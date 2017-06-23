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«Footboat-2017»: день третий

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гости "Footboat-2017"
Гости "Footboat-2017"Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Совместные просмотры футбольных трансляций, презентация нового издания, заседания «круглых столов» по актуальным спортивным темам, интеллектуальные шоу на знание истории «Советского спорта» и, конечно, клуб друзей нашего издания – все это вместил корабль «Footboat-2017», который в течение всей этой недели бороздит просторы Москвы-реки.

Пятница началась с заседания круглого стола, посвященного довольно актуальной теме – страхование рисков отмены спортивных соревнований. Профессионалы рынка делились своими жизненными историями, советами и рекомендациями.

А затем на своеобразной «встрече выпускников» встретились представители разных поколений: за одним столом клуба знатоков собрались сразу пять главных редакторов «Советского спорта», которые работали в 80-е, 90-е, нулевые и 10-е годы. Каждый из них – эпоха, каждый из них – это тиражи, авторы, почитатели и история нашего издания.

В вечерней программе – презентация нового издания издательского дома «Советский спорт» – журнала «Life&Style». И вновь – звезды, вип-гости, интервью и атмосфера праздника!

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