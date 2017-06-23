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Нету заговорил по-русски, а Сантуш сравнил Россию с Новой Зеландией

Татьяна Кокорина, Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Нету заговорил по-русски, а Сантуш сравнил Россию с Новой Зеландией
Фото: ФИФА (FIFA)

На предматчевую пресс-конференцию сборной Португалии пришел защитник «Зенита» Луиш Нету, который удивил журналистов знанием русского языка.

Луиш Нету: Пока не успел поработать гидом для партнеров

– Что рассказываете партнерам о Петербурге?
– Я уже 4,5 года в Петербурге и, конечно, я чувствую себя как дома. Мои партнеры спрашивали меня о Петербурге, я рассказывал, насколько позволяли знания. Пока не удалось поработать гидом – время не позволяет отвлекаться на достопримечательности. Партнерам нравится город! – сказал Нету по-португальски. 

– Спасибо, Санкт-Петербург! Город, который любит футбол, – добавил защитник «Зенита» и сборной Португалии по-русски. 

– Чего ждете от матча с Новой Зеландией, которая слабее вашей сборной?
– Хотели бы хорошо сыграть. Надеюсь, мы сможем занять первое место в группе. Мы не хотим предвосхищать результат. Мы концентрируемся на своей игре, но всегда с уважением относимся к соперникам. Постараемся показать хороший футбол и победить. Надеюсь, завтрашняя победа будет хорошим предзнаменованием перед следующей неделе. 

– Почему вы не тренировались на стадионе «Санкт-Петербург»? 
– Нам сказали, что поле пока не готово, мы тренировались на другом. Я только повторяю, что слышал от ФИФА. Не знаю, какое состояние поля сейчас, но, думаю, оно в норме. Мы готовы ко всему, что может произойти на поле завтра. 

– Как вам этот стадион, вы ведь играли на нем с «Зенитом»?
– Мы провели тут несколько матчей, чтобы проверить готовность поля. Это прекрасный стадион с великолепной атмосферой, звуком. Думаю, завтра будет так же. 

– В сборной Португалии очень большая конкуренция среди защитников.
– Я всегда понимал, что у нас хорошая центральная защита, мы можем на нее полагался. Я многому учусь в сборной, мы помогаем друг другу. Я один из 23 членов команды, и я всегда готов играть. 

– Успели пообщаться с Манчини?
– Возможности пообщаться с ним пока не было. Это произойдет, когда я вернусь в команду после каникул. Думаю, у меня будет достаточно времени сработаться с новым тренером, его игрой.

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– Вы не можете тренироваться на поле, на котором будете играть. Допустима ли такая ситуация на чемпионате мира?
– Не думаю, что поле в слишком плохом состоянии. На чемпионате мира в Бразилии были похожие ситуации, но мы должны приспосабливаться. Думаю, поле будет в порядке. Главное, перед матчем не выискивать проблемы и пенять на поле. Мы хотим хорошо сыграть в Петербурге и попытаемся сделать это.  

– Будут ли играть Рафаеэл Герреру и Элизеу?
– Герреру травмирован и не примет участия в матче против Новой Зеландии. Но у него не такая серьезная травма, как казалось на первый взгляд: в следующих играх у него есть шанс вернуться в состав.  

– Считаете ли вы, что уже вышли в плей-офф?
– Пока я концентрируюсь на матчах в группе. Мы хорошо изучили новозеландцев, который в прошлом матче дали жару мексиканцам. Мы с уважением относимся ко всем соперникам, в том числе к Новой Зеландии, но нам надо хорошо с ними сыграть, победить, выйти из группы, а уже потом готовиться к следующим соперникам.

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– Вы обеспокоены физической формой игроков?
­– В конце длинного сезона играть каждые три дня непросто. Мы будем проводить ротацию, которая будет основана на моих ощущениях и сопернике. Любой игрок должен быть готов к выходу на поле и сконцентрирован на выходе на поле.

– Будет ли произведена ротация состава?
– Я не буду говорить вам, кто сыграет. Дело не в вас, просто не хочу, чтобы соперники узнали о нашей тактике. Не так важно, кто выходит в стартовом составе: у нас прекрасный и дружный коллектив.

– Как вам в Петербурге?
– Я тут шестой раз. Петербург – великолепный и чарующий город, один из самых красивых в мире. Но я работаю здесь, поэтому не могу много посмотреть. Встречают нас в России просто прекрасно, мне все нравится.

– Как бы вы оценили количество болельщиков Роналду в Петербурге?
– Все хотят смотреть, как играет Роналду. Даже я! У нас всегда очень много болельщиков, в том числе, из-за Криштиану.  

– Сравните сборную России и Новой Зеландии.
– Это абсолютно разные команды, но у них есть одна общая черта – они играют в три центральных защитника. В остальном, они не похожи. 

– С кем играть было сложнее: с Мексикой или Россией? Как эти команды сыграют между собой?
– У меня нет мнения, кто победит в этом матче. Это две сильные команды, с каждой было непросто играть.

Матч

Новая Зеландия - Португалия

Место и дата

24 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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