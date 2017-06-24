«В пример всем». Почему Федор Емельяненко по-прежнему нужен ММА

25 июня в Нью-Йорке (США) на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» состоится турнир Bellator 180, в рамках которого 40-летний россиянин Федор Емельяненко проведет бой против 38-летнего американца Мэтта Митриона по прозвищу «Мясная голова».

Уже давно ходит мнение, что Последнему императору пора окончательно закончить карьеру, мол лучшие годы спортсмена давно позади, да и соперники так себе — не уровня лучшего бойца ММА за всю историю спорта. Так считает обозреватель «Советского спорта» Сергей Иванов. Об этом он подробно рассказывает в своей колонке.

«Его время давно ушло. Зачем ему это надо? Может, пора уже завязать? И завязать потуже», - резюмирует мой коллега.

Да, мнение Сергея Иванова понятно. И, возможно, что он вполне прав. Но кто мы такие, чтобы указывать Федору Емельяненко о том, что ему нужно заканчивать карьеру? Этот человек многого добился в спорте, стал иконой ММА. Да, он уже не тот Последний император, что крушил всех подряд десять лет назад. Но он вполне конкурентноспособен даже в свои 40 лет. Понятно, что Федор сейчас не ставит задач стать лучшим из лучших. Сейчас есть другие герои, другие чемпионы, другие бойцы, которые правят в смешанных единоборствах. Так какой же плюс от того, что Емельяненко до сих пор в деле?

Финансовая составляющая

Не секрет, что для всех профессиональных спортсменов финансовая составляющая в современном мире вышла на первый план. Это касается и бойцов ММА. Федор Емельяненко — не исключение. Он уже заканчивал карьеру и трудился в Министерстве спорта и попробовал себя на должности президента Союза ММА России. Не факт, что Федор много зарабатывал, да и судя по его немногочисленным интервью, особого удовлетворения от работы в Министерстве он не испытывал. Президентом Союза ММА России он является до сих пор и совмещает с поединками.

У Федора четыре дочки. Семью кормить нужно. Так почему же не прокормить себя за счет выступлений в ММА, тем более, Емельяненко по-прежнему всем интересен во всем мире. На него пойдут смотреть фанаты ММА. У него по-прежнему миллионы болельщиков во всех уголках Земли. И что-то мне подсказывает, что в воскресенье в 4 часа утра многие любители спорта проснуться для того, чтобы посмотреть на выступление Федора. И это независимо от того, любят его или нет. Часть людей будет ждать его победы, другая часть будет смотреть бой в надежде, чтобы россиянин проиграл, а потом говорить: «смотрите, я был прав, пора заканчивать, он уже не тот».

Не сдаваться никогда. Даже когда совсем плохо

Многие считают, что соперники Емельяненко слабы. Да, Джайдип Сингх и Фабио Мальдонадо не самые крутые бойцы на планете. Но благодаря бразильцу, которого якобы привезли в Россию для избиения, все мы увидели, что характер у Федора Емельяненко есть. Есть воля к победе. Есть ответственность перед своими болельщиками, перед всей страной. В первом раунде после пропущенного удара он находился в критическом состоянии. Нет, в ужасающем…

Он шатался, словно пьяный мастер в «клетке», но не упал, не сломился. Он бился до конца. И это многие отметили. Даже президент UFC Дана Уайт, который ранее вовсю критиковал Федора, заявил, что «Емельяненко — мужик. Показал, что русские просто так не сдаются».

Бой против Мальдонадо Федору явно не удался. Он хотел проверить себя в стойке против базового боксера. Переведи он бой в партер, поединок закончился бы уже в первом раунде. Судейское решение спорное. Судьи явно вытащили результат, там как минимум была ничья. Но это совсем другая история.

Здесь важно другое. Бой против Фабио показал, что выйти победителем можно, даже проиграв схватку. Если бы даже судьи подняли руку бразильца, пример поведения Емельяненко во время боя, то, как он переломил весь бой, - это уже большой пример людям. Нужно идти до конца. Нужно понимать, что на тебя смотрит новое поколение.

