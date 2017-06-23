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Драфт НХЛ-2017: Патрик против Хишиера. Онлайн

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Драфт НХЛ-2017: Патрик против Хишиера. Онлайн

«Советский спорт» ведет трансляцию первого раунда драфта НХЛ, который проходит в ночь с 23 на 24 июня в Чикаго. 

Ну а теперь давайте познакомимся с главными героями дня поближе...

Почти наверняка во время драфта произойдут и громкие обмены.

В связи с этим чаще всего упоминается фамилия нападающего «Колорадо», олимпийского чемпиона Сочи-2014 и двукратного чемпиона мира в составе сборной Канады Мэтта Дюшена.

Последний сезон у 26-летнего форварда не задался (только 41 очко в 77 проведенных матчах), как и у всей команды. В связи с этим велики шансы на то, что уроженец провинции Онтарио сменит обстановку. А возрождать «Лавину» из пепла придется другим.

Стив Айзерман объясняет стратегию драфта «Тампы»:

Ну и, конечно, отдельная интрига - кто же станет первым хоккеистом, задрафтованным новым клубом лиги «Вегас Голден Найтс».

Сейчас - все иначе. Никто не берется утверждать наверняка, чье имя назовут первым. На драфте есть два ярко выраженных фаворита: канадский нападающий Нолан Патрик, который может сыграть как в центре, так и на правом краю, и швейцарский центрфорвард Нико Хишиер.

Кого предпочтет генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро - большой большой секрет.

Мнения аналитиков разделились в соотношении примерно 50 на 50, а, скажем, Трэвис Хьюз и вовсе полагает, что «Дьяволы» возьмут атакующего защитника Кэйла Макара, представляющего Лигу Альберты.

Ну а теперь перейдем к главным действующим лицам вечера. На этом драфте нет своего Коннора Макдэвида - очевидный фаворит отсутствует. Интрига закручена даже еще более лихо, чем прошлым летом, когда на первый пик претендовали Остон Мэттьюз и Патрик Лайне.

Тогда журналисты в один голос уверяли, что «Торонто» предпочтет более универсального американца. Так оно и случилось.

Важно напомнить, что порядок выбора игроков командами - не окончательный.

Уже по ходу драфта наверняка будут заключены сделки, в результате которых отдельные клубы получат дополнительные пики. Или же произойдет своеобразный «размен», с привлечением других активов: действующих игроков НХЛ и более поздних пиков. 

С учетом изначальных математических шансов, признаем, что «Нью-Джерси» крупно повезло, а счастье «Филадельфии» оказалось просто несказанным.

А вот плохо скрываемые попытки «Колорадо» и Джо Сакика «слить» регулярный чемпионат-2016/17 ради первого пика не привели к желаемому результату.

Начнем с порядка выбора молодежи конкретными клубами, который был определен на специальной драфт-лотерее еще 29 апреля.


Добрый вечер!

Мы начинаем трансляцию ежегодного драфта Национальной хоккейной лиги. Он состоится в Чикаго и по традиции растянется на два дня (или на две ночи - по московскому времени). Сегодня - самое интересное. Свои новые клубы узнают лучшие молодые хоккеисты, всего - 31 игрок.

Ориентировочное время начала драфта - 2:00 по Москве.


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