похожим на Моуринью? Надеюсь, мой банковский счет когда-нибудь будет как у негоГлавный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился мнением о своих сравнениях с Жозе Моуринью.Нападающий Новой Зеландии Крис Вуд: Приятно вернуться в Петербург, он кажется уже знакомымНападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился мнением о предстоящей игре с Португалией.Хуан Карлос Осорио: Россия может обыграть практически любого соперникаГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио высказался о сборной России перед матчем команд на групповом этапе Кубка конфедераций в Казани.Главный тренер Новой Зеландии Хадсон: Роналду – лучший в мире, но Португалия – не команда одного футболистаГлавный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился мнением о сборной Португалии и Криштиану Роналду.Ринат Билялетдинов: Мексика играет хуже в обороне, чем ПортугалияБывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своими ожиданиями от матча сборной России с командой Мексики.
Футбол
Геннадий Орлов: Смолов из «Краснодара», Самедов – из «Спартака». Как им найти взаимодействие?
Футбол
Александр Кержаков: Неважно, чем буду заниматься до ЧМ-2018. С удовольствием совмещу это с ролью посла
Футбол
Полузащитник «Шахтера» Данченко стал игроком «Анжи»
Футбол
Петербург подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов
все новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости