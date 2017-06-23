Лучшие легионеры в истории РФПЛ: «В «Спартаке» от него многого хотели»
«Советский спорт» продолжает проект «Наши» и рассказывает о Фернандо Кавенаги - одном из самых загадочных иностранцев нашего футбола.
В «СПАРТАКЕ»
Переход
Кавенаги в «Спартак» ознаменовал начало новой эры в российском футболе: в клубы
стали вкачиваться огромные деньги, на которые можно было разгуляться на
трансферном рынке. За аргентинца красно-белые выложили порядка 11 миллионов
долларов, что для 2004 года как сейчас, наверное, 50. И очень скоро об этом
пожалели.
У
Кавенаги в «Спартаке» не пошло. И чем дольше у него не шло, тем больше
недоумения вызывал этот трансфер. Если бы в то время существовали социальные
сети, аргентинцу наверняка посвятили бы немало мемов. Слухи ходили самые разные
и дикие. Сначала о том, что под звезду будет выстроена тактика команды, что
нонсенс. А затем о продаже.
На
самом деле провал Кавенаги в «Спартаке» – не совсем правда. Он играл, был
полезен. Забил в ворота «Ростова» один из самых красивых голов в истории
чемпионата. А всего в 63 матчах за «Спартак» отметился 17 мячами. То есть
забивал в каждом четвертом матче. Сравните эту статистику с показателем того же
Кокорина в «Зените». А заодно и зарплату.
Проблема
Кавенаги была в том, что от него ждали намного большего. Тогда думали, что за
такие деньги нападающий должен забивать по 30 мячей за сезон. Сейчас бы никакой
истерики не было, как не было ее в истории с Витиньо в ЦСКА. А тогда это был
первый опыт. И была уверенность в том, что чем дороже игрок, тем больше он
принесет пользы.
Через
два с половиной года Кавенаги перешел в «Бордо». Чудом стало даже не то, что во
французском клубе форвард вновь заиграл на своем уровне (правда, недолго), а
то, что Федун умудрился спихнуть неликвидный товар дороже, чем купил – за 13
миллионов долларов. А потом было два возвращения на родину, переезд в Испанию,
Италию, Кипр…
В прошлом декабре в 33 года Кавенаги завершил карьеру. А несколько недель назад поздравил «Спартак» с долгожданным золотом, пожелал удачи в Лиге чемпионов и пообещал показать татуировку с Красной площадью. «Спартак» навсегда останется для меня особым клубом», – сказал аргентинец, которого еще долго будут вспоминать.
ПОСЛЕ «СПАРТАКА»
Вообще, большая
удача – продать игрока чуть дороже чем на него было потрачено. Особенно, если
он провалил российский этап карьеры. «Спартак» купил Кавенаги за 11,5 миллионов
долларов, а продал в «Бордо» за 13. К тому же, красно-белые получили бонусами
еще чуть больше трех миллионов за успешный сезон аргентинца во Франции.
Увы, качественным
форвардом, забивающим много ежегодно Кавенаги не стал и в «Бордо», поэтому
оттуда укатил в аренду в «Мальорку». Там его снова ждал провал, как и в
бразиском «Интернасьонале». Расторгнув контракт в Европе, Фернандо стремительно
вернулся в родной «Ривер Плейт» и, можно сказать, вернулся на прежний уровень
результативности. Об этом говорит и вторая попытка обуздать другие континенты
(в «Вильярреале» не получилось, в мексиканской «Пачуке» - тоже).
Фернандо Кавенаги –
яркий пример футболиста, неспособного раскрываться вне привычной зоны комфорта.
История, в общем, не новая: Хесус Навас тоже из таких футболистов.
На излете карьеры Кавенаги в третий
раз попробовал свои силы в Европе, на этот раз ударно проведя сезон в кипрском
«АПОЭЛ». Но все печально закончилось, едва успев начаться: Фернандо не только
досрочно расторг контракт с клубом из-за тяжелой травмы колена, но и закончил с
футболом в принципе. В 32 года.
