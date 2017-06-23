«Впечатлил пятый номер русских». Мексиканцы хорохорятся

Криштиану Роналду и Виктор Васин Фото: Gettyimages.ru

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио и полузащитник мексиканцев Андрес Гуардадо на пресс-конференции перед матчем со сборной России, который состоится 24 июня, излучали уверенность в себе

«ХОРОШО СМОТРЕЛИСЬ ГОЛОВИН И ЖИРКОВ»

- Это будет хороший матч. Главное, что каждый из нас предельно настроен на победу, - говорит Осорио. – К сожалению, мы из-за травмы потеряли Сальседо. Также Эктор Морено пока не готов играть, но мы знаем, кем их заменить. Ротация в игре с Новой Зеландией? Мы уверенны в каждом игроке сборной Мексики.

- Что скажете о сборной России?

- Это команда играет в три центральных защитника, хорошо действует на втором этаже. У них выделяется пятый номер (Васин), плюс очень сильные крайние игроки. По первым двум игрокам особенно запомнились Головин и Жирков. Россия всегда готова убежать в быстрый прорыв. Постараемся не дать им это сделать.

- Следили ли вы отдельно за Смоловым?

- Это прекрасный форвард, но мы сосредоточены на командных взаимодействиях. Даже играя с Португалией, мы не концентрировались только на Роналду. Мы играли против всей команды – 11 на 11.

- Сборная России против Новой Зеландии играла в атакующей манере, против Португалии – в оборонительной, кто-то даже скажет – в трусливой. Согласны? И какой игры от соперника ожидаете в субботу?

- У сборной России были недостатки в игре с португальцами, но при этом они искала возможность забить. Все когда-то проигрывают. И, если вы помните, Португалия во втором тайме была вынуждена обороняться, сдерживая натиск России. Но мы будем отталкиваться от себя, поэтому готовы к любой схеме соперника. Нас будоражить возможность показать, как мы можем играть за тысячи километров от дома, на чужом стадионе, который будет болеть против нас.

- Получается, все против вас?

- Этого я не говорил. Я сказал, что 40 тысяч болельщиков будут болеть против нас. Но мы рассматриваем это как возможность проявить себя. Хотим навязать России свой стиль, завладеть мячом и показать, что готовы играть при любых обстоятельствах.

- Будет ли играть легенда сборной Маркес?

- Мы должны выбрать: опыт, точные пас и надежная игра вверху Маркеса или молодость, темп и скорость Рейеса. Пока решения нет.

«О ПОРАЖЕНИИ НЕ ДУМАЕМ»

- Чувствуем себя прекрасно, мы наполнены уверенностью. Нельзя выходить на такой матч с мыслями о возможном поражении. Тогда обязательно возникнут проблемы, - говорит полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо. – Все указывает на то, что мы фавориты. И у нас достаточно мотивации это доказать. Поэтому вообще не думаем о том, что можем проиграть.

– Не опасаетесь, что хозяевам будут помогать судьи?

- Думаю, ничего такого не будем. И судья проведет матч на уровне. ФИФА делает все возможное, чтобы улучшить работу судей.