Болл, Фульц и все-все-все. Лучшие новички НБА-2017

Минувшей ночью в Нью-Йорк прошел очередной драфт НБА. «Советский спорт» – о пяти главных звездах последней ярмарки талантов.

НЕМНОГО О ДРАФТЕ

Для начала – интересный факт. По правилам, на драфт НБА автоматический выходит любой мужчина, которому на момент проведения церемонии исполнилось 22 года. Можно выставить свою кандидатуру и пораньше (в 19 лет). Правда, если тебя не выберут, второй попытки не будет. А так стукнуло тебе 22 – и любая команда НБА может получить на тебя права. Это не значит, что ты будешь обязан за нее выступать. Контракт подписывать необязательно. Но если все же решишь начать карьеру в НБА – права на тебя будут именно у выбравшей тебя команды.

Так вот, получается - автор этих строк был на драфте. Любой читатель, если он – мужского пола, и ему уже исполнилось 22, был на драфте. Просто нас не выбрали (если, конечно, вы не Андрей Кириленко, Сергей Моня, Виктор Хряпа, Павел Подкользин, Ярослав Королев или Сергей Карасев – вот полный список россиян, когда-либо ушедших с ярмарки талантов).

Теперь, когда ваша самооценка слегка повысилась (все-таки, есть чем похвастаться перед друзьями!), посмотрим на тех, кто оказался по-настоящему интересен клубам НБА.

ФРАНК НТИЛИКИНА (ФРАНЦИЯ)

Возраст – 19 лет. Рост – 196 см. Амплуа - Разыгрывающий. Пик драфта-2017 – 8. Выбран - «Нью-Йорк Никс».

Сын эмигрантов из Руанды, родившийся в Бельгии, но выступающий за Францию. Этого парня первый год в лиге наверняка будут называть по номеру на майке – слишком сложная фамилия для американских комментаторов. «Никс» таких любят – тут есть еще и Кристапс Порзингис, и Миндаускас Кузминскас… Осталось Янниса Адетокунбо из «Милуоки» обменять для полного комплекта.

Если серьезно, Нтиликина успел поиграть в Евролиге за «Страсбур», участь параллельно в старших классах школы. Франк раскрылся рано и проявил себя, как талантливый защитник – с хорошей длиной рук, высоким атлетизмом, отличным видением площадки и неплохим дальним броском. Правда, как плеймейкер француз пока не сложился – он часто теряет мяч, ошибается с выбором передачи и не может создать момент для атаки ни для себя, для партнеров. Вряд ли, как Порзингис, он в первый же год станет полноценной звездой клуба. Нтиликине нужно время, чтобы окончательно созреть для НБА. Возможно – даже поиграть в D-Лиге. Но в перспективе, если все сложится нормально, Франк сможет съездить на Матч всех звезд. Его фамилию – и как она произносится – мы к тому времени выучим.

ДЖОШ ДЖЕКСОН (США)

Возраст – 20 лет. Рост – 203 см. Амплуа – легкий/тяжелый форвард. Пик драфта-2017 – 4. Выбран – «Финикс Санс»

Потенциально – один из лучших защитников Лиги. Не в плане амплуа, а в смысле действий в обороне. Джош – невероятно атлетичен, мощен, неуступчив в жесткой борьбе. Он хорошо читает игру, может отзащищаться как на периметре, как и в краске, неплохо двигает мяч в нападении. Вот только бросает ужасно, в том числе – штрафные. А еще у парня явные проблемы с дисциплиной, причем не только на площадке, где его часто подводит излишняя горячность (отсюда – вал технических и неспортивных фолов). Джексон то по пьяни машину подружки разобьет ногами, то с места ДТП скроется. Для 20-летнего парня, на счет которого сейчас упадет пара миллионов долларов – тревожный симптом.

ДЖЕЙСОН ТЭЙТУМ (США)

Возраст – 19 лет. Рост – 203 см. Амплуа – легкий/тяжелый форвард. Пик драфта-2017 – 3. Выбран – «Бостон Селтикс».

Девочки, конечно, будут вестись на фамилию главного голливудского красавчика последних лет, но с Ченнингом Тэйтумом Джейсона не связывает даже похожий цвет кожи. Его отец когда-то играл в университете вместе с Ларри Хьюзом (экс-звездой «Кавс»), но в воспитании сына особо не участвовал. Тем не менее, гены сыграли свою роль – Тэйтум давно был на виду у скаутов, раскрылся в роли лидера команды «Дьюка» и ушел на этом драфте третьим номером. Причем попал в одну из лучших организаций лиги – в «Бостон».

Ему немного не хватает роста, но Джейсон все равно хорош в атаке. Он попадает со всех дистанций, сам создает себе моменты для броска, под него можно играть изоляции. Кроме того, Тэйтум – разносторонний форвард, который может закрыть несколько позиций (разве что кроме центрового). Правда, хватит ли ему атлетизма и старания в защите на уровне НБА – пока вопрос.

