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Монстры в атаке. С какой Мексикой сыграет сборная России

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Монстры в атаке. С какой Мексикой сыграет сборная России
Фото: Gettyimages.ru

Сборной России предстоит обыграть самую атакующую команду группы.

РОТАЦИЯ В ПОМОЩЬ 

«Профессор, прекратите ротацию состава», - такое обращение можно прочитать на обложке одной из ведущих газет Мексики. Нет, речь не о сборной России. Дело в том, что главный тренер Мексики Хуан Карлос Осорио славится своей любовью к ротации. В среднем он меняет по пять человек к каждому матчу. Кто-то посмеивается над причудами специалиста, кто-то негодует. Но нельзя не отметить, что свои плоды ротация приносит - до Кубка конфедераций у Мексики было 17 побед в 20 матчах. Правда во встрече с Новой Зеландией Осорио мог и до поражения доиграться. Но вовремя сделал нужные замены.

Вообще же на турнире нет команд более непохожих, чем Мексика и Россия.

Хотя колумбийский специалист тут недавно сказал, что России сильна в атаке. Допустим. Тогда как охарактеризовать нападение сборной Мексики, где есть Чичарито, Хименес, Вела, а еще уничтожившие новозеландцев на флангах игроки замены Дамм и Акино? Монстры? В общем с усилением атаки по ходу игры у мексиканцев проблем точно не будет.

ПРОБЛЕМА - ОБОРОНА  

Мексика – полная противоположность Португалии. Команда играет не прагматично, а эмоционально, любит атаковать, придумывать нестандартные ходы, владеть мячом. После двух матчей на Кубке конфедераций становится понятно, что не зря мексиканцев называют одними из претендентов на титул. У сборной есть запас прочности, есть атакующий потенциал, много талантливых футболистов. Но есть и проблемы в обороне. Игра в три защитника, которую Осорио протестировал на Новой Зеландии, совсем не удалась. Эксперимент провалился. К тому же получил травму Карлос Сальседо, один из основных игроков обороны. В обойме остается не долечившийся Морено, и 38-летний Рафа Маркес. Вот такой выбор – кому из них повезет играть против Смолова?

Мексика, скорее всего, вернется к той тактической схеме, что была в матче с Португалией. Тогда в атаке действовали Чичарито, Вела и Хименес. Последнего хочется особенно отметить. Уже на протяжении двух лет не покидает ощущение, что нападающий «Бенфики» мог бы забивать голы так же регулярно, как это делает Чичарито. При этом Рауль разносторонний форвард и обладает шикарным дальним ударом. Но к 25 годам продолжает сидеть на скамейке запасных. Да и в сборной получил шанс только из-за того, что на турнир не поехал Хесус Корона.

Что ждать от Мексики в матче в Россией? Вряд ли стоит надеяться, что Осорио начнёт считать очки, решит сыграть прагматично и довольствуется ничьей. «Выйдем на матч с Россией будто на последний бой», - говорил после игры с Новой Зеландией Рауль Хименес. Наверняка так и произойдёт. Мексика - одна из трёх сборных, которая приехала за трофеем, готовилась к турниру серьезно. И не позволит себе расслабиться ни в одном из матчей. 

Мы вам перезвоним. Сборная России слабее Мексики, но шанс есть

Голосование: Как завершится матч Россия – Мексика?

Матч

Мексика - Россия

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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