Сдаваться — приоритет слабых. Биться до самого последнего — вот девиз, который должен соблюдать любой спортсмен России. Любой житель нашей большой страны. Кстати говоря, боец среднего веса Александр Шлеменко тоже относится к такой категории бойцов.

Спортивная составляющая

Многие говорят, что 40 лет — пенсионный возраст для бойцов ММА. Но если посмотреть на ростеры самых крутых промоутерских организаций UFC и Bellator, то можно обнаружить, что в топ-10 находятся в основном спортсмены, которым далеко за 30. Поэтому, возраст отсекаем. Ерунда все это.

Мой коллега Влад Усачев пишет, что победа над Мэттом Митрионом ничего не даст Федору Емельяненко со спортивной точки зрения. Россиянин в рейтинге находится на 27-м месте, его соперник — на 21-м.

Первое. Победа над американцем позволит Федору значительно подняться в этом самом рейтинге. Второе. Победа позволит в будущем оспорить титул чемпиона Bellator. Быть лучшим в одной из сильнейшей лиге мира — это разве посредственный уровень?

Митрион не такой простой боец, как кажется. И говорить, что его уровень мастерства ММА низкий — это дилетантство. За красивые глазки в UFC спортсменов не берут. А Митрион дрался в этой организации, причем одерживал победы. Он в одну калитку «вынес» Деррика Льюиса, который сейчас находится в топ-10 тяжеловесов UFC. Он побеждал известного бразильца Габриэля Гонзагу, который, к слову, громил самого Мирко Крокопа.

Мэтт провел 14 боев в UFC. Это очень прилично по современным меркам. Такое количество боев показывает, что боец серьезный, сильный с нокаутирующим ударом. И покинул сильнейшую организацию мира Митрион не потому, что его уволили...А потому, что его не устроило отношение к себе со стороны боссов лиги. Митрион, к слову, не единственный боец, который не доволен UFC. Сейчас таких миксфайтеров насчитывается более 20. И почти все уходят в другие лиги.

Федор тянет молодежь

Когда Емельяненко принял решение вернуться в большой спорт он поставил перед собой цель: продвигать молодых спортсменов. И сдержал свое обещание. Была создана команда Fedor Team, в которую сейчас входят порядка десяти перспективных бойцов.

Емельяненко подписал контракт с Bellator и потащил своих ребят за собой. В лиге уже удачно дебютировал Анатолий Токов, скоро ожидается поединок Валентина Молдавского против Джеви Айялы, который недавно сенсационно за 16 секунд нокаутировал Сергея Харитонова. Лучшие годы Сергея тоже давно позади, ему 36 лет. И почему-то никто не говорит, что ему пора заканчивать.

Вадим Немков

Ожидается, что в скором времени в Bellator дебютируют еще несколько учеников Федора: Кирилл Сидельников и Вадим Немков.

Именно Последний император проложил путь для своих ребят в лигу. Тренируясь вместе с ним парни растут, добиваются определенных успехов. И если бы не Емельяненко, возможно, мы бы и не узнали, что существуют такие талантливые ребята, которые, несомненно, себя еще покажут.

Стыдно не будет

Можно сколько угодно твердить, что Федору пора заканчивать. Можно писать гневные посты в социальных сетях, доказывать таким же «диванным» экспертам, что Емельяненко не тот и не вернется на свой уровень, который он показывал в Pride.

А можно просто болеть за своего соотечественника. Переживать за него, поддерживать. Ведь еще неизвестно, сколько времени понадобится на то, чтобы Россия вырастила нового Федора Емельяненко — человека с характером, бойца до мозга костей.

И неважно, проиграет ли Федор свой следующий бой или выиграет. На него по-прежнему равняется молодежь. Главное, что за Емельяненко не будет стыдно. Он оставит всего себя в «клетке» Bellator.