ЛОНЗО БОЛЛ (США)

Возраст – 19 лет. Рост – 198 см. Амплуа – разыгрывающий. Пик драфта-2017 – 2. Выбран - «Лос-Анджелес Лейкерс».

Болла в последний год был слишком много. Только не Лонзо, а его отца – Лавара. Надменные, на грани фола (иногда – и за ней) высказывания Болла-старшего в прессе сначала веселили, потом стали откровенно утомлять. Хорошо, когда отец верит, что его сын обязательно попадет в Зал славы баскетбола, легко обыграл бы Майкла Джордана один на один и точно станет новым лидером «Лейкерс» уже в первый сезон (варианты, при которых Лонзо оказался бы в другой команде, Лавар отметал категорически), но во всем нужно знать меру.

Сам Болл-младший вел себя скромнее, громкими фразами не кидался, а тащил команду UCLA к победе в чемпионата NCAA (правда, не дотащил). Летом Лонзо дважды пришлось съездить на просмотр в «Лейкерс» перед драфтом – с первой попытки впечатлить руководство клуба парню не удалось. И это породило волну разговоро о том, что зря уроженца Анахайма прочат в топ-2 пиков. Тем не менее, сенсации не случилось. ЛАЛ действительно забрали Болла вторым номером.

Плюсы Лонзо очевидны. Высокий разыгрывающий с отличным баскетбольным интеллектом, прекрасным видением площадки, шикарной передачей. Он хорош в быстрых атаках, у него стабильный дальний бросок и длинные руки, которые помогают при перехватах и в борьбе за подборы. Правда, недостатков тоже хватает, и главный из них – игра в защите один на один. Плюс у Болла нет великолепного дриблинга и он неуверенно бросает со средней, что ограничивает его потенциал в нападении. «Лейкерс» пошли ва-банк, сплавив в «Бруклин» Д’Анджело Рассела – этакую бета-версию Лонзо двухлетней давности (на него ведь тоже возлагались огромные надежды!). Значит, свою ставку в ЛАЛ сделали, решив не сталкивать лбами в одной команде двух молодых талантливых плеймейкеров. Оправдает ли Болл ожидания руководства – покажет ближайший сезон.

МАРКЕЛЛ ФУЛЬЦ (США)

Возраст – 19 лет. Рост – 193 см. Амплуа – разыгрывающий/атакующий защитник. Пик драфта-2017 – 1. Выбран – «Филадельфия Сиксерс».

Фульц считался таким же железным первым номером драфта, как Бен Симмонс в прошлом году, Энтони Дэвис – в 2012-м или Леброн Джеймс – в 2003-м. Ради того, чтобы забрать Маркелла с ярмарки талантов, «Филадельфия» махнулась с «Бостоном» пиками (отдав свой 3-й), и добавила в нагрузку еще пик первого раунда драфта-2018 (полученный в свое время от «Лейкерс»). Сразу после этого вышла новость, что «Сиксерс» лидирует среди всех клубов лиги по продаже абонементов на следующий регулярный чемпионат.

Потому что такую команду хочется видеть!

«Сиксерс» осознанно танковали много лет, собирая таланты на драфте. Некоторые из тех ребят, ради которых сливались сезоны, уже давно покинули «Филадельфию» - включая Джру Холидея, Нерленса Ноэля и Майкла Картера-Уильямса. Но здесь все еще есть Джоэль Эмбиид, есть Дарио Шарич, пока остается Джалил Окафор, в наличии Бен Симмонс и теперь вот добавился Фульц. В перспективе все эти парни – участники Матчей всех звезд и, будем смотреть шире – Зала славы баскетбола (ну, у Шарича и Окафора шансов туда попасть все-таки меньше). Вопрос – как вся эта банда сыграется и что будет со здоровьем ребят? Эмбиид после драфта-2014 два года лечил ноги, прежде чем дебютировал в НБА – и продержался всего 31 матч, пока снова не отправился в лазарет (правда, этого оказалось достаточно, чтобы все поняли – камерунец готов стать лучшим центровым лиги). Симмонс свой первый сезон также пропустил из-за травмы. Вы не поверите, но и Фульц – далеко не бетонный! Концовку прошлого чемпионата NCAA он не играл из-за проблем с коленями. Кто знает, что его ждет при нагрузках уровня НБА?

Так-то Маркелл – однозначно лучший (в перспективе, само собой) новичок лиги. Комбогард, способный играть как первого, так и второго номера. Атлетичный, подвижный, чувствует темп, хорошо ведет мяч, безупречен на пик-н-роллах (ох, их связки с Эмбиидом уже хочется видеть!). Фульц может отдать передачу, когда надо – хорош в движении без мяча. Да, с пробелами в мотивации – слабую команду университета Вашингтона он даже не пытался тащить к плей-офф (в последнем сезоне NCAA они одержали всего 9 побед). Но лидерские качества еще могут проявиться. Все остальное у парня – имеется. Лишь бы не подводило здоровье.