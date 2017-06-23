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Не стала бы Мексика вторым Уэльсом. Как Португалия заставила вспомнить Евро-2016

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия - Португалия
Россия - ПортугалияФото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Корреспондент «Советского спорта» на основе увиденного в игре сборной России с Португалией делится своими ожиданиями от матча с Мексикой.

ОСАДОК

После игры с Португалией главного тренера сборной России Станислава Черчесова попросили дать оценку матчу. И вот что он сказал: «То, что решили делать – мы сделали. И, считаем, что это было правильно».

К сожалению, конкретно о своих решениях Черчесов говорить не стал. А должен был? Имел право умолчать. Другое дело, что любителям футбола было бы интересно услышать о мотивах того или иного хода - для обогащения знаниями. В конце концов, не всем болельщикам хочется рассуждать о команде в духе «достойно или стыдно она сыграла», иногда хочется просто понять - что именно сборная хотела. От кого это можно еще услышать, как не от главного тренера? Журналисты и эксперты могут предполагать, но не знать наверняка.

С прошлого года популярны споры о том, является ли Россия футбольной страной. Есть основания полагать, что чем больше будет конкретных диалогов о сути игры, тем более футбольной она будет. Хотя, безусловно, только слова тренеров такой ее не сделают. Но поспособствовать прогрессу могут. Вместо этого болельщикам - особенно тем, кто включает футбол от случая к случаю - приходится недоумевать: наставник говорит, что все сделали правильно, но при этом проиграли! И от этого очень грустно. Не меньше, чем от поражения. В конце концов, в спорте проиграть можно всегда.

ПРАГМАТИЗМ

Если говорить о сути сказанного Черчесовым, то с тренером можно согласиться - сборная играла правильно. Объясню свою, журналистскую версию.

Сборная Португалии, как и мадридский «Реал», очень сильна в контратаках. Во многом благодаря Криштиану Роналду. Если он получает мяч на свободном пространстве, то остановить его практически нереально. Другой плюс нападающего - игра в воздухе. Давать на него навешивать смерти подобно. Если он разбегается и выпрыгивает на мяч, то мало кто его может нейтрализовать. Получается, что и атаковать с такой командой опасно, и у своих ворот защищаться тоже.

Черчесов вариант игры против Португалии придумал. Это прессинг в районе средней линии поля и схема 5-2-2-1 при обороне, где первые два игрока - это центральные полузащитники Глушаков и Шишкин, а вторые два футболиста - играющие выше Жирков и Головин.

Почему высоко играли именно Жирков и Головин, стало понятно уже с первых минут. Они должны были прессинговать защитников сборной Португалии и опускавшихся к ним центральных хавбеков, не давая им направить мяч в середину поля. Чтобы выполнить такую работу, Черчесову нужны были в этой зоне внимательные работяги, коими и являются Жирков с Головиным. У португальцев оставался один вариант – короткий пас на фланг. К этому были готовы Комбаров и Самедов, тут же накрывавшие соперников. Португалии было не до навесов.

Фото: Первый канал.

Фото: Первый канал.

Много ли моментов создала Португалия после позиционных атак и последующих навесов с фланга? Непосредственно голевых всего два - это удар Роналду в первом тайме и удар Андре Силвы во втором. К сожалению, Криштиану достаточно одного момента. К нашему несчастью, он случился в начале матча. Были эпизоды, когда португальцы наш фланговый прессинг у средней линии поля проходили за счет дриблинга, но россияне успевали исправить свои ошибки.

Главный минус в такой тактике - у сборной России не получались контратаки. А на них надежда была. В частности, на Головина и Жиркова, умеющих придержать мяч и создать момент. Еще и поэтому они были нужны на тех позициях, на которых играли. Но ничего стоящего придумать у них не вышло. Скоростной Смолов редко получал мяч лицом к воротам и проявить себя толком не смог. Впрочем, два опасных момента создал - дважды выводил на ударную позицию Ерохина.

ЭКЗАМЕН

Есть интересная статистика. Матч с Португалией стал 11-м для сборной России под руководством Черчесова. Из первых десяти она выиграла лишь четыре. Общее у этих побед одно – наша команда забивала первой (победы над Ганой и Румынией - 1:0, Новой Зеландией - 2:0, Венгрией - 3:0). Там, где мы пропускали первыми, максимум играли вничью. По этой причине играть в атакующий футбол с Португалией было авантюрным занятием.

О том, что с первых минут атаковать большими силами было неразумно, показал второй тайм. Пытаясь сравнять счет, Россия получила несколько контратак «три в четыре» и даже «три в три». В памяти возник матч с Уэльсом на Евро-2016, в котором Бэйлу и компании удалась славная вечеринка. Но Португалия свои шансы не использовала.

Между прочим, Уэльс - последний соперник сборной России, которого требовалось побеждать во что бы то ни стало. Закончилась та встреча разгромным поражением - 0:3. И вот год спустя нам обязательно нужно побеждать Мексику - иначе в полуфинал Кубка конфедераций не выйдем. В этом плане второй тайм игры с Португалией выглядит пугающим - мы прибавили, но в ответ на это команда Фернанду Сантуша стала создавать куда более опасные моменты, чем до перерыва.

Нельзя исключать, что Россия с Мексикой вновь сыграет прагматично. Полета с шашкой наголо на чужие ворота точно ждать не стоит.

В чем еще матч с Португалией может быть полезным при подготовке к Мексике, так это разборе игры отдельных футболистов – так, Головин необходим в центре поля, так как чувствует себя увереннее партнеров при прессинге соперника (в игре с Португалией Шишкин поднимался выше, давая начинать атаки Глушакову, а тот грешил браком), Смолов играет лучше, когда может отходить на фланги, чтобы набрать скорость. От этого можно оттолкнуться, чтобы выбрать правильный план на самую важную встречу года.

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