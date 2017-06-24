Этот тренер атакует своих журналистов не хуже Черчесова. Он может помочь России

Главный тренер Энтони Хадсон – о том, почему отсутствие веры в команду только мотивирует игроков.

Новая Зеландия приехала в Петербург за пять дней до Кубка конфедераций, провела массу тренировок на «Петровском», каждый день общалась с прессой. И даже после матча открытия еще полтора дня гостила здесь. На третью игру они вернулись, снова стали открытыми для людей и журналистов. Никакого кордона, как у Португалии. Приходите в лобби – легко сможете увидеть этих парней.

– Конечно, хорошо, что мы сыграем на поле, которое знаем! – сказал капитан Крис Вуд. – Приятно вернуться в Петербург, он кажется уже знакомым. Это прекрасная возможность провести еще один матч на прекрасном стадионе.

Российские журналисты могут быть спокойны: не только Станислав Черчесов троллит прессу. Повод поворчать на своих журналистов нашел и главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон. Только вот делал он это по-дружески, как будто объяснял лучшему другу, почему тот неправ.

Маленькая Новая Зеландия, которую Энтони Хадсон выводит в люди, в среду играла с Мексикой. И даже открыла счет.

– После игры с Мексикой мы испытывали смешанные чувства. Мы гордимся своим выступлением, потому что никто не давал нам шанса в той игре. Все говорили: «Мексика забьет три-четыре-пять безответных мячей». Но мы еще и упустили несколько возможностей! Плохо, что после игры с Мексикой многие написали о том, кто, кому и что сказал, о стычках и драке. Нужно было говорить о том, что маленькая команда вышла против такой сборной как Мексика. Что такая маленькая команда создала шансы, вымотала крупную команду! – это был первый упрек в адрес журналистов.

– Вам предстоит сыграть с Португалией, в составе которой играет лучший игрок мира Роналду. Как настраиваетесь на него?

– Я первый тренер Новой Зеландии, кому задают этот вопрос, – довольно заметил Хадсон. – Но вообще это спрашивают у всех тренеров. Роналду действительно лучший в мире. Но и без него Португалия очень сильна. Это не команда одного футболиста. На матч с Португалией мы выйдем с правильным настроем. Мы приезжаем, не чтобы смотреть снизу-вверх на соперника.

Пока игрок сборной Новой Зеландии Крис Вуд отвечал на вопрос, верит ли он в шансы их сборной отобраться на чемпионат мира-2018, Хадсон подал знак ведущем, что тоже хочет высказаться.

– Больше всего мне нравится, что нашу команду списывают со счетов в любой ситуации. Вы как будто только про поражение Новой Зеландии в Южной Корее помните (сборная Новой Зеландии 1 июня проиграла американцам со счетом 0:6 в 1/8 финала чемпионата мира до 20 лет – Прим.ред.) Перед игрой против Мексики большинство новозеландских журналистов, и вы в том числе, – обратился он к журналисту из Новой Зеландии. – говорили, что это будет самая унизительная игра в истории Новой Зеландии. Все ждали, что мы проиграем 6:0 или 7:0. Я люблю, когда журналисты и болельщики думают, что мы проиграем. Нас постоянно спрашивают, хотим ли мы победить, с какими мыслями мы выходим. Но у нас нет ничего, кроме веры, кроме нашего духа.

Энтони Хадсон высказался дружелюбно – без намека на агрессию. Уже после пресс-конференции он мило болтал с журналистом, который якобы не верил в их сборную. А еще через несколько минут к тренеру подошел слабовидящий представитель прессы. Вместе с Крисом Вудом они пожали ему руку, поинтересовались, как дела, поблагодарили за поддержку. Кроме веры и духа, у новозеландцев явно есть еще и большая душа.

Сборной России, конечно, достаточно просто выиграть у Мексики, чтобы выйти в полуфинал. Но Энтони Хадсон и его Новая Зеландия, если вдруг победят Португалию в Петербурге, позволят нашим даже выиграть группу.

Ну или скинут нас на последнее место.