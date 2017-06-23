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От Леба до Мардеева: 10 главных звезд ралли-рейда «Шелковый путь»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Айрат Мардеев
Айрат МардеевФото: Gettyimages.ru

Через 14 дней на Красной площади возьмет старт седьмое издание одного из самых протяженных и сложных ралли-марафонов планеты – «Шелкового пути».

Грузовики и внедорожники преодолеют почти 10 тысяч километров по территории трех стран, проедут из Европы в Азию через Россию, Казахстан и Китай, финишировав в древней столице Поднебесной – в городе Сиань.

«Советский спорт» представляет десять главных звезд предстоящей гонки – пилотов, между которыми наверняка и развернется борьба за победу.

Стефан Петерансель

Если у ралли-рейдов есть король, то это французский гонщик Стефан Петрансель. 51-летнему спортсмену принадлежит рекорд по количеству побед в легендарной гонке «Дакар». Шесть раз он ее выигрывал на мотоцикле и еще семь побед достались Стефану, когда он был за рулем внедорожника. Несмотря на весь опыт и титулы, победа в ралли-рейде «Шелковый путь» Петеранселю пока так и не покорилась. Значит в этом году у него будет неплохая мотивация приехать первым. Будут и возможности, ведь француз отправится со старта за рулем автомобиля Peugeot – того самого, который в последнее время регулярно привозит своих пилотов на первые места.

Эдуард Николаев

Сильнейшая команда XXI века в зачете грузовиков в ралли-рейдах – наш «КАМАЗ-мастер». Вот и главные звезды – наши соотечественники. Через две недели в ранге фаворита со старта уйдет Эдуард Николаев. Полгода назад он поднял над головой заветного золотого бедуина – приз победителю «Дакара». В отличие от Петеранселя Николаев выигрывал и «Шелковый путь» - семь лет назад в 2010 году, когда гонка протянулась от Санкт-Петербурга до Сочи.

Нассер Аль-Аттия

В прошлом году катарский гонщик Нассер Аль-Аттия вынужден был пропустить первый «Шелковый путь», который прошел по территории России, Казахстана и Китая – он готовился к выступлениям на Олимпийских играх в стендовой стрельбе. В Лондоне в 2012 году он завоевал бронзовую медаль. Теперь ничто не мешает двукратному победителю «Дакара» попытаться покорить и «Шелковый путь». Он на своем автомобиле Toyota сделает все, чтобы помешать доминации Peugeot.

Жерар Де Рой

Главный конкурент наших КАМАЗов в последние годы – голландский пилот Жерар Де Рой. На «Шелковый путь» он привезет целую команду в составе трех экипажей. Но самым опасным, конечно, будет его новый автомобиль IVECO. Полгода назад, на «Дакаре», Де Рой был лишь третьим, уступив двум КАМАЗам. Теперь он попытается взять реванш на родной для российских грузовиков территории.

Себастьен Леб

Еще один французский гонщик, выступающий за команду Peugeot – Себастьен Леб. Правда, словосочетание «еще один» вряд ли применимо к человеку, который девять раз становился чемпионом мира по ралли. Но одно дело – побеждать в классическом ралли, и совсем другое – успешно выступать в ралли-рейде. Леб сам это понял, приняв участие в двух «Дакарах». В дебютной попытке он приехал к финишу девятым. В этом году – поднялся на вторую строчку. Ему очень не хватает побед в ралли-рейдах. Так что на «Шелковом пути» он сделает все, чтобы клетчатый флаг принес победу именно ему.

Айрат Мардеев

В 2017 году на «Дакар» в качестве главной звезды в составе команды «КАМАЗ-мастер» отправлялся Айрат Мардеев. Однако технические неполадки не позволили талантливому пилоту подняться на подиум. Зато на старт «Шелкового пути» он выйдет в ранге действующего чемпиона. Прошлогодняя победа стала для Айрата второй. Впервые он выиграл в 2012 году. Теперь Мардеев постарается стать первым трехкратным победителем «Шелкового пути».

Сириль Депре

В классе внедорожников свой титул будет отстаивать француз Сириль Депре. Прошлогодняя победа стала первым серьезным достижением за рулем внедорожника пятикратного победителя «Дакара» в зачете мотоциклов. Теперь у Сириля будет шанс доказать, что выиграл он не случайно. Депре – еще один представитель Peugeot в нашем рейтинге – настоящая команда мечты.

Алеш Лопрайс

Алеш Лопрайс – единственный иностранец за рулем грузовика, которому покорилось первое место в ралли-марафоне «Шелковый путь». На своем автомобиле Tatra он с первым временем приехал на финиш гонки в 2011 году. С тех пор Алеш постоянно претендует на успех, но каждый раз его обходит кто-нибудь из гонщиков КАМАЗа. В этом году борьба в зачете грузовиков ожидается особенно жаркая.

Владимир Васильев

Свои люди у нас есть не только в зачете грузовиков. Владимир Васильев – самый титулованный российский гонщик в зачете внедорожников. Он – победитель Кубка мира по ралли-рейдам. А в 2013 году он был признан самым успешным дебютантом ралли-марафона «Дакар». Вполне возможно, что родная почва под колесами принесет ему долгожданный успех в и «Шелковом пути».

Жиниэль де Вильерс

За победу Васильеву предстоит побороться в том числе и с известным южноафриканским гонщиком Жиниэлем де Вильерсом. Его, наверное, можно назвать одним из главных неудачников ралли-рейдов в XXI веке. Судите сами – четыре вторых, два третьих и два четвертых места за последние десять лет на «Дакаре». Но и победить де Вильерсу все же разок удалось – в 2009 году. Теперь он попытается на полку с золотым бедуином поставить еще и золотого тигра – символ «Шелкового пути».    

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