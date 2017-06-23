Права на ошибку у Черчесова нет

Обозреватель «Советского спорта» делится своими ожиданиями от решающего матча для команды Станислава Черчесова.

Против сборной Мексики шансов мало: уж больно она хороша, обучена, подвижна и разнообразна настолько, что легко может поставить нашей команде тактический мат. Мексика – это моторный Гуардадо, креативный и всегда опасный Вела, находящийся в прекрасной форме Чичарито, и Очоа, который, несмотря на не самый высокий по вратарским меркам рост, прыгуч настолько, что способен перепрыгнуть Москву-реку.

Нас устроит только победа. У Черчесова нет права на ошибку с выбором стартового состава, как это было несколько дней назад. Но чтобы выбрать правильный состав, надо хотя бы примерно понимать, как будет играть соперник. Но в первом матче мексиканцы избрали модель 4–3–3, во втором – 3–5–2. На какой из них ориентироваться? По логике – на первый, с португальцами. Против Новой Зеландии вышел экспериментальный состав.

Еще одна головоломка – план на игру. Разумнее всего, конечно, сыграть на контратаках. Тем более в последнем спарринге с Чили это у нашей команды неплохо получалось. Тогда нужен Миранчук или Полоз под Смолова. Но что если Мексика не даст нам играть на контратаках? Да и зачем ей это? Ее устроит ничья, она может оттянуться в оборону, благо сама умеет контратаковать. В этом случае нас ждет повторение предыдущего матча.

В организации игры мексиканцы не уступают португальцам. А в чем-то даже превосходят. Если нам придется вновь атаковать позиционно, а значит, играть навесами через фланги, то белый флаг можно поднимать уже сейчас. В матче с Португалией мы выиграли 39% верховых единоборств. Мексика – 63%. И оба гола забила со «второго этажа». Тягаться с ней в воздухе бессмысленно. А игра низом у нас получается через два матча на третий.

Тупиковая ситуация. Как обыграть команду, которая объективно сильнее? У Мексики выше культура паса – 89% против наших 83%; она лучше контролирует мяч, борется, легко меняет стили по ходу матча; она превосходит нашу сборную и в исполнительском мастерстве, и в командной игре; у нее есть и психологическое преимущество – груз ответственности не давит, что делает ее раскрепощенной. А что есть у наших парней?

У нас есть возможность сыграть нешаблонно. Не так, как этого ждут. Если Мексика все же изберет стиль первым номером, то облегчит нам жизнь. Лишь бы выбор пал на тех, кто в такой игре полезен. Всегда можно преподнести тактический сюрприз. Но такой, чтобы самим не запутаться. И есть надежда на исполнительское мастерство в атаке. На того же Смолова, который, есть предчувствие, еще не сказал последнего слова на этом турнире.

Самое главное – не пропустить первыми. Нельзя раскрываться, даже если мексиканцы на своей половине поля будут делать Очоа новую прическу. Накажут. А мы не отыграемся. Если контратака у нас еще подает признаки жизни, то позиционная способна работать только против Новой Зеландии. В контратаке шанс обязательно будет – мексиканцы в защите не блещут. В позиционной – вряд ли. Вот почему надо играть от обороны.

Именно играть, а не мучиться, как в первом тайме португальского матча. Надеюсь, эти три дня пошли нашей команде на пользу. И в субботу она покажет хотя бы живой футбол. Чего-то большего, честно говоря, уже не жду.