Сами вы похороны! О Германии и посещаемости Кубка конфедераций в России

Болельщики сборной Чили на матче с командой Германии Фото: Gettyimages.ru

Не так давно в немецкой газете Bild вышел репортаж из Сочи, с матча первого тура Кубка конфедераций, в котором друг с другом встречались сборные Германии и Австралии – мы переводили этот занимательный материал - Футбол в России – это похороны. Германия о Кубке конфедераций

В тексте журналисты жалуются на низкий уровень посещаемости турнира, отсутствие футбольной атмосферы, а также необходимость оформлять визу в Россию и дороговизну билетов на самолет и гостиницы. О сложности оформления виз с людьми, проживающими в Шенгенской зоне вряд ли вообще стоит спорить, а слышать жалобы на высокие российские цены от гостей из страны, в которой средняя месячная зарплата составляет 234 тысячи в пересчете на рубли – по крайней мере смешно.

Зато о посещаемости поговорить можно. Благо в Германии не так давно, всего 12 лет назад, так же, как и в России, проходил Кубок конфедераций. Есть с чем сравнивать. У нас, конечно, групповой этап еще не завершился, но мы все же решили сравнить показатели посещаемости первых двух туров группового этапа в нашей стране с тем, что было на групповом этапе в Германии. Ради интереса мы посчитали и показатели других Кубков конфедераций, начиная с турнира 1997 года в Саудовской Аравии, который был первым.

Россия

Сначала о нас. Пока было сыграно лишь 8 матчей из 12 игр группового этапа Кубка конфедераций. Можно, конечно, назвать абсолютные цифры, но как минимум до конца группового турнира они не будут показательными. Всего 8 матчей посетило 287 855 человек – в среднем 35 982 человека за игру – даже выше, чем средняя посещаемость нашего самого популярного клуба, московского «Спартака».

Нас же больше будут интересовать не абсолютные цифры, а процентный показатель заполняемости стадионов. Пока в России он держится на уровне 78,7%. Дальше мы увидим, что это очень даже хороший результат.

Немецкие газеты, к слову, написали о самом малопосещаемом матче турнира – на игру сборной Германии в Сочи пришло всего 25 133 человека. Учитывая, что встреча проходила в будний день, в понедельник, и стартовала в 18:00 – очень неплохой показатель для города, в котором даже своей футбольной команды нет.

Германия

Дальше предлагаем сразу перейти к кубку конфедераций 2005 года, который прошел в Германии. Всего групповой этап того турнира посетило 431 275 болельщиков – в среднем по 35 940 человек на игре – даже меньше, чем в России. Средняя заполняемость стадионов была выше, но совсем ненамного – 79,2%. Эти полпроцента гандикапа Россия наверняка еще отыграет за время последнего тура группового этапа.

В Германии на групповом этапе было сразу два матча, которые посетили даже меньше людей, чем игру Бундестим в Сочи. Лишь 23 952 человека пришли на матч сборных Туниса и Австралии – в Лейпциге. Еще 24 036 человек в Ганновере наблюдали за противостоянием Японии и Мексики. И эти люди рассказывают нам о похоронной атмосфере на стадионе.

Саудовская Аравия

В 1997 году Саудовская Аравия получила право провести первый Кубок конфедераций в знак уважения за изобретение подобного турнира – дважды до этого сильнейшие команды планеты встречались здесь в рамках Кубка короля Фахда.

Этот турнир стал самым провальным в истории кубков конфедерации. Он проходил на единственном стадионе, который вмещал 68,7 тысяч человек. Самая посещаемая игра группового этапа, с участием местных футболистов и Бразилии, собрала 50 тысяч человек. Меньше всего пришло на матч между сборными ЮАР и Чехии – лишь 7,5 тысяч человек. Средняя заполняемости арены остановилась на уровне 23,2% - удручающе мало.

Мексика

Зато следующий Кубок конфедераций, который прошел в 1999 году в Мексике, удался на славу. Половина игр проходили на стадионе вместимостью 105 тысяч человек. Забить его, правда, на групповом этапе тоже не удалось – максимум 85 тысяч человек на матче открытия. Зато по абсолютным цифрам этот турнир установил рекорд – 692 тысячи человек посетили игры группового этапа – в среднем по 57,7 тысяч человек. Наполняемость трибун составила 68,7% - свою роль сыграла огромная вместимость арен: 105 и 63 тысячи человек.

Япония и Южная Корея

Через два года турнир впервые принимали будущие хозяева чемпионата мира – Япония и Южная Корея. Групповые матчи проходили на пяти разных стадионах – три в Корее и два в Японии. Средняя заполняемость трибун впервые перевалила за показатель в 70% и составила – 73,7%. Есть, правда, у корейцев и антирекорд – матч между Мексикой и все той же многострадальной Австралией посетило всего 6 232 человека.

Франция

С точки зрения заполняемости не лучшим выдался и Кубок конфедераций 2003 года, который проходил во Франции. Всего на групповом этапе трибуны заполнялись лишь на 60%. Большую роль в этой цифре сыграл «Стад де Франс», главный стадион ЧМ-1998 – 82-тысячник, который на групповом этапе заполнили в лучшем случае наполовину.

ЮАР

Даже в ЮАР в 2009 году дела обстояли лучше. Здесь ни на один из матчей группового этапа не пришло менее 20 тысяч человек. Хоть аншлагов мы и не наблюдали, средняя заполняемость трибун за первые 12 матчей составила 68,7% - весьма достойный уровень.

Бразилия

Отлично ходили на футбол и в Бразилии. Даже несмотря на высокий уровень вместимости шести стадионов, на которых проходили матчи Кубка конфедераций, бразильцам удалось заполнить трибуны на 79,1%. Здесь же произошел и первый в истории групповых этапов Кубка конфедераций аншлаг – все билеты были распроданы на матч между Бразилией и Италией, который проходил не на самом большом из стадионов - в Сальвадоре, которые вмещает чуть меньше 49-ти тысяч человек.

Всего на групповом этапе все билеты были распроданы дважды. Немецкие журналисты наверняка будут в шоке, когда узнают, что вторым солд-аутом может похвастаться Россия. У нас были куплены все билеты на игру нашей сборной и Португалии, которая проходила на стадионе «Спартака» в Москве. За встречей наблюдало 42 759 человек.

