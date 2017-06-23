«Footboat-2017»: день третий

Совместные просмотры футбольных трансляций, презентация нового издания, заседания «круглых столов» по актуальным спортивным темам, интеллектуальные шоу на знание истории «Советского спорта» и, конечно, клуб друзей нашего издания – все это вместил корабль «Footboat-2017», который в течение всей этой недели бороздит просторы Москвы-реки.

Пятница началась с заседания круглого стола, посвященного довольно актуальной теме – страхование рисков отмены спортивных соревнований. Профессионалы рынка делились своими жизненными историями, советами и рекомендациями.

А затем на своеобразной «встрече выпускников» встретились представители разных поколений: за одним столом клуба знатоков собрались сразу пять главных редакторов «Советского спорта», которые работали в 80-е, 90-е, нулевые и 10-е годы. Каждый из них – эпоха, каждый из них – это тиражи, авторы, почитатели и история нашего издания.

В вечерней программе – презентация нового издания издательского дома «Советский спорт» – журнала «Life&Style». И вновь – звезды, вип-гости, интервью и атмосфера праздника!