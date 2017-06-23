«Саша, сколько стоишь?» Малафеев позвал Кержакова в свой бизнес
Экс-одноклубники по «Зениту»
подсказали сборной России, как обыграть Мексику, а в Петербурге задумались о
проведении финала Лиги чемпионов.
Финал ЛЧ – после ЧМ-2018 и Евро-2020
Пока главные тренеры и игроки сборных Новой Зеландии и
Португалии рассказывали о подготовке к очному матчу, в Союзе журналистов на
Невском проспекте организовали общение с послами чемпионата мира-2018
Вячеславом Малафеевым и Александром Кержаковым. Место неслучайное – здесь
находится пресс-центр для журналистов, которые не получили аккредитацию на
Кубок конфедераций.
Каждый день тут проходят пресс-конференции, касающиеся
организации турнира. Например, до Малафеева и Кержакова был брифинг по
организации безопасности, и председатель Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Леонид Богданов сообщил, что некоторых болельщиков
привлекли к ответственности за попытки перепродать билеты на матч Россия –
Новая Зеландия.
Представитель другого комитета, составивший компанию
футболистам, тоже поделился интересными новостями. Даже очень хорошими.
– Обсуждается заявка на проведение финала Лиги чемпионов на
новом стадионе, – заявил председатель комитета по физической культуре и спорту
Павел Белов, когда он говорил о наследии в лице стадиона на Крестовском острове.
– Если все удастся, то мы застанем время, когда у нас пройдут не только матчи
чемпионата мира, Евро-2020, но и финал Лиги чемпионов. Опыт, который мы сейчас
получим, будет очень важен в подготовке таких соревнований.
В каком году город хочет видеть финальный матч, чиновник не
уточнил. Но это вряд ли произойдет раньше 2020 года.
Сборной не нужно выдумывать
Большинство вопросов, заданных Малафееву и Кержакову,
касалось выступления сборной России. Особенно переживали за субботний матч с
Мексикой.
– Я видел только их игру с Португалией, – сказал Кержаков. –
Наш главный козырь – стандарты. Мне кажется, наши игроки выше мексиканцев. У
Мексики очень хорошее нападение, быстрые фланги, игроки быстро переходят в
атаку. Нужна предельная концентрация и огромная самоотдача – это обычные вещи,
о которых все знают. Если ребята не проиграют единоборства – вполне реально
добиться положительного результата и выйти из группы.
– Если мы начнем матч с Мексикой так же, как провели
концовку игры с Португалией – мы их додавим, – дополнил Малафеев. – Сборная
России хорошо готова физически, и это было видно по предыдущим двум матчам.
Если будет желание, натиск, полузащита будет поджимать линию атаки, и мы будем
играть в два нападающих – есть большой шанс, что просто переведем игру на поле
соперника. А там можно навязать борьбу и воспользоваться стандартами – Самедов
их хорошо исполняет. Так возникали опасные моменты в игре с Португалией. Не
нужно выдумывать сложные тактики. Сейчас нужен просто результат, в меньшей
степени необходима красота.
Смолов должен попробовать себя в Европе
Одна из журналисток поинтересовалась у Кержакова, поехал бы
он на месте Федора Смолова в европейский клуб.
– На его месте я бы сейчас обедал и готовился к тренировкам,
– иронично начал Кержаков. – Во-первых, нужно понимать, что у Федора есть
действующий контракт, он принадлежит «Краснодару». Во-вторых, надо знать, какие
предложения из-за границы. Федор сам неоднократно говорил, что хочет
попробовать свои силы в зарубежном клубе. Игрокам нужно стремиться туда и не
бояться ехать
Мы всегда говорим, почему у нас все играют в России, никто
не едет за границу? На мой взгляд сейчас не так много предложений оттуда – это
самая главная причина. Если бы ребята были нарасхват – уверен, что они бы
уехали. Мы только слышим или читаем, что кто-то заинтересован в ком-то. Могу
сам написать, что кто-то мной интересуется. Но не факт, что так и есть. Я считаю,
что Федя может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг Европы. Буду за
него очень сильно переживать.
Будущее Кержакова непонятно
Главный вопрос к еще нападающему «Зенита» – с чем он будет совмещать работу посла чемпионата мира. Останется ли он футболистом или, как говорил Сергей Фурсенко, возглавит в клубе некое направление и пойдет учиться?
– Саша, иди ко мне, в бизнес, – подшучивал над бывшим
одноклубником Малафеев, который возглавляет собственное агентство недвижимости. – Скажи, сколько ты стоишь?
– Неважно, чем я буду заниматься, – ушел от прямого ответа Кержаков. – Я с удовольствием буду это совмещать с моей главной ролью перед чемпионатом мира – ролью посла от Петербурга.
– Чем бы вам хотелось
заниматься в ближайший год? – попытались выжать из Кержакова.
– Мне хотелось бы быть полезным, – вот только форвард не объяснил, где именно. Похоже, что все станет понятно ближе к 30 июня, когда у Александра истечет контракт с «Зенитом». Вряд ли клуб будет тянуть с новостями о будущем своего бомбардира.