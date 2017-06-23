Важный вопрос. Нужны ли новичкам утяжелители для бега?

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: нужны ли бегунам-новичкам утяжелители?

Многие любители бега используют в своих тренировках утяжелители – браслеты с отягощениями, жилеты или просто рюкзаки с лишним грузом. В среде бегунов существует мнение, что дополнительное отягощение позволит лучше отработать технику бега (без него потом бежать проще и, как кажется, качественнее по технике), а кроме того увеличит общую выносливость организма. Так ли это?

За ответом «Советский спорт» обратился к мастеру спорта международного класса по легкой атлетике, марафонцу и тренеру Ксении Астраханцевой.





– Новички считают, что бег с отягощениями совмещает беговую тренировку с силовой – и в итоге, якобы, «прокачиваются» все качества: и выносливость организма, и техника бега, и сила. Это абсолютное заблуждение!

Вместо того, чтобы улучшить технику бега, отягощение, напротив, способно сделать ее хуже. Тело под весом дополнительной нагрузки, с большой долей вероятности, начнет менять правильные беговые углы. Особенно это касается новичков – которые только-только поставили технику бега и еще не очень уверенно чувствуют себя в ней. Тело запомнит неправильный паттерн движения, и впоследствии будет его воспроизводить – даже, если вы продолжите бегать уже без отягощений.

Во-вторых, сами силовые упражнения становятся неэффективны от такого использования. Нагрузки утяжелителей недостаточно, чтобы стимулировать организм к прогрессу силовых показателей. В то же время, на технику бега этот вес уже способен влиять негативно. Для роста силовых показателей и мышечной массы гораздо более эффективными будут отдельные комплексы упражнений с гантелями, тяговыми тренажерами или штангой.

Важный вопрос – можно ли флиртовать с тренером?

Еще один популярный аргумент у любителей бега с отягощениями – якобы, во время такой пробежки можно сжечь больше калорий. Возможно, расход калорий и увеличится ненамного. Но гораздо эффективнее и полезнее будет сжечь эти «лишние» калории, просто увеличив время своей обычной пробежки на 10-15 минут.



Современные виды спорта, например, кроссфит, позволяют себе совмещать силовую и беговую тренировки. Однако речь там идет об одновременном развитии самых разных навыков: во главу угла ставят многостороннюю функциональность. Если же ваша специализация – именно бег, то лучше разделять беговые и силовые тренировки. Последние не должны быть слишком долгими и интенсивными, чтобы не нанести ущерб основной специализации.

Важный вопрос – почему кроссфит так похож на секту?

Оптимально заниматься силовой подготовкой по 20-30 минут в свободные от пробежек дни. В крайнем случае, утром – если бег запланирован на вечер. Стоит совсем отказаться от силовых занятий в те дни, когда в беговой тренировке стоит пробежка на скорость. Это будет слишком большой нагрузкой.

Для обогащения беговой тренировки можно рекомендовать бег в гору, при котором дополнительную нагрузку получают мышцы кора и верхней части тела. Альтернативными методами «обогащения» можно считать также бег по песку, в воде, бег по глубокому снегу и по пересечённой местности.

Но! Новичкам, которые бегают регулярно 2-3 раза в неделю менее года, не рекомендован любой бег кроме как по ровной поверхности. Без наличия тренированной мускулатуры и суставов, велика вероятность травм.