«Саша, сколько стоишь?» Малафеев позвал Кержакова в свой бизнес

Экс-одноклубники по «Зениту» подсказали сборной России, как обыграть Мексику, а в Петербурге задумались о проведении финала Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ – после ЧМ-2018 и Евро-2020

Пока главные тренеры и игроки сборных Новой Зеландии и Португалии рассказывали о подготовке к очному матчу, в Союзе журналистов на Невском проспекте организовали общение с послами чемпионата мира-2018 Вячеславом Малафеевым и Александром Кержаковым. Место неслучайное – здесь находится пресс-центр для журналистов, которые не получили аккредитацию на Кубок конфедераций.

Каждый день тут проходят пресс-конференции, касающиеся организации турнира. Например, до Малафеева и Кержакова был брифинг по организации безопасности, и председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов сообщил, что некоторых болельщиков привлекли к ответственности за попытки перепродать билеты на матч Россия – Новая Зеландия.

Представитель другого комитета, составивший компанию футболистам, тоже поделился интересными новостями. Даже очень хорошими.

– Обсуждается заявка на проведение финала Лиги чемпионов на новом стадионе, – заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов, когда он говорил о наследии в лице стадиона на Крестовском острове. – Если все удастся, то мы застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира, Евро-2020, но и финал Лиги чемпионов. Опыт, который мы сейчас получим, будет очень важен в подготовке таких соревнований.

В каком году город хочет видеть финальный матч, чиновник не уточнил. Но это вряд ли произойдет раньше 2020 года.

Сборной не нужно выдумывать

Большинство вопросов, заданных Малафееву и Кержакову, касалось выступления сборной России. Особенно переживали за субботний матч с Мексикой.

– Я видел только их игру с Португалией, – сказал Кержаков. – Наш главный козырь – стандарты. Мне кажется, наши игроки выше мексиканцев. У Мексики очень хорошее нападение, быстрые фланги, игроки быстро переходят в атаку. Нужна предельная концентрация и огромная самоотдача – это обычные вещи, о которых все знают. Если ребята не проиграют единоборства – вполне реально добиться положительного результата и выйти из группы.

– Если мы начнем матч с Мексикой так же, как провели концовку игры с Португалией – мы их додавим, – дополнил Малафеев. – Сборная России хорошо готова физически, и это было видно по предыдущим двум матчам. Если будет желание, натиск, полузащита будет поджимать линию атаки, и мы будем играть в два нападающих – есть большой шанс, что просто переведем игру на поле соперника. А там можно навязать борьбу и воспользоваться стандартами – Самедов их хорошо исполняет. Так возникали опасные моменты в игре с Португалией. Не нужно выдумывать сложные тактики. Сейчас нужен просто результат, в меньшей степени необходима красота.

Смолов должен попробовать себя в Европе

Одна из журналисток поинтересовалась у Кержакова, поехал бы он на месте Федора Смолова в европейский клуб.

– На его месте я бы сейчас обедал и готовился к тренировкам, – иронично начал Кержаков. – Во-первых, нужно понимать, что у Федора есть действующий контракт, он принадлежит «Краснодару». Во-вторых, надо знать, какие предложения из-за границы. Федор сам неоднократно говорил, что хочет попробовать свои силы в зарубежном клубе. Игрокам нужно стремиться туда и не бояться ехать

Мы всегда говорим, почему у нас все играют в России, никто не едет за границу? На мой взгляд сейчас не так много предложений оттуда – это самая главная причина. Если бы ребята были нарасхват – уверен, что они бы уехали. Мы только слышим или читаем, что кто-то заинтересован в ком-то. Могу сам написать, что кто-то мной интересуется. Но не факт, что так и есть. Я считаю, что Федя может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг Европы. Буду за него очень сильно переживать.

Будущее Кержакова непонятно

Главный вопрос к еще нападающему «Зенита» – с чем он будет совмещать работу посла чемпионата мира. Останется ли он футболистом или, как говорил Сергей Фурсенко, возглавит в клубе некое направление и пойдет учиться?

– Саша, иди ко мне, в бизнес, – подшучивал над бывшим одноклубником Малафеев, который возглавляет собственное агентство недвижимости. – Скажи, сколько ты стоишь?

– Неважно, чем я буду заниматься, – ушел от прямого ответа Кержаков. – Я с удовольствием буду это совмещать с моей главной ролью перед чемпионатом мира – ролью посла от Петербурга.

– Чем бы вам хотелось заниматься в ближайший год? – попытались выжать из Кержакова.

– Мне хотелось бы быть полезным, – вот только форвард не объяснил, где именно. Похоже, что все станет понятно ближе к 30 июня, когда у Александра истечет контракт с «Зенитом». Вряд ли клуб будет тянуть с новостями о будущем своего бомбардира.