«ОТ КАВЕНАГИ СЛИШКОМ МНОГОГО ЖДАЛИ»
Корреспондент ТАСС и специалист по
аргентинскому футболу Евгений Трушин рассказал «Советскому спорту», что
случилось с Фернандо Кавенаги после «Спартака» и «Бордо».
- Почему у Кавенаги не получилось заиграть в
«Спартаке»?
- В тот момент он
приехал в Москву в ранге звезды аргентинского футбола. И «Спартак» был его
первым европейским клубом. Может, резкая смена обстановки каким-то образом
повлияла на него. Все-таки аргентинский футбол разительно отличается от
российского, и не каждый легионер, пусть и очень талантливый, способен
привыкнуть к этим реалиям.
И потом от него
слишком многого ждали. Возможно, это психологически мешало ему. Хотя всем
запомнится красивый гол в ворота «Ростова» в 2006 году.
- После «Спартака» он здорово заиграл за
«Бордо», стал чемпионом Франции. А что было после, когда он вернулся в
Аргентину?
- Он вернулся в
родной для него «Ривер Плейт», воспитанником которого являлся. В этом клубе
Фернандо – большая звезда. И кстати, в «Спартак» Кавенаги переехал в ранге
лучшего бомбардира. После «Бордо» он попробовал свои силы в Испании, но там
как-то не задалось. Затем был бразильский «Интернасьональ».
В Бразилии
аргентинцам вообще всегда тяжело. От них ждут очень много, любой «гринго» (так
бразильцы называют легионеров из других стран Южной Америки) обязан играть на
высшем уровне, и здесь Кавенаги столкнулся практически с тем, что было в
«Спартаке».
- А дальше?
Когда он вернулся в
«Ривер», для клуба начались тяжелые времена: он вылетел в Насьональ Б (что-то
вроде нашего ФНЛ). Собственно, Кавенаги позвали с одной целью – вернуть «Ривер
Плейт» в высший дивизион Аргентины. Он оправдал надежды болельщиков, стал
лучшим бомбардиром в том сезоне, и они сразу же вернулись.
После этого он снова уехал, в Испанию. Затем - в Мексику, и опять вернулся в «Ривер Плейт», с которым успешно выиграл Кубок Либертадорес. В последнем матче за «Ривер» он забил 4 гола в одном матче, эта была игра с «Атлетико Рафаэла». На волне успеха хотел попробовать себя на Кипре, где, между прочим, стал лучшим голеодором, забил 19 голов за сезон. А затем – травма и вынужденное завершение карьеры.
СТАТИСТИКА
Кавенаги в «Спартаке»
2004 - 9 матчей, 1 гол
2005 - 26 матчей, 7 голов
2006 - 21 матч, 5 голов + 4 передачи
Кавенаги после «Спартака»
2007 «Бордо» - 9 матчей, 2 гола + 1
передача
2007/08 «Бордо» - 31 матч, 21 гол
2008/09 «Бордо» - 37 матчей, 15
голов + 4 передачи
2009/10 «Бордо» - 28 матчей, 7 голов
+ 3 передачи
2010/11 «Бордо» - 2 матча, 1
передача
2010/11 «Мальорка» - 13 матчей, 6
мячей
2011 «Интернасьонал» - 6 матчей, 1
гол + 3 передачи
2011/12 «Ривер Плейт» - 38 матчей,
19 голов
2012/13 «Вильяреал» - 19 матчей, 4
гола + 1 передача
2012/13 «Пачука» - 13 матчей, 5
голов
2013/14 «Пачука» - 14 матчей, 3 гола
2014 «Ривер Плейт» - 22 матча, 8
мячей + 4 передачи
2014/15 «Ривер Плейт» - 28 матчей,
13 мячей + 2 передачи
2015/16 АПОЕЛ - 26 матчей, 23 гола
ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион Франции (2008/09), 4-кратный чемпион Аргентины (2002, 2003, 2004, 2014), обладатель Копа Судамерикана (2014), обладатель Кубка Либертадорес (2015), чемпион Кипра (2015/16)