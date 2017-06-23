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Панарин улетал на рыбалку на Алтай – и тут звонок: «Тема, тебя обменяли…»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артемий Панарин
Артемий ПанаринФото: Gettyimages.ru

Как гром среди ясного неба – «Чикаго» обменял своего героя Артемия Панарина в «Коламбус», вернув форварда Брэндона Саада.

Представьте себе картину. Я нахожусь в отпуске в Испании, тащусь на поезде вдоль побережья к Барселоне. Вдруг приходит SMS из Москвы: «Панарин – в «Коламбусе». Срочно нужен комментарий!»

Как? Что? Почему?

Такая новость, что хоть в форточку поезда выпрыгивай. И пока ты еще час в информационном вакууме, то пытаешься понять, кого вообще «Коламбус» мог отдать за Панарина. Бобровского что ли? И зачем Артемия разлучили с Патриком Кейном, с которым они были как близнецы?

Забегаю домой, ныряю в интернет – в шоке очень многие, не только я. Как бомба взорвалась!

Оказывается, за Панарина отдали форварда Брэндона Саада, который уже играл в «Чикаго» (также «Коламбус» отправил в штат Иллинойс вратаря Антона Форсберга и пик пятого раунда-2018). Слушайте, но это ведь пули разного калибра! Артемий – техничный, мастеровитый форвард. Очень результативный, за два последних сезона Панарин набрал 151 (61+90) очков в 162 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Правда, «Чикаго» в обоих случаях вылетал в первом же раунде. Понятно, что генменеджер Стэн Боумэн решил перетрясти состав. Непонятно, почему крайним сделали Панарина, лучшего новичка лиги («Колдер Трофи») по итогам прошлого сезона.

И зачем нужен Саад, набравший 106 (55+51) очков в 160 матчах за тот же период? Ну да, раньше этот форвард играл в тройке с Кейном и забивал по 30 голов за сезон. И может быть, Саад окажется полезнее в плей-офф. Кто знает? Но сейчас «Чикаго» развалил звено Панарин – Анисимов - Кейн, которое считалось самым ярким в НХЛ.

24-летний Саад в следующем сезоне получит $6 млн. 25-летний Панарин заработает $6 млн, но будут еще бонусы на $2,5 млн. То есть это легкое сокращение платежной ведомости. Но не попытка получить более классного игрока, потому что Панарин лучше. Кстати, Боумэн так разбушевался, что также отправил защитника Никласа Хьялмарссона в «Аризону», получив взамен защитников Коннора Мерфи и Лорена Дофина.

Встряска состава, как она есть.

«Это бизнес, в «Чикаго» так решили, - говорит Дэн Мильштейн, агент Панарина. – У нас великолепные отношения с командой. Новый контракт-мостик с «Блэкхокс» мы подписали за 48 часов. Договорились очень легко, и Тема сразу дал согласие со словами: «Хочу помочь любимому клубу».

Главный нюанс вижу в том, что до 27 лет игрок не может иметь в своем договоре пункт о невозможности обмена без согласия хоккеиста. Благодаря этому пункту ветераны превращаются в «недвижимость», и клубу тяжелее с ними работать. Вот я договорился о семилетнем контракте Никите Зайцеву. Пока не исполнится 27, его могут обменять куда угодно. Потом уже – нет.

Повторю, что проблем в «Чикаго» у Панарина не было никаких. Он входил в их планы. Но как мне сказал Боумэн, у его клуба через два года просто не будет денег, чтобы подписать с Артемием многолетний договор».

Интересно, что сказал Панарин, когда узнал об этом обмене? Какой была его реакция?

«Панарин воспринял этот обмен как настоящий мужик, - сказал Мильштейн. – Он заявил, что для него это – новый вызов в карьере, и он готов его принять. Все, что ни делается – к лучшему. Как я предполагаю, Артемий будет играть в первом звене «Коламбуса» с очень достойными партнерами».

Тут мы и получим ответ на вопрос, кто кого прокачивает – Панарин Кейна или наоборот. Сможет ли Артемий набирать столько же очков без Патрика? Это интрига!

…Как стало известно, не только меня застала эта новость в дороге. Сам Артемий Панарин собирался лететь на рыбалку на Алтай. Но тут пришла ошарашивающая новость об обмене. Это ведь не только смена команды, но и переезд в другой город. Нужно наладить быт, освоиться. Ну ничего, его друг Артем Анисимов там играл. Он все расскажет и подскажет.

Не грусти, Тема, все будет хорошо. Ты – классный форвард, и все у тебя в «Коламбусе» получится.

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