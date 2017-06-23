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«Это будет историческая битва». Головкин и Альварес о 16 сентября

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Альварес и Геннадий ГоловкинФото: Gettyimages.ru

Боксеры среднего веса Геннадий Головкин и Сауль Альварес, а также промоутер Оскар де ла Хойя приняли участие в программе на телеканал ESPN, которая была посвящена предстоящему бою спортсменов, запланированному на 16 сентября.

- Не считаете, что переговоры по организации боя продлились слишком долго? Ваш промоутер специально затягивал время. Он боялся этого человека, - обращается ведущий к Саулю Альваресу.
- Нет, я считаю, что это случилось в самый подходящий момент, - переводит ответ Альвареса на английский язык его промоутер. - Были и другие бои, которые могли быть сделаны и заняли бы больше времени, как и все лучше, что было ранее. Поэтому лучший момент наступил именно сейчас.

Это заняло у нас некоторое время, потому что речь шла только о поединке в среднем весе, а я к нему не был готов. Но теперь, наконец, время пришло. И я не дождусь боя.

- Говорят вы, намеренно пропускали удары, чтобы заманить Канело в этот бой, - обращение к Геннадию Головкину.

- Сейчас другая история. Вы СМИ это знаете. Канело – это Канело. Моя битва с ним – это совсем другая история. Мои поединки с Келлом Бруком или Дэниэлом Джейкобсом – рядовые бои. Сейчас историческая битва. Первый шаг, чтобы войти в историю.

Я тот же боец, что и пять лет назад. Чувствую себя прекрасно. На 30 или даже 25 лет».

- Вас не беспокоит, что фанаты бокса считают фаворитом не вас, а Головкина? - вопрос Альваресу.

- У всех есть свои собственные болельщики. И они заслуживают того, чтобы этот бой состоялся. Мы хотим порадовать своих поклонников.

- Как вы относитесь к обвинениям в том, что намеренно избегали боя с Головкиным?

- С тех пор, как мне исполнилось 15 лет, я никогда не уклонялся. Я собираюсь показать, насколько серьезно я настроен и использую этого 16 сентября в поединке.

- Оскар, - ведущий спрашивает де ла Хойю. - вы обеспокоены поединком Мэйвезера и Макгрегора, который пройдет накануне вашего боя?

- Это не означает, что я должен беспокоится.   Он никак не влияет на наш бой. Наш бой – настоящий. Это битва в среднем весе, которую болельщики долго ждали. И мы войдем в историю среднего веса, как это сделали Шугар Рэй Робинсон, Шугар Рэй Леонард, Томас Хернс, Марвин Хаглер и Бернард Хопкинс. Теперь к ним присоединятся Сауль Альварес и Трипл Джи. Они вернут бокс в те дни, когда он был на пике славы. Все остальное, как и сказал Трипл Джи – это шоу.

- Чего вам не хватает в современном боксе?

- Таких боев. И поверьте мне, 16 сентября бокс вернется.

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