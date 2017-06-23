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Однорукий теннисист всухую выиграл матч на профессиональном турнире

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алекс Хант
Алекс ХантФото: Gettyimages.ru

Новозеландский теннисист Алекс Хант, выступающий с протезом руки, набрал первые очки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

23-летний спортсмен в первом раунде основной сетки турнира в Гуаме со счетом 6:0, 6:0 обыграл 18-летнего Кристофера Карджигана.

«Думаю, что я первый игрок без одной из конечностей, кто набрал очко в профессиональном туре. Это всегда было моей мечтой», — сказал Хант после своей победы. Он добавил, что хотел бы вдохновить других людей с инвалидностью.

 

 

Ранее Хант одерживал победу только в квалификации «челленджера» в Индонезии, что не приносило ему баллов в табель о рангах.

Хант планирует провести полноценный сезон на турнирах в Испании, Португалии и Марокко.

По словам Ханта, его главная цель — когда-нибудь сыграть на турнире «Большого шлема». «Я не представляю, как этого добиться. Я просто стараюсь много тренироваться и показывать свою лучшую игру. Посмотрим, что будет», — сказал теннисист.

Новозеландец - единственный профессиональный теннисист, выступающий с протезом руки. Учитывая свои физические особенности, он старается делать упор на сильную подачу и удар справа (форхенд).

Ранее в сети был опубликован видеосюжет об Алексе Ханте.

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