Мы вам перезвоним. Сборная России слабее Мексики, но шанс есть

Корреспондент «Советского спорта» верит в сборную России, хотя и признает, что мексиканцы сильнее.

Футбол простая игра: бегай быстрее, прыгай выше. Желательно все это где-то рядом с мячом. Если не вникать в мудреные схемы и тактики, то процесс ужасающе банален: талантливый рано или поздно побеждает менее талантливого. Если нет, значит – дурака свалял. И не нужно смотреть аналитику Карпина, чтобы определить, к кому приставить это «менее». Это просто бросается в глаза: игрок делает все быстрее, четче и меньше ошибается.

Сборная Мексики объективно более талантливая, чем нынешний созыв сборной России. Такие исходные условия. Для анализа не надо заходить в интернет, узнавать, кто за какие клубы играет – достаточно просто пересмотреть матчи против Португалии. Одни могли в пяти метрах от штрафной площади, играя в одно-два касания, держать темп и остроту, другие – нет. Вот и все.

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А эта толкотня, когда все зоны перекрыты, когда на решение и его реализацию у тебя меньше времени, чем молчит в своей передаче Андрей Малахов, имеет решающие значение для скаутов европейских клубов. Они смотрят, что игрок сделает, что выдумывает. Если он ошибается или ограничивается передачами назад/поперек, тема закрыта. Мы вам перезвоним.

Мексиканцы, получая мяч, даже не задумываются о том, как его принять, какой стороны стопы и с какой силой отпустить от себя. Они делают это на автомате, на рефлексах, как палец одернуть от горячей воды. Раз – и все. Поэтому в таких ограниченных пространствах они смотрелись, если не ровней португальцам, то сопоставимой величиной. А когда сборная России владела мячом, казалось, был слышен скрежет и надрыв, с которым преодолевался первый рубеж прессинга. Тут промедлили, там сделали три касания вместо двух или отдали пас чуть слабее, чем надо – все, поздно.

Но! Это разговор о возможностях, а теперь кратко о реализации. С португальцами сборная России, несмотря на все вышеописанные проблемы, играла достойно. К середине второго тайма даже показалось, что и забить можем. Маленький, но позитив. А что вы хотели, чтобы спустя год после Уэльса нам чемпионы Европы были по зубам?

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Но португальцы при Сантуше – это монолит. Коллективный Роналду – гора мышц и минимум лишних движений. Если бы Смолов дотянулся до навеса Самедова, боюсь, мы пропустили бы еще один-два мяча. Но мексиканцы не такие. Командно они менее структурны и организованны, поэтому, выйдя вторым составом против Новой Зеландии, и смотрелись так потерянно. Будь на месте форварда «Лидса» Вуда тот же Полоз, сидели бы мексиканцы второй тайм смирно и помалкивали.

Поэтому шанс есть. Вопрос в везении и жесточайшее дисциплине, чтобы таких зон, как в некоторые минуты матча с Португалией, когда можно было парад Победы провести и не помешать футболу, не было. И, конечно, многое будет зависеть от Смолова. В треск проигранная дуэль с Пепе – это удар по амбициям форварда. Надо исправляться и забивать. Один момент точно будет.