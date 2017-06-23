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Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 5-го дня Кубка конфедераций

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» собрал для вас фотографии самые привлекательных болельщиц с двух матчей пятого игрового дня Кубка конфедераций.

Камерун – Австралия – 1:1

Матч Камерун 🇨🇲- Австралия 🇦🇺 ни какая прямая трансляция не передаст той невероятной атмосферы, которую испытываешь сидя на стадионе, только ради этих эмоций можно ходить на футбол и тебе не важно кто забьет, ты переживаешь и радуешься за любую команду и даже огромная очередь не смогла испортить того восторга, который мы в итоге получили⚽️ #кубокконфедераций #зенитарена #футбол

Публикация от Садовникова Анастасия (@sadovnikova_anastasiia)

Неплохой хайп ⚽ #NewZenitArena #КубокКонфедираций

Публикация от Anastasia🐯🎀 (@anastasiaa_stepanova)

#zenitarena #krestovskyisland #kamerun #australia

Публикация от Polina Kaznacheeva (@kapollina)

И что бы с вами ни случилось - ничего не принимайте близко к сердцу, просто улыбайтесь 👻👻👻

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀V🌴KTORIA 🖤 (@viktoriariddle)

⚽️

Публикация от АM (@arinaminakova)

Германия - Чили - 1:1

One love !!! 🇩🇪 Deutschland , Bayern München ❤️

Публикация от @eva_artful

Было весело😂⚽️✨ #кубокконфедераций #казаньарена #вивачили

Публикация от Kazan✨🙌🏻 KFU🎓 Master🙆🏻🎓 (@ag.elina)

А нам круто )) Клевая игра . Атмосфера Вообще Нормик 💣#чилигермания

Публикация от Elvira Shiryaeva (@elvira_shiryaeva)

Футбол!!!⚽️ 🇩🇪:🇨🇱 #Казаньарена Столько вопросов о моем отношении к футболу, что я отвечу всем и сразу: я с большим удовольствием хожу на матчи! Это потрясающие зрелище! 🏟Азарт, интерес к происходящему и, конечно же, невероятный драйв и эмоции которые ты получаешь от болельщиков! Я не слежу за турнирными таблицами, последними слухами и фактами в мире футбола, но хотя бы не спрашиваю что такое офсайд и кто такой голкипер))) 💁🏼 #Казань#Кубокконфедераций#кк2017#футбол#fifa#confederationscup#болельщики

Публикация от Макияж•Прически•Ресницы (@guzova_n)

🇩🇪🔥🇨🇱✔️ Впереди 🇷🇺🤘🏽🇲🇽 #confederationscup

Публикация от Lilia🌿Sitdikova (@lilasitdikova)

Так уж получилось,что вчера я впервые оказалась на футбольных трибунах🤷🏼♀️☺️Впервые почувствовала,каково это находиться среди людей,которые душой и телом болеют за свою страну,за свою команду!Когда на минуту задумывалась,как эти люди одержимы игрой и всем происходящим вокруг,честно сказать,становилось немного страшно😬😅 Поразили улыбчивые чилийцы,которые прилетели за три девять земель,чтобы поддержать своих!Стоит заметить,их было не мало☝🏽Атмосфера царила невероятная!Зарядились,повеселились,покричали и пошли домой как довольные слоники😜😄Спасибо моим девочкам за чудесный вечер😌❤️

Публикация от @razetdinova.s

Спасибо Германия🇩🇪 и Чили🇨🇱, что мы не убили с @rozzimimozzi друг друга🔫😈. 1/1 - это по-нашему, по сестрински😅. #победиладружба 👌🏼 Около 40000 человек на стадионе были на одной волне! #этокруто 💪🏼 А вообще, я не фанат футбола, но почувствовать эту мощнейшую энергию, дух единства, сумасшедшую атмосферу дорого стоит😝. #кубокконфедераций #кубокконфедераций2017 #футболказань #германиячили

Публикация от Фотокниги Memories-Book (@rezeda_akbarova)

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