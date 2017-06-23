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Михаил «Olsior» Зверев: Чемпион летнего сплита может не повторить успех ANOX

Иван Новиков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил «Olsior» Зверев
Михаил «Olsior» ЗверевФото: ВКонтакте

Завтра, 24 июня, в киберспортивный календарь вернется League of Legends — в СНГ стартует летний розыгрыш Континентальной Лиги. В преддверии сплита журналист «Советского спорта» пообщался с комментатором чемпионата Михаилом «Olsior» Зверевым.

«В Континентальной Лиге нет явного фаворита»

— Завтра стартует летний сплит Континентальной Лиги. Насколько я знаю, планируется много сюрпризов?

— У нас всегда много сюрпризов. Ну, смотри: главное это то, что у нас летом будет международный турнир Rift Rivals. По четыре лучших команд СНГ и нашего принципиального соперника — Турции — будут сражаться за честь региона; лучшие команды от каждого региона встретятся в гранд-финале. Подобные турниры будут проходить по всему миру, и призовой фонд распределен таким образом, чтобы соревновались именно регионы, а не конкретные команды.



Кроме того, у нас немного изменился формат сплита. В предыдущем сезоне у нас было семь недель, а теперь пять — то есть более интенсивный календарь. Мы решили чуть-чуть поэкспериментировать; команды не хотят играть всего две игры в неделю, хотят играть больше. За счет этого немного увеличилось межсезонье, команды успели отдохнуть и сыграться — тем более что почти все поменяли составы, а перерыв между весной и летом традиционно очень короткий.

В остальном все точно так же. Состав команд не поменялся; победитель летнего сезона отправляется на Чемпионат мира в Китай, который пройдет в октябре-ноябре.

— В своем подкасте ты сказал, что этот сплит будет самым интересным, но слабым по составу участников…

— Нет, скорее не слабый по составу — это все те же команды, те же игроки. Команды усилились. Просто в регионе было два фаворита, это M19 и Vega Squadron, которые в силу разных причин по сути, провалили финал весеннего сезона, не попав в финал. После этого из M19 ушли два важных игрока, PvPStejos и Kira, а Vega покинул Edward, после чего они собрали свою команду Gambit. Но они могут не успеть сыграться, а Vega и M19, даже если успеют восстановиться, не смогут достичь пика к концу года. 

Получается, что в СНГ нет фаворита — нет команды, которой нужно доиграть этот сплит и ехать на Чемпионат мира, как это сделали Albus NoX в прошлом году. Поэтому мне кажется, что чемпион LCL может оказаться слабее, чем прошлогодний. Опять-таки, если команды быстро подстроятся, то возможно, что все получится.

«Многие думают, что Vega не войдет в топ-4»

— M19 подписали игрока из Кореи; это усиление или ослабление?

— Это не ослабление, но когда ты берешь корейца — это всегда риск, он не говорит не то что на русском, даже на английском плохо говорит. Он может заиграть, так же как и Lukezy, но когда у тебя состав говорит на разных языках, это всегда сложнее. Кроме того, в М19 сильные личности, тот же Likkrit может подавить корейца, и он может просто не заиграть, будет постоянно испытывать стресс в этом составе. 

— У Virtus.pro, как я понимаю, минимальные изменения?

Из лидеров сезона — да, они поменяли только стрелка. Тут есть две точки зрения: одни считают, что VP объективно очень сильная команда, ставшая чемпионом на 100% заслуженно; кто-то считает, что свои позиции в предыдущем сезоне отпустили M19 и Vega. Есть ощущение, что в этом сезоне Virtus.pro испытают больше проблем, и теоретически Gambit и M19 могут даже не пустить их в финал.



— А как же Vega?

— Vega в очень тяжелом положении; они взяли на нижнюю линию двух игроков, которые пока никому неизвестны — о них ничего нельзя сказать. Остальные игроки в один момент показывают прекрасную форму, в другой момент — ужасную. Если «старая гвардия» заиграет, то она может привести молодых к чемпионству или хотя бы в топ-4 — сейчас многие думают, что они даже в топ-4 не попадут.

— Кажется, они даже искали новых игроков в заявках на сайте? Неужели некем было усилиться из известных игроков?

— Важный момент, что игроки тоже хотят идти в определенные команды. Vega — хорошая организация, которая может предложить очень хорошие условия. У них прекрасная атмосфера, в Vega относятся к своим игрока очень честно; насколько мне известно, игроки очень привязаны к «рыбному королю», как его называют (имеется в виду Алексей Кондаков, владелец команды — прим). Но тем не менее, состав не выглядел привлекательным для игроков, которые искали команду.

