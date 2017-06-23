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Станислав Черчесов: На бумаге сборная Мексики сильнее, но мы знаем, что делать

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Станислав Черчесов с подопечными
Станислав Черчесов с подопечнымиФото: «Советский спорт»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед решающим матчем на Кубке конфедераций - с Мексикой - уверенно отвечал на любые вопросы.

ПРИВЕТ - ГУАРДАДО

- Зачитаете ли вы игрокам на установке слова полузащитника сборной Мексики Гуардадо, который сказал, что даже не допускает мысли о поражении?

- Во-первых, рад встрече со старым знакомым - за «Динамо» мы играли против его ПСВ. И оба раза, кстати, выиграли. Что касается слов, то футболисты сами читают прессу. Думаю, не буду акцентировать внимание на этом высказывании. Мы сконцентрированы на себе, - сказал Черчесов.

- Сборная Мексики опережает Россию в рейтинге ФИФА на 46 позиций. И на последних шести чемпионатах мира она выходила в плей-офф шесть раз. Россия – ноль. Многие мексиканские игроки выступают в ведущих чемпионатах, российские – только в РФПЛ. За счет чего вы хотите победить?

- Раз сборная Мексики выше нас на столько строчек, это говорит о том, что на бумаге они на данный момент сильнее. Перед турниром я говорил, что мы единственная команда, которая не является чемпионом своего континента. Мы изначально начинали с последнего места. Нужно проявлять себя и делать шаги вперед. Видели две игры Мексики на этом турнире, они достойно играли. Нам нужно четко понимать, что делать, потому что у мексиканцев есть варианты, у нас – нет. И это понимание у нас есть.

- Вспоминая прошлые турниры, в ситуации, когда сборной России нужна была только победа, она чаще всего вылетала. Чем эта сборная отличается от предыдущих?

- Тем, что тогда в команде не было тренера Черчесова. И игрока – Васина, - главный тренер сборной показал на футболиста, с которым пришел на пресс-конференцию. - Это раз. Второе: мы играем дома. А третье отличие постараемся показать завтра.

- Сборная Мексики провела два матча разными составами. Какой рассчитываете увидеть в субботу?

- Единственное, что мы точно знаем – это их заявку на турнир. Понятно, что изучаем соперника. И, кстати, видели не только их две игры на Кубке конфедераций, но и предыдущие матчи.

- Вылет на групповой стадии сильно ударит по сборной России в контексте чемпионата мира?

- Мы такими категориями не рассуждаем. И так далеко не заглядываем. В спорте надо готовиться к завтрашней игре. Барьерист ведь не думает во время забега о том, как он преодолеет пятый барьер. Он думает о тех препятствиях, которые прямо перед ним. Мы знаем, что нам надо побеждать.

«А ЧТО СТРАННОГО В ФОТОГРАФИИ С РОНАЛДУ?»

- В матче со сборной Португалии у Смолова было всего десять процентов выигранных единоборств, у Васина и Кудряшова – 60 и 42 соответственно, тоже мало. Вас не пугают такие цифры? И о чем они говорят, на ваш взгляд?

- Нет, не пугают. А говорят о том, что что-то мы делаем хуже, что-то лучше. Подсказываем футболистам нюансы, но стараемся больше говорить о позитиве. Потому что игроки обычно и без наших подсказок понимают, где они сыграли хорошо, а где – плохо. Наше дело – направлять их в нужном направлении.

- Тренер сборной Мексики считает, что система активной ротации повышает уровень конкуренции в команде. А как вы считаете?

- Каждый тренер выбирает свою стратегию. У нас по-другому построено все, поэтому на ваш вопрос ответить может только он сам. Мы тоже практикуем ротацию, но не такую большую – один-два человека.

- Против Новой Зеландии сборная России играла в три центральных полузащитника, с Португалией – в четыре, более оборонительный вариант. Какой выберете против Мексики?

- Не согласен, что с Португалией был закрытый вариант. Другое дело, что определенные вещи при развитии атак у нас не получались. Плюс пропустили быстрый гол и чуть потеряли нити игры. Но во втором тайме при той же самой расстановке мы играли в атаку, как и планировали. Поэтому с вопросом не до конца согласен. А насчет завтра – нужно обговорить с медицинским штабом, с помощниками. После этого окончательно решим, как играть. Но, сами понимаете, нам надо выигрывать.

- Если сборная России вылетит с турнира, праздник закончится? – спросил бразильский журналист.

- Если не против, тоже задам вам вопрос. Только не обижайтесь, пожалуйста. Когда Бразилия в 2014 году проиграла немцам, все закончилось? Нет ведь. Не думаю, что спорт стоит с чем-то мешать. У меня, например, и с Бразилией, где я играл на ЧМ-1994, и с Мексикой, с которой сборная России провела первый матч в новейшей истории, связаны только приятные воспоминания.

- После игры с Португалией вы сфотографировались с Роналду. На этот счет были и негативные мнения. А вы считаете, это нормально?

- После пресс-конференции мы встретились в холле. Я его поздравил с победой. Если честно, меня удивляет этот вопрос. Что здесь странного? Я что, с инопланетянином сфотографировался? – улыбнулся Черчесов.

- Вы вспомнили матч со сборной Мексики в 92-м году. Как изменился российский футбол за это время? И что помните о том матче?

- Помню Хорхе Кампоса, великолепного вратаря. Больше никого не помню – не обижайтесь. Если бы мне тогда забили, может, и запомнил бы автора. Но наша защита сыграла надежно. Что изменилось? Многое. Стадионы, например. Да и футбол стал другим.

- Что в России думает о своей команде? Есть ли позитивный настрой? – поинтересовался бразильский журналист.

- Думаю, мы сделали качественный скачок после Евро – в плане веры в сборную. Многое поменяли в команде – и по составу, и по виденью игры. Болельщики это замечают. Не случайно после игры с Португалией трибуны нас поддержали. Симпатии к нам есть. Понятно, что от нас, как и в любой стране мира, требуют побед. Но качественный скачок есть, будем прибавлять еще. И против Мексики, и в следующих матчах, потому что нам надо иметь более высокий уровень качества.

ВИКТОР ВАСИН: БУДЕМ МЕНЯТЬ ИСТОРИЮ

Защитник сборной России Виктор Васин не думает о поражении перед игрой с Мексикой.

- Сборная России редко побеждает в матчах, когда ей нужна только победа. Что скажете?

- Все серии когда-то заканчиваются. Будем менять историю, - сказал Васин. – О поражении не думаем.

- В игре с Португалией у вас был невысокий процент выигранных единоборств - около 60.

- Статистику не смотрел. Если говорить по моим ощущениям, то, думаю, выиграл больше единоборств, чем проиграл.

- Что думаете о форварде сборной Мексики Хавьере Эрнандесе. Лучше ли он в чем-то Роналду?

- Хавьера видел только по телевизору. У меня нет особого мнения на этот счет. Чтобы сравнить их достаточно посмотреть статистику, кто и сколько выиграл «Золотых мячей» и «Золотых бутс». И все станет понятно.

Голосование: Как завершится матч Россия – Мексика?


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