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Никита Крылов: Матчевая встреча России и Молдавии — бесценна как опыт

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Никита Крылов - один из лидеров команды INDUSTRIALS
Никита Крылов - один из лидеров команды INDUSTRIALS

24 июня в Кишиневе пройдет матчевая встреча между командами России (INDUSTRIALS) и Молдавии (Eagles) по смешанным единоборствам. Зрители станут свидетелями шести поединков, на кону которых будут стоять не только собственные победы, но и шанс отстоять честь своих стран.

В преддверии этого события своими мнениями о грядущем поделились основатель движения INDUSTRIALS Кирилл Тимофеев, организатор турнира Вадим Богданов, а также экс-боец UFC Никита Крылов.

«Турнир в Молдавии - это наш первый международный опыт. - рассказывает Кирилл Тимофеев. - Это первый шаг к долгожданному выходу за границу и популяризации бренда INDUSTRIALS в Европе.

Ребята, которые будут представлять честь России, выбраны не случайно. Все они - молодые и перспективные, с большим желанием доказывать свою состоятельность. Они впервые будут выступать за нашу команду и мы возлагаем на них большие надежды. Выделять кого-то не хотел бы, но особое внимание стоит уделить Кириллу Тропинину и Дмитрию Арышеву — участникам главных боев, которые почти всегда побеждают досрочно. У Ивана Еременко отличная победная серия из четырех боев, которой он переломил неудачное начало профессиональной карьеры, и теперь он готовится заявить о себе еще громче. Также тройка молодых ребят: Дмитрий Березин, Всеволод Цирке и Богдан Жмак, которые только в начале пути, но мы уверены, что смогут проявить себя ярко.

Формат матчевой встречи максимально мотивирует спортсменов на победу, но мы преследуем еще и цель обмена опытом. Как между бойцовскими школами, так и между организаторами».

«Каждый из тех, кто приходит в INDUSTRIALS, ставит перед собой задачу вывести движение на новый уровень и привнести свежие идеи, помочь реализовать амбиции команды, - говорит Вадим Богданов. - Одной из таких и был выход на международную арену.

Мы видели огромный потенциал в Молдавии. Изначально хотели провести самостоятельный турнир, чтобы обратить внимание молдавской публики на свой промоушен, бойцов, найти и привлечь единомышленников. Но посетив один из турниров Eagles, увидели, что организаторы проделывают огромный объем работы, создавая очень качественный продукт, со зрелищными поединками, которые вызывают ажиотаж среди болельщиков. Так появилась идея совместного мероприятия.

Матчевая встреча — интересный проект для любителей смешанных единоборств и привлечения внимания болельщиков обеих стран. В идеале, мы хотели бы, чтобы такие турниры объединяли людей в России и Молдавии. И если мы увидим, что это получается, приложим все силы для того, чтобы проводить их как можно чаще и делать еще интереснее».

Также своим мнением поделился Никита Крылов, который еще совсем недавно выступал в сильнейшей лиге мира UFC.

«Здорово, что российские бойцы, и в частности из команды IINDUSTRIALS, имеют возможность выезжать за границу и пробовать свои силы там. С точки зрения опыта это бесценно и необходимо для прогресса.

По составу пар сразу можно сказать, что поединки простыми не будут: уровень оппозиции силён, и для ребят это хороший шанс проявить себя на международной арене.

Радует также, что развитие пошло еще и в сторону командного спорта. Постоянная поддержка партнеров и ответственность не только за себя, но и за общий результат.

В общем, я и сам такое событие пропустить не могу, поэтому 23 числа вылетаю в Кишинев, чтобы понаблюдать за матчевой встречей России и Молдавии!».

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Сергей Ващенко
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