«Команды просто копируют стратегии корейцев»

— Немного о Чемпионате мира. На мой взгляд, одна из проблем СНГ — закрытая региональная лига. С ANX в свое время никто не хотел тренироваться…

— Турнирные игры — да, можно сказать, что у корейцев всегда в лиге корейцы, поэтому они всегда будут лучше всех, но тренироваться есть с кем. И проблема Albus NoX была не в том, что с ними никто не хотел играть, а в том, что они просто плохо играли. Это бы их не спасло — на тренировках у них ужасный уровень отыгрыша, они могли проиграть игру за 12-14 минут, поставить на паузу и попросить играть следующую.

Изоляция в какой-то мере мешает, но если подход правильный и команды сильные, то это даже может помочь. Если смотреть на другие дисциплины, то там все играют где угодно, но европейцам в том же StarCraft это не очень помогло: корейцы просто захватили все турниры, и европейские таланты на смогли развиваться.

Корейцы сильные не потому, что против них нельзя потренироваться, а потому что они очень сильные. Другие команды просто копируют их стратегии вместо того, чтобы самим придумать что-то новое, как это сделали те же ANOX.



— Может ли помочь с раскрытием изоляции грядущий турнир против турецких команд?

— Ну, не то чтобы наши команды не тренируются с турками — наши команды постоянно играют с ними. Это больше возможность развлечься для фанатов, посмотреть на противостояние регионов. Я бы не сказал, что этот турнир стоит воспринимать как ценный международный опыт, все-таки у нас играют топ-4 Весны, которые не факт, что будут топ-4 летом. Но при этом кто-то воспользуется этим опытом и возможностью сыграть международные матчи.

— Давай поговорим о стартовавшей Лиге Претендентов. Есть ли какие-то перспективные команды, которые уже в следующем сезоне могут пополнить главную лигу СНГ?

— Ты знаешь, там много как опытных, титулованных игроков — Lex, Dimonko — так и молодых, которые пытаются пересобраться в новые команды. Очень многое зависит от того, как команды будут проявлять себя в ходе сезона. Есть пара аутсайдеров, они всегда есть, но все команды могут проявить себя. Они все интересны, но пока турнир не начался, ничего нельзя сказать. 

— Участники Лиги Претендентов Elements Pro Gaming недавно выиграли Кубок России. Насколько это соревнование важно для развития дисциплины?

— Да, это очень здорово. В Лигу Претендентов очень сложно попасть, тут настороже все лучшие игроки и составы, против которых на квалификациях очень сложно. А Кубок России и другие подобные турниры могут помочь начинающим игрокам получить уверенность в себе. 

— Когда Team Empire проиграли Турнир Продвижения, владелец команды написал, что при текущей системе команды из ЛП не имеют высоких шансов пройти в LCL…

— Empire сложно прорваться? Ну, да… Вообще, изначально у них был слот, но они же сами его проиграли. Поэтому это выглядит немного контринтуитивно. Пройти можно, в этом плане много возможностей. Если приходит инвестор с идеей, он может купить слот, как в Лигу Претендентов, так и в Континентальную Лигу. Если какой-то молодой состав хочет пройти, они тоже могут тренироваться и победить. Буткемп для команд LCL — это, безусловно, помощь, но ресурсы не всегда гарантируют успех.



Да, это очень сложно, и только если команда действительно заслуживает место в топ-лиге, только если у нее есть или желание, или ресурсы, или возможности, или тот уровень таланта — тогда она может обыграть команду Континентальной Лиги.

«LCL соответствует моим детским мечтам»

— Со стороны очень хорошо заметно, что уровень развития League of Legends последний год, может, после выступления ANX, очень серьезно вырос. 

— Да, это очень заметно. Нас стали больше смотреть, больше людей пишут о Континентальной Лиге в соцсетях. Это, конечно, связано с успехом ANX, а также с тем, что LCL много сил и времени инвестирует в развитие. Это хороший тренд, и мы рассчитываем на его продолжение, это очень здорово. Есть даже некоторые болельщики, которые не особенно играют, но продолжают смотреть киберспорт.

— Скажи, какой ты видишь Континентальную Лигу через год или два?

— Интересный вопрос. Многое может поменяться, многое может случиться, но мне хотелось бы, чтобы за пару лет закономерностью стало то, что наши команды котируются на международной арене, а Континентальная Лига станет интересна не только в СНГ, но в Европе и других регионах. Хотелось бы, чтобы наши команды продолжали нас радовать. Сейчас LCL в какой-то мере отображает мою детскую мечту о том, как должен выглядеть киберспорт, поэтому мы сейчас обсуждаем то, что нужно сделать для ее развития. Поэтому будем как NBA или NHL через лет… несколько, надеюсь. 

— Есть время для обращения к сообществу. 

— Да, приветы всем. Спасибо, что смотрите Континентальную Лигу. Скоро увидимся! 

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