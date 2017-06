Драфт НХЛ-2017: Патрик против Хишиера. Онлайн

«Советский спорт» ведет трансляцию первого раунда драфта НХЛ, который проходит в ночь с 23 на 24 июня в Чикаго.

Ну а теперь давайте познакомимся с главными героями дня поближе...



Почти наверняка во время драфта произойдут и громкие обмены.

В связи с этим чаще всего упоминается фамилия нападающего «Колорадо», олимпийского чемпиона Сочи-2014 и двукратного чемпиона мира в составе сборной Канады Мэтта Дюшена.

Последний сезон у 26-летнего форварда не задался (только 41 очко в 77 проведенных матчах), как и у всей команды. В связи с этим велики шансы на то, что уроженец провинции Онтарио сменит обстановку. А возрождать «Лавину» из пепла придется другим.



Стив Айзерман объясняет стратегию драфта «Тампы»:

"We're going to take who we think is going to be the best player, who we feel the best prospect is at this point."



Yzerman on No. 14: pic.twitter.com/HIqNya7x6g — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 23 июня 2017 г.

Ну и, конечно, отдельная интрига - кто же станет первым хоккеистом, задрафтованным новым клубом лиги «Вегас Голден Найтс».

While our new players get to know Vegas, George McPhee is in Chicago getting ready for the Entry Draft.



We have 1️⃣3️⃣ picks this weekend. pic.twitter.com/goI12cmRNY — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 23 июня 2017 г.

Сейчас - все иначе. Никто не берется утверждать наверняка, чье имя назовут первым. На драфте есть два ярко выраженных фаворита: канадский нападающий Нолан Патрик, который может сыграть как в центре, так и на правом краю, и швейцарский центрфорвард Нико Хишиер.

Кого предпочтет генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро - большой большой секрет.

Мнения аналитиков разделились в соотношении примерно 50 на 50, а, скажем, Трэвис Хьюз и вовсе полагает, что «Дьяволы» возьмут атакующего защитника Кэйла Макара, представляющего Лигу Альберты.



Ну а теперь перейдем к главным действующим лицам вечера. На этом драфте нет своего Коннора Макдэвида - очевидный фаворит отсутствует. Интрига закручена даже еще более лихо, чем прошлым летом, когда на первый пик претендовали Остон Мэттьюз и Патрик Лайне.

Тогда журналисты в один голос уверяли, что «Торонто» предпочтет более универсального американца. Так оно и случилось.

Важно напомнить, что порядок выбора игроков командами - не окончательный.

Уже по ходу драфта наверняка будут заключены сделки, в результате которых отдельные клубы получат дополнительные пики. Или же произойдет своеобразный «размен», с привлечением других активов: действующих игроков НХЛ и более поздних пиков.



С учетом изначальных математических шансов, признаем, что «Нью-Джерси» крупно повезло, а счастье «Филадельфии» оказалось просто несказанным.

А вот плохо скрываемые попытки «Колорадо» и Джо Сакика «слить» регулярный чемпионат-2016/17 ради первого пика не привели к желаемому результату.

Начнем с порядка выбора молодежи конкретными клубами, который был определен на специальной драфт-лотерее еще 29 апреля.





Добрый вечер!

Мы начинаем трансляцию ежегодного драфта Национальной хоккейной лиги. Он состоится в Чикаго и по традиции растянется на два дня (или на две ночи - по московскому времени). Сегодня - самое интересное. Свои новые клубы узнают лучшие молодые хоккеисты, всего - 31 игрок.

Ориентировочное время начала драфта - 2:00 по Москве.