В чем преимущество Федора Емельяненко перед Мэттом Митрионом?

25 июня состоится дебют Федора Емельяненко в американской организации Bellator. Соперником Последнего императора станет Мэтт Митрион. «Советский спорт» сравнивает спортсменов по различных показателям.

Bellator 180

Дата турнира: 25 июня

Место проведения: Нью-Йорк (США)

Кто: Федор Емельяненко (Россия) — Мэтт Митрион (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Емельяненко (27-е, бои 36-4); Митрион (21-е, бои 11-5).

Несмотря на то, что главным поединком турнира станет схватка ветеранов ММА Чела Соннена и Вандерлея Силвы, зрители ждут именно боя Федора Емельяненко — живой легенды смешанных единоборств. И это не зависит от того, кто будет его соперником: опытный миксфайтер или начинающий. Емельяненко по-прежнему считается лучшим тяжеловесом за всю историю спорта. Все помнят, что бой должен был состояться в феврале, но у Митриона обнаружили камни в почках. На этот раз россиянин изменил свою систему подготовки. Наконец-то он оставил свою молодую команду Fedor Team и отправился оттачивать свое мастерство кулачного боя в Голландию, где его готовят одни из лучших тренеров в стране. Выезд заграницу говорит о том, что Емельяненко готовится именно к стилю Мэтта, который очень хорошо работает в стойке. У Федора есть большое преимущество — американец бороться практически не умеет. Если Емельяненко найдет возможность задушить его или взять на болевой — победа гарантирована. Опыт поединка против Фабио Мальдонадо учтен. Повторения валидольной схватки быть не должно.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.

Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)

Показатель Федор Емельяненко (Россия) Мэтт Митрион (США) Габариты 8 9 Сила 9 9 Выносливость 7 8 Техника 9 7 Скорость 9 8 Взрывная мощь 9 7 Нокаутирующая сила 8 8 Работа в стойке 8 7 Борьба в стойке 9 6 Борьба в партере 10 6 Опыт 10 7 Итого 96 82

Фаворитом этого боя, по мнению букмекеров, является Федор Емельяненко (коэфф. 1,70). Наши цифры также говорят о том, что в предстоящем поединке Федор должен одержать победу. Однако, цифры цифрами, но ММА — очень непредсказуемый вид спорта, в котором все может решить один единственный удар. Федор должен иметь преимущество в борьбе и в скорости, Митрион же, более мощный.



Справка

Боец Федор Емельяненко Мэтт Митрион Гражданство Россия США Рекорд в ММА 36 побед, 4 поражения 11 побед, 5 поражений











Достижения в спорте Чемпион Pride Чемпион Rings Чемпион WAMMA Чемпион мира по боевому самбо (4) Чемпион России по боевому самбо (9) Мастер спорта международного класса по дзюдо Заслуженный мастер спорта по самбо



Бывший игрок в американский футбол Стиль Боевое самбо Кикбоксинг Возраст 40 лет 38 лет Рост 183 см 191 см Вес между боями 107-110 кг 115-120 кг

Последние поединки Емельяненко и Митриона