Сами вы похороны! О Германии и посещаемости Кубка конфедераций в России
Не так давно в немецкой газете Bild вышел репортаж из Сочи, с матча
первого тура Кубка конфедераций, в котором друг с другом встречались сборные
Германии и Австралии – мы переводили этот занимательный материал -
В тексте журналисты жалуются на низкий уровень посещаемости
турнира, отсутствие футбольной атмосферы, а также необходимость оформлять визу
в Россию и дороговизну билетов на самолет и гостиницы. О сложности оформления
виз с людьми, проживающими в Шенгенской зоне вряд ли вообще стоит спорить, а слышать
жалобы на высокие российские цены от гостей из страны, в которой средняя
месячная зарплата составляет 234 тысячи в пересчете на рубли – по крайней мере
смешно.
Зато о посещаемости поговорить можно. Благо в Германии не
так давно, всего 12 лет назад, так же, как и в России, проходил Кубок
конфедераций. Есть с чем сравнивать. У нас, конечно, групповой этап еще не
завершился, но мы все же решили сравнить показатели посещаемости первых двух
туров группового этапа в нашей стране с тем, что было на групповом этапе в
Германии. Ради интереса мы посчитали и показатели других Кубков конфедераций,
начиная с турнира 1997 года в Саудовской Аравии, который был первым.
Россия
Сначала о нас. Пока было сыграно лишь 8 матчей из 12 игр
группового этапа Кубка конфедераций. Можно, конечно, назвать абсолютные цифры,
но как минимум до конца группового турнира они не будут показательными. Всего 8
матчей посетило 287 855 человек – в среднем 35 982 человека за игру – даже
выше, чем средняя посещаемость нашего самого популярного клуба, московского
«Спартака».
Нас же больше будут интересовать не абсолютные цифры, а
процентный показатель заполняемости стадионов. Пока в России он держится на
уровне 78,7%. Дальше мы увидим, что это очень даже хороший результат.
Немецкие газеты, к слову, написали о самом малопосещаемом
матче турнира – на игру сборной Германии в Сочи пришло всего 25 133 человека.
Учитывая, что встреча проходила в будний день, в понедельник, и стартовала в
18:00 – очень неплохой показатель для города, в котором даже своей футбольной
команды нет.
Германия
Дальше предлагаем сразу перейти к кубку конфедераций 2005 года,
который прошел в Германии. Всего групповой этап того турнира посетило 431 275
болельщиков – в среднем по 35 940 человек на игре – даже меньше, чем в России.
Средняя заполняемость стадионов была выше, но совсем ненамного – 79,2%. Эти
полпроцента гандикапа Россия наверняка еще отыграет за время последнего тура
группового этапа.
В Германии на групповом этапе было сразу два матча, которые
посетили даже меньше людей, чем игру Бундестим в Сочи. Лишь 23 952 человека
пришли на матч сборных Туниса и Австралии – в Лейпциге. Еще 24 036 человек в
Ганновере наблюдали за противостоянием Японии и Мексики. И эти люди
рассказывают нам о похоронной атмосфере на стадионе.
Саудовская Аравия
В 1997 году Саудовская Аравия получила право провести первый
Кубок конфедераций в знак уважения за изобретение подобного турнира – дважды до
этого сильнейшие команды планеты встречались здесь в рамках Кубка короля Фахда.
Этот турнир стал самым провальным в истории кубков конфедерации.
Он проходил на единственном стадионе, который вмещал 68,7 тысяч человек. Самая
посещаемая игра группового этапа, с участием местных футболистов и Бразилии,
собрала 50 тысяч человек. Меньше всего пришло на матч между сборными ЮАР и
Чехии – лишь 7,5 тысяч человек. Средняя заполняемости арены остановилась на
уровне 23,2% - удручающе мало.
Мексика
Зато следующий Кубок конфедераций, который прошел в 1999
году в Мексике, удался на славу. Половина игр проходили на стадионе
вместимостью 105 тысяч человек. Забить его, правда, на групповом этапе тоже не
удалось – максимум 85 тысяч человек на матче открытия. Зато по абсолютным
цифрам этот турнир установил рекорд – 692 тысячи человек посетили игры
группового этапа – в среднем по 57,7 тысяч человек. Наполняемость трибун
составила 68,7% - свою роль сыграла огромная вместимость арен: 105 и 63 тысячи
человек.
Япония и Южная Корея
Через два года турнир впервые принимали будущие хозяева
чемпионата мира – Япония и Южная Корея. Групповые матчи проходили на пяти
разных стадионах – три в Корее и два в Японии. Средняя заполняемость трибун
впервые перевалила за показатель в 70% и составила – 73,7%. Есть, правда, у
корейцев и антирекорд – матч между Мексикой и все той же многострадальной
Австралией посетило всего 6 232 человека.
Франция
С точки зрения заполняемости не лучшим выдался и Кубок
конфедераций 2003 года, который проходил во Франции. Всего на групповом этапе
трибуны заполнялись лишь на 60%. Большую роль в этой цифре сыграл «Стад де
Франс», главный стадион ЧМ-1998 – 82-тысячник, который на групповом этапе
заполнили в лучшем случае наполовину.
ЮАР
Даже в ЮАР в 2009 году дела обстояли лучше. Здесь ни на один
из матчей группового этапа не пришло менее 20 тысяч человек. Хоть аншлагов мы и
не наблюдали, средняя заполняемость трибун за первые 12 матчей составила 68,7%
- весьма достойный уровень.
Бразилия
Отлично ходили на футбол и в Бразилии. Даже несмотря на
высокий уровень вместимости шести стадионов, на которых проходили матчи Кубка
конфедераций, бразильцам удалось заполнить трибуны на 79,1%. Здесь же произошел
и первый в истории групповых этапов Кубка конфедераций аншлаг – все билеты были
распроданы на матч между Бразилией и Италией, который проходил не на самом
большом из стадионов - в Сальвадоре, которые вмещает чуть меньше 49-ти тысяч
человек.
Всего
на групповом этапе все билеты были распроданы дважды. Немецкие журналисты
наверняка будут в шоке, когда узнают, что вторым солд-аутом может похвастаться
Россия. У нас были куплены все билеты на игру нашей сборной и Португалии, которая
проходила на стадионе «Спартака» в Москве. За встречей наблюдало 42 759
человек.