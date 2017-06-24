«Зенит» хочет купить несколько звезд, а «Спартак» теряет молодежь (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День восьмой

Сегодня в Казани сборная России сыграет с Мексикой, и нам нужна только победа. Кто-то верит в благополучный исход, кто-то – не очень. На бумаге мексиканцы сильнее. Это уже состоявшаяся команда. У нас – все еще строящаяся. Надо с составом угадать, модель игры правильную выбрать и надеяться на то, что соперник нам немного поможет – полетит вперед, позволив контратаковать. Если все будет так, то какие-то призрачные шансы у нас, наверное, появятся. А если иначе – без вариантов.

Права на ошибку у Черчесова нет



Фото: РФС



Станислав Черчесов не теряет надежду. Впрочем, было бы странно, если бы потерял.

– Мы сделали качественный скачок после ЧЕ-2016. Многое поменяли в команде – и в плане состава, и в плане отношения. Не случайно, нас поддержали болельщики по ходу не очень удачно складывающегося матча с португальцами. Завтра наш командный дух должен проявиться, – сказал главный тренер на предматчевой пресс-конференции.

Станислав Черчесов: На бумаге сборная Мексики сильнее, но мы знаем, что делать

Получится ли вызвать дух команды, узнаем через несколько часов. На мой взгляд, никакой катастрофы в случае вылета не случится – надо трезво оценивать свой уровень. А выход в плей-офф станет подвигом. Сборная России подвигов не совершала давно. Может, пора? Хоть один?

Не стала бы Мексика вторым Уэльсом. Как Португалия заставила вспомнить Евро-2016

В другом матче нашей группы Португалия сыграет с Новой Зеландией. Вчера Роналду тренировался на питерском стадионе «Турбостроитель». В каждом городе есть такие небольшие стадиончики. Представьте, что на вашем, можно сказать, за окном пинает мяч один из лучших игроков в истории футбола. Представили? Круто, да?









Криштиану Роналду на стадионе «Турбостроитель». И это не сон (видео)

Богатый «Зенит»

Ни дня без новостей о переходе в «Зенит» защитника «Ромы» Маноласа. И каждый день предполагаемая сумма трансфера растет. Вчера в прессе фигурировали уже 33 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщил журналист телеканала SkySports Каве Солхекол: «Прекрасная неделя для руководства «Ромы». Салах продан в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов, а Манолас переходит в «Зенит» за 33 млн фунтов».





И это еще не все. «Зенит» хочет заполучить другого игрока «Ромы» – полузащитника Паредеса. Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио оценил переход двух футболистов в 70 миллионов евро.

И – голосом Леонида Якубовича – это еще не все! Аргентинский нападающий «Ривер Плейт» Дриусси, которым интересовался «Спартак», тоже может оказаться в Питере.

– Я разговаривал с ним, он уверен в переходе. Это важный шаг в его карьере – играть в клубе, который бы позволил ему выступать в Лиге чемпионов и достичь финансового улучшения. Предложение «Зенита» является одним из тех, от которого клуб не мог отказаться, – сказал не кто-нибудь, а главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.





Однако тут же просочилась информация о том, что этот трансфер может сорваться. Причина – допинг-скандал. Как сообщает портал Goal.com, Дриусси и еще несколько игроков «Ривер Плейт» сдали положительные допинг-пробы.

А пока «Зенит» готовится в Австрии. Сегодня – спарринг с «Лудогорцем». 27 июня команда вернется в Санкт-Петербург.





Сводки межсезонья

«Спартак» отдал Зуева в аренду в «Ростов». Это уже вторая подобная ссылка 20-летнего хавбека. До «Ростова» были «Крылья Советов». Решение выглядит нелогичным, учитывая фланговые проблемы команды. Да и понять бы, чем Зуев хуже того же Мельгарехо. Видимо, чем-то хуже. Пусть так.

Другой молодой футболист, Нимели, ставший одним из героев позавчерашнего контрольного матча, дал небольшое интервью.





Сегодня «Спартак» вылетает на сбор в Австрию.

А ЦСКА свой первый спарринг проведет сегодня. А завтра – второй. Кстати, с «Вардаром». Хорошая новость – Фернандес приступил к тренировкам в общей группе. Хотя ближайшие три месяца проведет в маске. Вот Кудряшов обрадуется: он теперь такой не один.





Как сообщает иностранный источник, ЦСКА сделал предложение румынскому «Ботошани» по трансферу Моруцану. Не выговоришь! Цена сделки – 1 миллион евро. Да уж, не «Зенит».

Вновь проявился интерес к нападающему «Аустрии» Кайоде. Раньше им интересовался «Спартак», теперь – ЦСКА и «Локомотив».

«Локо» выложил обзор своего матча с «Рударом». Настроение у всех прекрасное.





Сегодня «Краснодар» также сыграет контрольный матч.





А меняющийся на глазах «Ростова» пока выглядит вот так.



